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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
27 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Corruzione, marchette e appalti pilotati. Il nuovo tsunami che scuote la Difesa
    I pm hanno ordinato perquisizioni al ministero guidato da Crosetto, ma anche nelle sedi di alcune partecipate. Al vaglio le gare. Il forzista Mulè avrebbe avvantaggiato un generale: non è indagato. Ma i magistrati stanno verificando se si tratti di millanterie  
  • Trump minaccia per trattare con l’Iran: «Saremo il vostro incubo»
    Contatti “indiretti” in corso con mediazione pakistana. Ma intanto il presidente vede nuovi piani d’attacco, intervento di terra compreso. E poi torna ad attaccare i paesi Nato: «Non abbiamo bisogno di loro». Intanto Israele uccide il comandante della Marina dei pasdaran, Alireza Tangsiri: «Era il responsabile del blocco dello Stretto»
  • Così Trump ha perso (quasi) tutti i suoi alleati
    I paesi che hanno riposto picche alla mobilitazione nello Stretto stanno sottolineando che Trump ha lanciato una guerra senza consultarli e ora esige che si assumano anche i rischi militari. Come uno che non ha pagato l’assicurazione contro gli incendi e poi presenta una richiesta di risarcimento per un incendio da lui appiccato. Le rovine del multilateralismo giacciono nello Stretto di Hormuz
  • FdI e la passione per Tolkien. Ecco il film con i soldi del Mic
    l documentario Dalla Terra di Mezzo all'Italia – Un viaggio inaspettato, prodotto dalla World video production, ha beneficiato dei contributi selettivi previsti dal Mic. L’opera, dell’autore amato da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, in esclusiva su Raiplay
  • Dopo il referendum, scoppiano le faide a destra: Gasparri silurato, tensioni dentro Forza Italia e FdI
    La resa dei conti post referendum fa saltare i pezzi in FI, dopo Gasparri potrebbe saltare anche Barelli, vicinissimo al vicepremier Tajani. Mentre in Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni non si fida di nessuno e la Lega, ancora segnata dal lutto, vede Luca Zaia consolidare la sua leadership
  • Sfratti a Gerusalemme Est e attacchi a sud: Israele in Cisgiordania continua a uccidere
    Nella parte orientale della città si moltiplicano gli sfollamenti forzati ad opera dell’Idf, a favore dei coloni. «È violenza sistematica e istituzionalizzata», denuncia l’Ong israeliana B’Tselem. Ancora un lavoratore palestinese ucciso a Masafer Yatta. Mediterranea Saving Humans: «È una macchina di ingiustizia e morte»
  • «I paesi del Golfo delusi dagli Usa. Meglio parlare direttamente con l’Iran»
    Parla l’ex vicecapo di staff del primo ministro del Kuwait: «Riad avrebbe spinto il tycoon ad entrare in guerra? Pura disinformazione. Per quanto riguarda le trattative, troppo spesso quelle annunciate da Trump hanno finito per risolversi in nuovi conflitti. Da parte nostra dovremmo intavolare un dialogo diretto con l’Iran che non passi necessariamente da Washington»
  • Petroyuan al posto di petrodollari. Gli interessi della Cina nella guerra del Golfo
    Teheran starebbe condizionando il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz – da cui transita circa un quinto del consumo globale di petrolio – a pagamenti in yuan per il greggio iraniano. Non solo. Secondo la Deutsche Bank le economie del Golfo stanno pensando di avvicinarsi a Pechino nei rapporti commerciali e finanziari
  • Sull’America si allunga l’ombra della recessione, ma Trump nega la realtà
    Gli analisti di Moody’s spaventano il presidente: «È una minaccia reale». L’Ocse stima un aumento dell’inflazione al 4,2%, il livello più alto in tutto il G7
  • Regolamento sui rimpatri, sì dell’Europarlamento: «L’Ue come Minneapolis»
    È arrivato il sì del parlamento Ue al mandato negoziale sul regolamento rimpatri. Già iniziati i triloghi. Ecr: «Inizia l’era delle deportazioni». Strada (Pd): «Inaccettabile. Ricorda i tempi più bui del Novecento»
  • Meno Trump, giù le bollette. Così Meloni tenta il rilancio
    Incontri e telefonate con i consiglieri della comunicazione. E prende l’interim al Turismo. Parola d’ordine: «Disaccoppiamento». L’altra sfida è distanziarsi dalle follie del tycoon. La tentazione sulle nomine delle partecipate
  • L’ombra americana sulla repressione anti Lgbtq+ in Senegal
