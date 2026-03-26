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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
26 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Mps disarciona Lovaglio: via le deleghe al banchiere entrato in collisione con Caltagirone che si è ricandidato per il cda
    Luigi Lovaglio è stato sospeso con “efficacia immediata” dall’incarico di direttore generale del Monte dei Paschi di Siena e resterà in consiglio di amministrazione almeno fino all’assemblea dei soci del 15 aprile, ma come semplice consigliere senza le deleghe di amministratore delegato. È questa la decisione presa dopo tre giorni di riunione dal cda della […] L'articolo Mps disarciona Lovaglio: via le deleghe al banchiere entrato in collisione con Caltagirone che si è ricandidato per il cda proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Vigilanza Rai torna a riunirsi dopo oltre un anno: audito l’ad Rossi. La presidente Floridia: “Ora ripartire”
    Dopo oltre un anno di boicottaggio da parte della maggioranza, la Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai è tornata a riunirsi. L’occasione, come annunciato il mese scorso dalla presidente Barbara Floridia (M5s), è l’audizione dell’amministratore delegato del servizio pubblico radiotelevisivo, Giampaolo Rossi. In apertura di seduta, Floridia ha definito l’appuntamento “un passaggio decisivo, il primo […] L'articolo La Vigilanza Rai torna a riunirsi dopo oltre un anno: audito l’ad Rossi. La presidente Floridia: “Ora ripartire” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Meta e Google responsabili della dipendenza da social”: il verdetto storico a Los Angeles
    Meta e YouTube di Google sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologi a una ragazza, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. La sentenza storica raggiunta da una giuria a Los Angeles potrebbe cambiare i social in modo radicale, […] L'articolo “Meta e Google responsabili della dipendenza da social”: il verdetto storico a Los Angeles proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cantone nuovo procuratore di Salerno: la nomina del Csm. Ma tre consiglieri in quota centrodestra si astengono
    Il plenum del Csm ha nominato Raffaele Cantone nuovo procuratore di Salerno e questa non è una notizia: l’attuale procuratore di Perugia era l’unico candidato, designato all’unanimità in commissione, con un curriculum granitico. Fanno notizia invece le ben quattro astensioni, del consigliere togato indipendente Andrea Mirenda e dei consiglieri laici Daniela Bianchini (FdI), Isabella Bertolini […] L'articolo Cantone nuovo procuratore di Salerno: la nomina del Csm. Ma tre consiglieri in quota centrodestra si astengono proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Rapì una neonata da una clinica a Cosenza: Rosa Vespa condannata a 5 anni e 4 mesi per sequestro di persona
    La Procura di Cosenza aveva chiesto 8 anni di reclusione per sequestro di persona. Ma al termine del processo, celebrato con il rito abbreviato, la gup Letizia Benigno ha condannato a 5 anni e 5 mesi di carcere Rosa Vespa, la donna che il 21 gennaio 2025 aveva rapito dalla clinica privata “Sacro cuore” di […] L'articolo Rapì una neonata da una clinica a Cosenza: Rosa Vespa condannata a 5 anni e 4 mesi per sequestro di persona proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Conte: “Ci sono voluti 15 milioni di voti per far dimettere Santanché. Meloni oggi è una premier debole”
    “Ci sono voluti tre anni e 15 milioni di voti dei cittadini che hanno votato No al referendum per far dimettere una ministra responsabile di una truffa Covid ai danni dello Stato. Chi è responsabile di tutto questo? Giorgia Meloni, una premier oggi debole, debolissima con un governo che barcolla che non si occupa affatto […] L'articolo Conte: “Ci sono voluti 15 milioni di voti per far dimettere Santanché. Meloni oggi è una premier debole” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Santanchè si dimette, la notizia arriva alla Camera e scatta l’applauso. Lo stupore di Mulè: “Pensavo fosse rivolto a me…” – Video
