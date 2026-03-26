Italia – Irlanda del Nord: diretta TV streaming, notizie, formazioni, news e aggiornamenti live

La semifinale dei Playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord rappresenta un momento cruciale per la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso. Gli azzurri, dopo dodici anni di assenza dalla Coppa del Mondo, cercano di continuare il percorso verso la qualificazione. Il match, in programma giovedì 26 marzo 2026 alle 20:45, si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo. Questo incontro è un vero e proprio dentro o fuori che potrebbe decidere il futuro della squadra in vista dell’evento iridato.

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Playoff Mondiali 20026: ultime notizie Italia – Irlanda de Nord

Come seguire Italia-Irlanda del Nord in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Uno e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Per chi si trova all’estero, sarà possibile accedere alla partita tramite una VPN, come NordVPN, che garantisce una connessione sicura e permette di usufruire dei servizi di streaming normalmente disponibili solo in Italia. Questa soluzione consente agli appassionati di calcio di seguire il match senza restrizioni geografiche e senza compromettere la qualità della visione.

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Orario e location della semifinale

La partita avrà inizio alle 20:45 e si svolgerà alla New Balance Arena di Bergamo. Questo stadio, scelto per ospitare la semifinale del percorso A dei Playoff Mondiali, offre un contesto ideale per un confronto così delicato. L’evento assume ulteriore rilevanza considerando i recenti flop della Nazionale, che hanno impedito la partecipazione all’ultima edizione della Coppa del Mondo. In caso di vittoria, l’Italia affronterà martedì 31 marzo la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina in trasferta.

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Probabili formazioni e dettagli tecnici

La formazione degli azzurri dovrebbe schierarsi con un modulo 3-5-2: G. Donnarumma in porta, difesa composta da G. Mancini, A. Bastoni e R. Calafiori, mentre a centrocampo agiranno S. Tonali, M. Barella e M. Locatelli insieme a F. Dimarco e M. Politano. In attacco spazio a M. Retegui e M. Kean. La panchina includerà altri elementi pronti a subentrare in caso di necessità.

L’Irlanda del Nord adotterà anch’essa un 3-5-2 con P. Charles in porta e una difesa guidata da C. Brown e P. McNair. Il centrocampo vedrà protagonisti T. Devlin, E. Galbraith e A. McCann, mentre l’attacco sarà affidato a I. Price e D. Donley. Non sono previsti giocatori assenti per infortunio o squalifica in entrambe le squadre.

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Un match decisivo per l’Italia

La semifinale tra Italia e Irlanda del Nord rappresenta un momento determinante nel percorso verso i Mondiali 2026. La partita non offre margini di errore e gli azzurri dovranno dimostrare concentrazione e solidità per proseguire nel playoff. La diretta su Rai Uno e lo streaming su RaiPlay garantiscono a tutti gli appassionati di seguire ogni fase del match, sia in Italia sia all’estero grazie alle VPN. (La redazione)

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