    Vedi alla voce “culture wars”: quello che accade nel paese africano è solo l’ultimo esempio di come gli Stati Uniti, anche nell’era Trump, si confermino esportatori di ideologie e prassi politiche fortemente repressive
  • Se lo stupro è digitale: tra deepfake e profili finti, la lezione del caso Fernandes
    Video porno deepfake diffusi con profili che sembravano quelli autentici dell’attrice: alla fine l’attrice ha scoperto che all’origine degli abusi c’era il suo ex marito e l’ha denunciato alle autorità spagnole. La rabbia dei manifestanti
  • Meloni d’Algeria alla ricerca di gas. Una via sbagliata
  • Michele Fina (Pd): «Serve un’alleanza costituzionale con tutto il popolo del No»
    Il tesoriere dem: «Il messaggio del referendum: il riconoscimento di più forze che decidono di essere unite per proporre un’alternativa, raccogliendo la suggestione che viene dalla larga partecipazione a un no così pesante alla riforma del governo, un sì altrettanto pesante alla Carta». Le primarie: «Che piacciano al Pd è pleonastico, sceglieremo le regole giuste. Ma ora è surreale discuterne mentre il governo è in una fase di grandissima instabilità, incertezza e confusione»
  • Conte favorito alle primarie, la sfida perfetta per Schlein
    Il sondaggio esclusivo dell’Istituto Izi per Domani, effettuato all’indomani del voto referendario, il 24 e il 25 marzo, dice che se si votasse oggi per le primarie del centrosinistra il leader dl M5s vincerebbe contro ogni avversario. Dalla sfida contro Bonaccini nel 2022 alla campagna referendaria per il No, la segretaria del Pd è una abituata a correre. E sono in tanti, ormai, a non averla vista arrivare
  • Delmastro, i Senese, il pentito: perché Meloni non perdona
    C’è un nome che ha scatenato l’ira funesta della presidente del Consiglio quando ha scoperto le improvvide avventure societarie di uno dei suoi uomini più fidati
  • Abuso d’ufficio, l’Europa bacchetta l’Italia: il governo dovrà adeguarsi alla direttiva anticorruzione
    Con il via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva anticorruzione, l’Unione europea infligge un colpo alla linea del governo italiano, che nel 2024 aveva cancellato il reato di abuso d’ufficio. Il governo dovrà decidere come riscrivere una disciplina che l’Ue ora esige
  • Scrivere tra ossa dimenticate: gli intellettuali di fronte al regime argentino
    Si può continuare a scrivere al tempo di una dittatura? O tanto meglio fuggire in esilio? Dopo il 24 marzo 1976 scrittori, poeti, giornalisti argentini, si sono trovati di fronte a questo dilemma. Che è stato comune anche a tanti altri paesi dell’America Latina
  • Il confine tra pressione e ossessione, Ginevra Taddeucci: «Ora voglio divertirmi»
    Il primo oro europeo individuale, i 4 argenti mondiali e soprattutto la Coppa del Mondo di fondo: nel 2025, a un anno dal bronzo di Parigi, la 28enne fiorentina si è presa tutto. E dal 27 marzo sarà a Somabay, in Egitto, per difendere il titolo nella prima tappa della nuova edizione: «In questo sport non è normale vincere sempre. Sono felice di ciò che ho già realizzato. Ora spero di scacciare l’ansia da prestazione. Sarà un anno importante, faremo alcune gare in acqua fredda in vista di Los Angeles 2028»


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Guerra legale sul governo del Monte dei Paschi di Siena: esposto della banca contro la ricandidatura dell’ad Lovaglio
    Dopo il ritiro delle deleghe, la guerra legale: Mps fa terra bruciata intorno all’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio che, dopo essere stato escluso dai candidati del consiglio uscente per il rinnovo del board, è tornato in corsa grazie al sostegno del piccolo azionista Plt della famiglia Tortora, che ha depositato una sua lista concorrente per […] L'articolo Guerra legale sul governo del Monte dei Paschi di Siena: esposto della banca contro la ricandidatura dell’ad Lovaglio proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Elite Model Look2026, Jennifer May Cope: “Roma, un traguardo agognato”