    Applauso dai banchi delle opposizioni in Aula alla Camera alla notizia delle dimissioni della ministra Daniela Santanchè. “Non capivo, pensavo applaudiste me… poi ho visto le agenzie e ho capito”, ha detto il vicepresidente di turno Giorgio Mulè. L'articolo Santanchè si dimette, la notizia arriva alla Camera e scatta l’applauso. Lo stupore di Mulè: “Pensavo fosse rivolto a me…” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Caso Delmastro, le “finte” dimissioni di Chiorino: lascia la vicepresidenza ma resta assessora regionale in Piemonte
    Come Andrea Delmastro anche lei era finita al centro del caso in quanto socia, insieme al sottosegretario, del ristorante romano gestito da Mauro Caroccia, prestanome del clan mafioso dei Senese. Ma a differenza dell’ormai ex sottosegretario alla giustizia, l’esponente di Fratelli d’Italia in Piemonte, Elena Chiorino, ha deciso di dimettersi a metà. Chiorino ha infatti […] L'articolo Caso Delmastro, le “finte” dimissioni di Chiorino: lascia la vicepresidenza ma resta assessora regionale in Piemonte proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Silvestri (M5s) al centrodestra: “Referendum? Vedervi schiumare così mi fa veramente godere” – Video
    “Alla vostra propaganda su Borsellino vi hanno già risposto da Palermo con il referendum, con il voto alle urne”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri, rivolgendosi ai banchi del centrodestra in Aula. “Non so se c’entri col richiamo al regolamento – ha aggiunto – ma vedervi schiumare così mi fa […] L'articolo Silvestri (M5s) al centrodestra: “Referendum? Vedervi schiumare così mi fa veramente godere” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gattuso: “Contro l’Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera. Le parole di Lippi mi hanno emozionato”
    “Questa sarà la partita più importante della mia carriera da allenatore “. Così il ct dell’Italia Gennaro Gattuso presenta la sfida all’Irlanda del Nord nel playoff per l’accesso al Mondiale. La Nazionale a Bergamo si gioca la prima fetta di una qualificazione che non può fallire, perché sarebbe la terza assenza consecutiva, il colpo di […] L'articolo Gattuso: “Contro l’Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera. Le parole di Lippi mi hanno emozionato” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Non solo Hormuz, l’Iran minaccia di bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandab: è l’imbocco per il Mar Rosso
    Non solo Hormuz. Nel caso di un’azione muscolare americana per forzare il passaggio delle navi dallo Stretto, l’Iran è pronto al rilancio. Secondo una fonte militare di Teheran, citata dall’agenzia di stampa Tasnim notoriamente vicina alle Guardie della Rivoluzione, le Forze Armate degli ayatollah sono pronte a colpire anche in un altro passaggio cruciale per […] L'articolo Non solo Hormuz, l’Iran minaccia di bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandab: è l’imbocco per il Mar Rosso proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La raffica di aumenti prima delle riduzioni: cosa è rimasto al 25 marzo dello sconto sui carburanti varato dal governo – La mappa interattiva
    Quanto è rimasto in tasca agli italiani dello sconto da 25 centesimi di euro – quasi 500 milioni di costo complessivo – che il governo Meloni ha varato lo scorso 18 marzo dopo settimane di tentennamenti e contorsioni verbali? Poco, a ben vedere: 12 centesimi scarsi al litro (0,117 euro per l’esattezza). E non solo […] L'articolo La raffica di aumenti prima delle riduzioni: cosa è rimasto al 25 marzo dello sconto sui carburanti varato dal governo – La mappa interattiva proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il distinguo dal caso Delmastro e la citazione di Garibaldi: la lettera di Santanchè a Meloni. “Non vorrei essere il capro espiatorio del referendum”