    “Non so perché abbiamo atteso 40 anni per essere qui, spero sia l’inizio di una lunga collaborazione”: queste le parole di Jennifer May Cope, Global Director di Elite Model Look, il contest internazionale che ha attraversato continenti e culture alla ricerca di volti capaci di interpretare e anticipare l’evoluzione della bellezza contemporanea. Un osservatorio globale […] L'articolo Elite Model Look2026, Jennifer May Cope: “Roma, un traguardo agognato” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Appalti pilotati”, la Procura di Roma indaga sulla gara da 400 milioni sulla gestione informatica della rete ferroviaria. Coinvolti due manager di Rfi
    C’è anche un maxi-appalto da 400 milioni di euro relativo alle tecnologie informatiche nelle ferrovie italiane tra le gare pubbliche la Procura di Roma ritiene siano state pilotate negli ultimi tre anni. L’indagine, aperta a vario titolo per corruzione, traffico d’influenze illecite e turbativa d’asta, ha portato ieri a una serie di perquisizioni della Guardia […] L'articolo “Appalti pilotati”, la Procura di Roma indaga sulla gara da 400 milioni sulla gestione informatica della rete ferroviaria. Coinvolti due manager di Rfi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Stefania Craxi nuovo capogruppo Forza Italia: “Rinnovamento? Sono nonna”. E Lotito minimizza i contrasti con Gasparri: “Normale avvicendamento”
    L’onda lunga della sconfitta al Referendum sulla giustizia coinvolge anche Forza Italia, dopo le dimissioni di Bartolozzi, Delmastro e Santanché su pressione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Claudio Lotito, a ilfattoquotidiano.it, nega la raccolta firme contro Maurizio Gasparri per indurlo alle dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato. All’arrivo a Palazzo Madama Stefania […] L'articolo Stefania Craxi nuovo capogruppo Forza Italia: “Rinnovamento? Sono nonna”. E Lotito minimizza i contrasti con Gasparri: “Normale avvicendamento” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Le prime parole della prof accoltellata dallo studente 13enne: “Non ho rabbia né paura. Voglio tornare a insegnare”
    Tornerà a insegnare per aiutare i ragazzi, “soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito”. E ai suoi alunni dice che “non porto rabbia né paura nel cuore, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti”. Sono queste le prime parole di Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno […] L'articolo Le prime parole della prof accoltellata dallo studente 13enne: “Non ho rabbia né paura. Voglio tornare a insegnare” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean scacciano i fantasmi, azzurri in finale. Gattuso: “Non è stata per niente facile”
    L'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean scacciano i fantasmi, azzurri in finale. Gattuso: “Non è stata per niente facile” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Pfas, mozione unanime della Regione ma controlli fermi: la Toscana in ritardo sulle analisi
    Sulla carta, la Regione Toscana è pronta a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle proprie acque. Il Consiglio regionale lo ha ribadito, approvando all’unanimità una mozione che impegna la Giunta a rafforzare i controlli sulla contaminazione da Pfas, quei composti chimici sintetici detti “inquinanti eterni”, perché resistenti alla degradazione […] L'articolo Pfas, mozione unanime della Regione ma controlli fermi: la Toscana in ritardo sulle analisi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trump: “L’Iran ha autorizzato il passaggio di dieci petroliere d Hormuz come regalo”
    Donald Trump ha affermato che l’Iran ha autorizzato il passaggio di dieci petroliere per lo Stretto di Hormuz come “regalo” nell’ambito dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Il presidente americano, che martedì aveva accennato per la prima volta a un misterioso “regalo molto grande” da parte di Teheran, ha rivelato che la Repubblica islamica […] L'articolo Trump: “L’Iran ha autorizzato il passaggio di dieci petroliere d Hormuz come regalo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio: a sostituire Bartolozzi l’ex pg di Roma gradito a palazzo Chigi
    Sarà Antonio Mura il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’attuale capo dell’Ufficio legislativo è stato scelto per sostituire Giusi Bartolozzi, la “zarina” costretta a dimettersi dopo le sue incredibili parole in un dibattito tv sul referendum (“Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione”). […] L'articolo Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio: a sostituire Bartolozzi l’ex pg di Roma gradito a palazzo Chigi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Invasione di terra Usa in Iran, il generale Tricarico: “La reputo improbabile. Le bare dei soldati sarebbero un duro colpo anche per Trump”
    Settemila soldati americani pronti ad agire. Il conflitto scatenato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran non ha avuto i risultati sperati, almeno per Washington, e adesso Donald Trump, che a differenza di Benjamin Netanyahu ha tutta l’intenzione di chiudere il conflitto nel più breve tempo possibile, si trova di fronte a un bivio: lavorare […] L'articolo Invasione di terra Usa in Iran, il generale Tricarico: “La reputo improbabile. Le bare dei soldati sarebbero un duro colpo anche per Trump” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sinner spazza via anche Tiafoe: 30 set vinti di fila nei Masters 1000, è in semifinale a Miami
    Cadono tutti, uno dopo l’altro, senza appello. Jannik Sinner conquista la semifinale del Miami Open battendo in due set Francis Tiafoe. Un netto 6-2, 6-2 in un’ora e dodici minuti: l’americano numero 20 al mondo è l’ennesimo avversario spazzato via dall’azzurro sul cemento americano, dove finora è stato semplicemente implacabile. Con questa vittoria, Sinner ritocca […] L'articolo Sinner spazza via anche Tiafoe: 30 set vinti di fila nei Masters 1000, è in semifinale a Miami proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Un’enorme nuvola di polvere avvolge l’autostrada: le immagini della tempesta di sabbia che si è abbattuta in Egitto
    Una violenta tempesta di sabbia si è abbattuta ieri in Egitto lungo l’autostrada che collega Zaafarana a Ras Ghareb. Un’enorme nuvola di polvere ha avvolto alcune zone del Governatorato del Mar Rosso settentrionale. Le immagini amatoriali riprese da un’auto in movimento. L'articolo Un’enorme nuvola di polvere avvolge l’autostrada: le immagini della tempesta di sabbia che si è abbattuta in Egitto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ecco il Masripithecus – scoperto in Egitto un fossile di 18 milioni di anni che riscrive la storia dell’evoluzione
    Un fossile scoperto nel Sinai potrebbe riscrivere la storia dell’evoluzione dei primati e degli uomini. Si tratta di un reperto risalente a 18 milioni di anni fa, appartenente a una nuova specie denominata Masripithecus, che secondo i ricercatori potrebbe indicare l’Egitto come la culla degli antenati comuni di scimmie e umani. La scoperta, guidata da […] L'articolo Ecco il Masripithecus – scoperto in Egitto un fossile di 18 milioni di anni che riscrive la storia dell’evoluzione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • WikiFlix, il sito legale del cinema: migliaia di film gratis e senza registrazione
    C’è un sito web dove si possono vedere gratuitamente film senza essere sanzionati dalla legge. No, non parliamo di siti pirata, ma di un sito accessibile da chiunque senza lasciare alcuna generalità. Signore e signori ecco a voi WikiFlix, la piattaforma online che senza username, password, carte di credito, mostra immortali capolavori del cinema. La […] L'articolo WikiFlix, il sito legale del cinema: migliaia di film gratis e senza registrazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Donzelli: “Dimissioni Santanché? Necessità di dare un segnale. Non è un tema di giustizia, ci sono persone condannate che per noi hanno piena dignità”
    “Non lo decidono le opposizioni quando il Presidente del Consiglio pensa di cambiare un ministro, non lo decidono i giornali con tutto il rispetto, le televisioni. Il motivo ovviamente non lo so, sarà Giorgia Meloni se lo vorrà spiegare, ma credo che ci fosse comunque la necessità di dare un segnale di un cambio di […] L'articolo Donzelli: “Dimissioni Santanché? Necessità di dare un segnale. Non è un tema di giustizia, ci sono persone condannate che per noi hanno piena dignità” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a Milano
    Il caso del femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, modella uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, ha un altro capitolo giudiziario che ha sconvolto familiari e amici. Il cadavere della giovane è stato trafugato e decapitato mentre il feretro, attualmente sotto sequestro dell’autorità giudiziaria, era custodito nel cimitero di Strozza, in […] L'articolo Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a Milano proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Basta politica del ‘ma anche’. Per conquistare i giovani la sinistra deve scegliere da che parte stare