    “Obbedisco“. Come Giuseppe Garibaldi nel 1866 al generale La Marmora, che gli aveva intimato di fermare la sua avanzata verso Trento, Daniela Santachè scrive così alla premier Giorgia Meloni che aveva chiesto le sue dimissioni da ministra del Turismo. Una lettera, dopo avere ignorato per quasi 24 ore l’ultimatum di Palazzo Chigi, per ufficializzare il […] L'articolo Il distinguo dal caso Delmastro e la citazione di Garibaldi: la lettera di Santanchè a Meloni. “Non vorrei essere il capro espiatorio del referendum” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Nessuna ragione perché mi dimetta”: l’autodifesa quasi solitaria di Nordio, tra i banchi vuoti degli alleati e gli attacchi delle opposizioni
    “Non c’è nessuna ragione per cui il ministro della Giustizia abbandoni il suo posto”. In un’Aula della Camera tutt’altro che gremita, dove a farsi notare nel corso del Question Time sono in particolare le assenze tra i banchi della maggioranza, con una decina di deputati presenti nel gruppo di Fratelli d’Italia e nessuno o quasi […] L'articolo “Nessuna ragione perché mi dimetta”: l’autodifesa quasi solitaria di Nordio, tra i banchi vuoti degli alleati e gli attacchi delle opposizioni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Tribunale israeliano: “17enne palestinese morto di fame in carcere”. Ma il giudice archivia il caso
    Un anno fa il suo nome e la sua storia avevano fatto il giro del mondo: Waleed Ahmad, 17 anni, il primo minore a morire nelle carceri israeliane dal 1963. Il 63esimo detenuto palestinese deceduto dal 7 ottobre 2023. Oggi il giudice israeliano Ehud Kaplan ha dichiarato che il liceale “probabilmente è morto di fame”. […] L'articolo Tribunale israeliano: “17enne palestinese morto di fame in carcere”. Ma il giudice archivia il caso proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il referendum ha sfiduciato tutti: il popolo ha di nuovo dimostrato di essere più saggio dei suoi governanti
    Premessa obbligata. Tv, giornali, commentatori e passanti per caso continuano ostinatamente a parlare di destra e sinistra, come se fosse un dato assodato per volontà divina. Che la destra sia destra – e per giunta a mio avviso anche fascista – non ci piove, senza scomodare gli “dei della menzogna e della frode” (Dòlos e […] L'articolo Il referendum ha sfiduciato tutti: il popolo ha di nuovo dimostrato di essere più saggio dei suoi governanti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Elezioni Danimarca: vittoria amara per Frederiksen. Non solo Groenlandia, sul voto ha pesato anche la “tassa sui maiali”
    È una vittoria amara, ma in Danimarca il Partito Socialdemocratico guidato da Mette Frederiksen rimane il più rappresentato nel nuovo Parlamento. Ed è un voto su cui si dovrà necessariamente riflettere perché è il risultato di una serie di fattori: la ferma posizione della premier socialdemocratica sul ‘nodo Groenlandia’ nelle mire di Donald Trump non […] L'articolo Elezioni Danimarca: vittoria amara per Frederiksen. Non solo Groenlandia, sul voto ha pesato anche la “tassa sui maiali” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Rapinano una 47enne disabile e aggrediscono la figlia 19enne che spingeva la sedia a rotelle: due arresti
    Hanno aggredito una 47enne disabile e la figlia 19enne per rapinarle. Prima hanno picchiato la figlia per impedirle di difendere la madre, per poi sottrarre due catenine d’oro alla donna disabile, fuggendo infine su un monopattino. I due giovani, senza fissa dimora e di origine marocchina, sono stati arrestati a Torino dalle forze dell’ordine. I […] L'articolo Rapinano una 47enne disabile e aggrediscono la figlia 19enne che spingeva la sedia a rotelle: due arresti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore. Perché Nordio resta al suo posto?