    Meloni e la destra estrema che governa il Paese nel breve volgere di un lunedì di marzo si sono trovati ad affrontare una condizione che rappresenta il loro peggiore incubo. Finire come Matteo Renzi che, dopo la batosta referendaria si ritrovò con un partito che precipitò dal 30 al 18 per cento. Meloni sa perfettamente […] L'articolo Basta politica del ‘ma anche’. Per conquistare i giovani la sinistra deve scegliere da che parte stare proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La giornata folle di Kai Rooney: il figlio di Wayne segna tre gol in due partite. Poi si fa male: stagione finita
    Un cognome ingombrante, accompagnato da una prestazione che può far ben sperare per il futuro, nonostante l’infortunio che ha messo la parola fine alla sua stagione. È il senso della giornata folle vissuta da Kai Rooney, 16enne figlio del ben più famoso Wayne, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese. Aveva fornito una prestazione […] L'articolo La giornata folle di Kai Rooney: il figlio di Wayne segna tre gol in due partite. Poi si fa male: stagione finita proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ho scritto La cura per me pensando a una relazione tra due cantanti, ma non dirò chi sono”: lo rivela Blanco. Sul Web scatta il toto-nomi: “Elodie e Marracash”
    Ci sono canzoni che sembrano nascondere un romanzo tra le note: “La cura per me”, interpretata da Giorgia, è una di quelle. Dietro la voce cristallina della cantautrice romana si cela infatti l’ispirazione e la penna di Blanco, che in un’intervista a Radio Deejay ha raccontato un retroscena destinato a far impazzire i fan: “La […] L'articolo “Ho scritto La cura per me pensando a una relazione tra due cantanti, ma non dirò chi sono”: lo rivela Blanco. Sul Web scatta il toto-nomi: “Elodie e Marracash” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Abuso d’ufficio, cosa prevede la direttiva europea: perché l’Italia ora rischia l’infrazione. Il presidente della Consulta: “La politica ne prenda atto”
    “La politica sarà chiamata a prendere atto di questa nuova legislazione europea”. Nel giorno in cui il Parlamento di Bruxelles approva la direttiva anticorruzione, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso risponde così alla domanda se quel testo imporrà all’Italia di reintrodurre il reato di abuso d’ufficio. All’articolo 7, infatti, il provvedimento Ue contiene una […] L'articolo Abuso d’ufficio, cosa prevede la direttiva europea: perché l’Italia ora rischia l’infrazione. Il presidente della Consulta: “La politica ne prenda atto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Il mezzo del cammin per la nostra vita
    Al suo stand a Fa’ la cosa giusta!, Settimio Rienzo sorride e racconta la bellezza del Cilento e di un nuovo itinerario lungo il Tanagro, il fiume che attraversa il […] The post Il mezzo del cammin per la nostra vita first appeared on il manifesto.
  • «10 mila passi al giorno», la prescrizione medica per sostenere la salute
    Tra qualche giorno, il prossimo 6 aprile, si celebra la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica. È noto ormai a tutti che l’esercizio fisico ha un impatto significativo sulla salute del cuore, […] The post «10 mila passi al giorno», la prescrizione medica per sostenere la salute first appeared on il manifesto.
  • «Così ho resistito due anni in cima a una sequoia»
    È in Italia per una serie di incontri Julia “Butterfly” Hill, ambientalista statunitense che da sempre ha legato l’impegno a favore del pianeta alla crescita di una maggiore consapevolezza interiore. […] The post «Così ho resistito due anni in cima a una sequoia» first appeared on il manifesto.
  • Ets, il pilastro del Green Deal in terapia palliativa
    Nel contesto generale dello smantellamento del Green Deal si è aperta anche la negoziazione sulla “revisione” (leggi: sterilizzazione) dei meccanismi Ets (Emission Trading System) che la Commissione von del Layen […] The post Ets, il pilastro del Green Deal in terapia palliativa first appeared on il manifesto.
  • Un giorno di resistenza poi la resa tra i veleni. Santanché si dimette
    «Obbedisco». Daniela Garnero Santanchè ha resistito quasi 24 ore, poi ha rassegnato le dimissioni. Un gesto che era diventato ormai obbligato ma che non è stato gratuito e lei, non […] The post Un giorno di resistenza poi la resa tra i veleni. Santanché si dimette first appeared on il manifesto.
  • Da Fabriano a L’Aquila, il cammino delle «terre mutate» dal terremoto
    Si chiama «Carovana 2026» l’iniziativa pensata dall’associazione che gestisce il Cammino nelle Terre Mutate per ricordare gli ultimi terremoti che hanno trasformato il Centro Italia, colpendo a partire dal 24 […] The post Da Fabriano a L’Aquila, il cammino delle «terre mutate» dal terremoto first appeared on il manifesto.
  • Animali migratori: la metà è in declino
    La sopravvivenza del capovaccaio, del giaguaro, dello squalo balena, del dugongo e di molti altri animali al centro delle discussioni in corso nel Pantanal brasiliano. A Campo Grande, in Brasile […] The post Animali migratori: la metà è in declino first appeared on il manifesto.
  • Una premier a metà. La messa in scena della forza senza sostanza
    Più vipera che pitonessa. Daniela Santanchè ha comunicato le sue soffertissime dimissioni con un distillato di puro cianuro che non risparmia nessuno. Meno di tutti la premier stessa, accusata nemmeno […] The post Una premier a metà. La messa in scena della forza senza sostanza first appeared on il manifesto.
  • La pace di Trump: una resa in 15 punti. L’Iran ha un’altra agenda
    Emerge dalle parole ambigue e nebulose del presidente statunitense una proposta di pace in 15 punti a Teheran, consegnata attraverso la mediazione del Pakistan. Il piano è una replica di […] The post La pace di Trump: una resa in 15 punti. L’Iran ha un’altra agenda first appeared on il manifesto.
  • Sequoie, il «mistero» della longevità millenaria dei giganti delle foreste
    Quella di Julia “Butterfly” Hill, vissuta per due anni senza mai scendere su una sequoia alta 61 metri nel Nord della California, fu una impresa straordinaria per salvare dall’abbattimento questo […] The post Sequoie, il «mistero» della longevità millenaria dei giganti delle foreste first appeared on il manifesto.
  • Danimarca frammentata, possibile un governo “rosso”
    A differenza dei sondaggisti italiani, quelli danesi martedì sera avevano diffuso dei precisissimi exit poll poi confermati dai voti reali. Oltre 3 milioni e mezzo di cittadini e cittadine danesi […] The post Danimarca frammentata, possibile un governo “rosso” first appeared on il manifesto.
  • Proteste interne, confini condivisi, fiducia degli Usa: il perno-Islamabad
    Nell’imprevedibile panorama geopolitico infiammato dalla guerra dell’asse Israele-Stati uniti contro l’Iran, il Pakistan emerge come un perno diplomatico capace di dialogare simultaneamente con due attori agli antipodi. Martedì il primo […] The post Proteste interne, confini condivisi, fiducia degli Usa: il perno-Islamabad first appeared on il manifesto.
  • La sensibilità botanica di una filosofa rivoluzionaria
    L’attesa della primavera è topos letterario, musicale, politico, e il clima, non solo meteorologico, del 2026 la rende spasmodica; per celebrare degnamente il tempo che separa da tepore e fioriture, […] The post La sensibilità botanica di una filosofa rivoluzionaria first appeared on il manifesto.
  • Senza tetto per legge: palestinesi cacciati, le loro case ai coloni
    Lo scorso dicembre bastarono solo 238 parole al giudice della Corte Suprema israeliana Alex Stein per decidere il destino di centinaia di abitanti di Baten al-Hawa e al-Bustan, a Silwan, […] The post Senza tetto per legge: palestinesi cacciati, le loro case ai coloni first appeared on il manifesto.
  • Schlein alla stampa estera: «Siamo pronti a elezioni»
    Elly Schlein non vuole neppure sentir parlare di federatori, o di papi stranieri alla guida del centrosinistra. «Il candidato premier o sarà il leader del partito che prende più voti, […] The post Schlein alla stampa estera: «Siamo pronti a elezioni» first appeared on il manifesto.