    In poche ore il sogno di Giorgia Meloni si è trasformato in un incubo e in una clamorosa debacle. Sono bastate 23 ore dedicate al voto referendario sulla separazione delle carriere, a cui hanno partecipato in massa milioni di italiani per frantumare il progetto che fu di Licio Gelli, poi di Silvio Berlusconi e infine […] L'articolo Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore. Perché Nordio resta al suo posto? proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Salerno, Fonderie Pisano verso la chiusura. Regione nega l’autorizzazione: ‘Continua a inquinare, non si è adeguata’
    Game over per le Fonderie Pisano, la fabbrica nata negli anni ’60 nel quartiere Fratte a Salerno. Dava lavoro a circa 120 operai e poco fa se ne è avviata la chiusura e lo spegnimento degli impianti. Motivo: continua a inquinare e non si è adeguata alle migliorie tecniche richieste ed imposte dall’Unione Europea. Esultano […] L'articolo Salerno, Fonderie Pisano verso la chiusura. Regione nega l’autorizzazione: ‘Continua a inquinare, non si è adeguata’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Libano senza tregua, Hezbollah: «Nessun dialogo se i raid non cessano»
    Non c’è tregua in Libano: ieri nuovi raid israeliani hanno colpito il sud del paese, uccidendo almeno due persone a Nabatieh. È successo di notte, stavano dormendo nella loro casa. […] The post Libano senza tregua, Hezbollah: «Nessun dialogo se i raid non cessano» first appeared on il manifesto.
  • Primarie, Conte in campo. Si lavora già alla campagna
    «Primarie? Sarei disponibile, ma non ne ho ancora parlato con la base del Movimento 5 Stelle». Se non è una discesa in campo, pochissimo ci manca. Dopo aver aperto alla […] The post Primarie, Conte in campo. Si lavora già alla campagna first appeared on il manifesto.
  • Repressione e insulti. Il No dei giovani alla deriva autoritaria
    Alla destra i giovani italiani non piacciono. È una diffidenza che non nasce oggi, dopo che l’analisi del voto al referendum sulla giustizia ha evidenziato il ruolo degli under 40 […] The post Repressione e insulti. Il No dei giovani alla deriva autoritaria first appeared on il manifesto.
  • Mutabili frontiere dell’identità
    Il Pacifico settentrionale era la «frontiera dell’uomo bianco», secondo Chester Rowell, un giornalista legato ai repubblicani progressisti californiani a inizio ’900. Con questo riferimento alla rappresentazione ostile dell’immigrazione asiatica, si […] The post Mutabili frontiere dell’identità first appeared on il manifesto.
  • Passioni e mal di vivere. Addio a Gino Paoli, l’anarchico della canzone d’autore
    «Io conosco la notte, per questo il buio non mi fa paura. Conosco la penombra di una soffitta fredda perché i soldi per pagare le bollette non ci sono e […] The post Passioni e mal di vivere. Addio a Gino Paoli, l’anarchico della canzone d’autore first appeared on il manifesto.
  • La roccaforte piemontese e un Dap «da azzerare»
    Con otto agenti di Polizia penitenziaria condannati per falsità materiale e ideologica a pene che vanno dai 18 mesi ai 20 mesi di reclusione, si conclude il primo grado del […] The post La roccaforte piemontese e un Dap «da azzerare» first appeared on il manifesto.
  • Satanello e la zarina, vittime del No. E di se stessi
    Il finale non ha nulla di epico. Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi non sono certo Butch Cassidy e Sundance Kid che, assediati dalla gendarmeria boliviana, escono allo scoperto con le […] The post Satanello e la zarina, vittime del No. E di se stessi first appeared on il manifesto.
  • Cinquant’anni dal golpe, in piazza il profilo spezzato dell’Argentina
    I popoli sono colpevoli di ciò che hanno voluto ignorare. Come un ritornello, questa frase di Milan Kundera è ritornata spesso negli eventi pubblici che hanno preparato l’imponente manifestazione che […] The post Cinquant’anni dal golpe, in piazza il profilo spezzato dell’Argentina first appeared on il manifesto.
  • Città, territorio e ambiente per smantellare il potere
    Il mondo c’è ancora: non è stato assorbito dai flussi del capitalismo finanziario e tecnologico. Questa constatazione nutre i tentativi di rigenerare l’azione politica nel quadro di un municipalismo federale […] The post Città, territorio e ambiente per smantellare il potere first appeared on il manifesto.
  • Dalla vittoria lampo allo stallo: Israele nel pantano, ma non vuole la tregua
    Il comando del Fronte interno israeliano cercava ieri spiegazioni per il fallito intervento del sistema di difesa che ha permesso a un missile balistico iraniano di colpire in pieno un […] The post Dalla vittoria lampo allo stallo: Israele nel pantano, ma non vuole la tregua first appeared on il manifesto.
  • Dottrina Gaza, colpire la sanità per svuotare la terra
    Venerdì 13 marzo, a quasi due settimane dall’inizio del fronte libanese dell’«Operazione Leone Ruggente», le forze israeliane hanno bombardato Burj Qalaouiyah, un villaggio nel sud del paese. L’attacco ha distrutto […] The post Dottrina Gaza, colpire la sanità per svuotare la terra first appeared on il manifesto.
  • Dentro quella soffitta a Boccadasse, tra fumo, bohémien e la gatta Ciacola
    In quella Genova bellissima e avara dei primi anni Cinquanta immaginare di perseguire una carriera da musicista equivaleva a essere considerati pazzi. Al più, per scongiurare il rischio di finire […] The post Dentro quella soffitta a Boccadasse, tra fumo, bohémien e la gatta Ciacola first appeared on il manifesto.
  • Melodie nel juke box, arte povera alla portata di tutti
    «La canzone è un’arte povera, alla portata di tutti. Ma ha una chance che nessuna arte ha, una sinfonia o un quadro non diventa mai tua, la puoi sentire molto […] The post Melodie nel juke box, arte povera alla portata di tutti first appeared on il manifesto.
  • Gelo Pd: «Ne parleremo più avanti». Salis non corre
    Nel Pd l’accelerazione di Conte sulle primarie a urne appena chiuse non è piaciuta. E meno che mai è stato gradito il ritorno sul tema ieri da parte del leader […] The post Gelo Pd: «Ne parleremo più avanti». Salis non corre first appeared on il manifesto.
  • Intelligenza artificiale, droni e mercenari
    In questi ultimi anni gli equilibri geopolitici planetari hanno subito una radicale trasformazione, che non ha mancato di far sentire i propri effetti anche sull’architettura globale della sicurezza. Stiamo vivendo […] The post Intelligenza artificiale, droni e mercenari first appeared on il manifesto.
  • Danimarca, socialdemocratici in testa ma senza maggioranza
    Secondo i primi exit poll, diffusi ieri sera alle 20 dalla televisione statale danese Dr, c’è solo un unico vero vincitore: il vecchio liberale Lars Løkke Rasmussen. Con l’8% e […] The post Danimarca, socialdemocratici in testa ma senza maggioranza first appeared on il manifesto.
  • Due udienze alla Corte di giustizia Ue. Ora i centri in Albania rischiano grosso
    Mentre in Italia le urne referendarie restituivano un’imponente vittoria del No, in Lussemburgo iniziava la prima udienza sui rinvii pregiudiziali pendenti davanti alla Corte Ue per i centri in Albania. […] The post Due udienze alla Corte di giustizia Ue. Ora i centri in Albania rischiano grosso first appeared on il manifesto.
  • Repubblica, il veleno è nella coda
    La nobile penisola ellenica, dove arte e filosofia dell’occidente sono nate, non ha una storia particolarmente significativa nella Galassia Gutenberg. Solo qualche anno fa, quando sulla scena del quotidiano progressive […] The post Repubblica, il veleno è nella coda first appeared on il manifesto.
  • Smotrich invoca l’annessione del sud del Libano. «Zona tampone»
    L’ambasciatore iraniano è persona non grata in Libano. Il ministro degli affari esteri, Youssef “Joe” Rajji, ex-diplomatico vicino a Washington, ha invitato ieri Mohammad Reza Raouf Sheibani, ambasciatore in Libano […] The post Smotrich invoca l’annessione del sud del Libano. «Zona tampone» first appeared on il manifesto.
  • Premier e ministra alla resa dei conti. Le dimissioni auspicate da un anno
    Ha tutti i contorni di una minaccia. Perso il referendum, la mossa di Palazzo Chigi è la resa dei conti. Dopo l’apprezzamento per le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro […] The post Premier e ministra alla resa dei conti. Le dimissioni auspicate da un anno first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

  • Il potere di veto dell’Anm
    Nei commenti post referendari, ci sono due tesi ricorrenti. La prima è che non si può cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, perché gli italiani bocciano questi tentativi nei referendum. Gli ultimi tentativi di revisione costituzionale – fatta eccezione per il taglio del numero dei parlamentari – sono lì a dimostrarlo: nel 2006, nel 2016 e ora nel 2026 gli italiani hanno respinto le riforme approvate a maggioranza. La seconda tesi, che si fa derivare da questa, è che invece la Costituzione può essere cambiata con un accordo ampio tra le forze politiche. Basta seguire il metodo usato nel […]
  • Non solo Orbán. Pure l’AfD tedesca è sospettata di passare informazioni riservate alla Russia
    L’Europa e la Germania sono preoccupate dal fatto che l’AfD, il partito dell’estrema destra tedesca, anti Nato e soprattutto filorusso, possa… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
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    Ieri i talebani hanno annunciato la liberazione del cittadino americano Dennis Coyle, detenuto da oltre un anno in Afghanistan. Come per i precedenti rilasci di cittadini americani, Kabul … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
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      All’incertezza economica dilagante l’Ue risponde con accordi di libero scambio. Negli ultimi mesi Bruxelles ha concluso intese commerciali con Indonesia, India, e adesso anche l’Aust… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
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        La guerra che fingiamo di non vedere più va avanti e mentre Mosca bombarda l’Ucraina con regolarità e si nega ai colloqui tr… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • L’Indonesia mette “in pausa” le Forze di Pace. È una questione economica
        Il presidente indonesiano Prabowo Subianto è stato tra i primi leader a sostenere l’iniziativa del Board of Peace promossa da Donald Trump, ed è stato finora tra i pochi leader del quadrante asiatico e di un paese a maggioranza musulmana (il più popoloso del mondo) a essere riuscito a costruire un consenso interno su un dossier particolarmente sensibile. L’Indonesia aveva scelto di partecipare  offrendo la disponibilità a contribuire con forze di peacekeeping, ma ieri Prabowo è stato costretto a specificare che il miliardo di dollari da mettere sul tavolo per entrare nel Board of Peace non ci sarà: […]
  • Farsi curare solo dalla Cina fa male
      C’è un numero nel rapporto sulla competitività 2026 dell’Istat sul quale è giusto soffermarsi. Nel 2025 gli acquisti italiani di prodotti farmaceutici dalla Cina sono aumentati del 933,7 per cento. In dodici mesi, le importazioni sono passate da 680 milioni di euro a oltre 7,7 miliardi. La spiegazione tecnica è nota: i dazi americani sulla Cina hanno deviato flussi commerciali verso l’Europa e l’Italia ne ha assorbito una quota rilevante. Ma il problema vero è un altro: cosa significa, in termini di sicurezza di sistema dipendere in misura così da un unico paese fornitore per i princìpi attivi che […]
  • Primarie e nessun programma definito: per il Pd sarebbe un guaio politico
       Giuseppe Conte, che si considera non a torto il principale vincitore del referendum, ha immedi… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
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    Domenica si vota in Slovenia e la sfida è, come un po’ ovunque in Europa, tra una forza europeista e una sovranista e filorussa, e naturalmente c’è uno scandalo in corso. Il premier uscente,
  • La battaglia di Parigi. Il candidato socialista rischia al ballottaggio e gli argini agli estremi sono crollati
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Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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26 Marzo 2026

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