  • Gas, prezzi e inflazione: ora solo il meteo può aiutare Meloni
    Lo stop del gas del Qatar per la guerra di Trump e di Netanyahu contro l’Iran sta spingendo la competizione per ottenere di più dall’Algeria. Ieri l’Italia ha bruciato sul […] The post Gas, prezzi e inflazione: ora solo il meteo può aiutare Meloni first appeared on il manifesto.
  • Perbacca, che spazio
    Diciotto anni fa l’artista Pippa Bacca veniva brutalmente uccisa a Gezbe, Turchia, durante la sua performance Brides on tour, con la quale stava attraversando in autostop, vestita in abito da […] The post Perbacca, che spazio first appeared on il manifesto.
  • Chiudere le gabbie. Al via le firme per una legge
    Da qualche giorno sulla piattaforma dedicata del Ministero della Giustizia è possibile firmare una proposta di legge di iniziativa popolare per chiedere che anche in Italia venga vietato l’uso delle […] The post Chiudere le gabbie. Al via le firme per una legge first appeared on il manifesto.
  • Il Giappone si è sdegnato
    Ame ni mo makezu, non ti sconfigga neanche la pioggia, scriveva in una delle sue poesie pubblicate postume, poi diventata fra le sue più celebri, lo scrittore e agronomo giapponese […] The post Il Giappone si è sdegnato first appeared on il manifesto.
  • Suicidio assistito, «Libera» è morta con l’aiuto del Cnr
    I dispositivi di varia applicazione basati sulla tecnologia eye-tracking non sono certo una novità. Ma quello che ha permesso a Libera – nome di fantasia per una donna toscana di […] The post Suicidio assistito, «Libera» è morta con l’aiuto del Cnr first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

  • “I social creano dipendenza”, la sentenza contro Meta e Google
    I social creano dipendenza, ha stabilito una giuria di Los Angeles, dando ragione – e risarcimento – a una giovane donna che ha fat… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La Cina fa come la Russia
    Mentre l’Unione europea s’interroga sulle fughe di informazioni verso Mosca – dopo che si è scoperto che esponenti del governo ungherese passavano informazioni al Cremlino durante i vertici europei… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • I buoni risultati di Ita: 3,2 miliardi di euro di ricavi
    Ita Airways – la compagnia nata dalle ceneri della vecchia Alitalia – ha chiuso il 2025 con 3,2 miliardi di euro di ricavi (di cui 2,8 dal trasporto passeggeri) e 209 milioni di utile. Si tratta di un risultato incoraggiante per la nuova compagnia, che l’anno scorso è entrata nell’orbita di Lufthansa con l’acquisto del 41 per cento del capitale da parte del vettore tedesco (il restante 59 per cento rimane in pancia al Tesoro). Ma è un risultato impressionante in prospettiva storica: è la prima volta in trent’anni che il bilancio della compagnia di bandiera non finisce in rosso. […]
  • Alle suppletive i democratici vincono a Mar a Lago
    I democratici hanno vinto un’altra elezione suppletiva, valida per un seggio alla Camera statale della Florida, a casa di Donald Trump.
  • Il potere di veto dell’Anm
    Nei commenti post referendari, ci sono due tesi ricorrenti. La prima è che non si può cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, perché gli italiani bocciano questi tentativi nei referendum. Gli ultimi tentativi di revisione costituzionale – fatta eccezione per il taglio del numero dei parlamentari – sono lì a dimostrarlo: nel 2006, nel 2016 e ora nel 2026 gli italiani hanno respinto le riforme approvate a maggioranza. La seconda tesi, che si fa derivare da questa, è che invece la Costituzione può essere cambiata con un accordo ampio tra le forze politiche. Basta seguire il metodo usato nel […]
  • Non solo Orbán. Pure l’AfD tedesca è sospettata di passare informazioni riservate alla Russia
    L’Europa e la Germania sono preoccupate dal fatto che l’AfD, il partito dell’estrema destra tedesca, anti Nato e soprattutto filorusso, possa… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il Pakistan in cerca di un ruolo: il lavoro sporco per Trump e la mediazione con l'Iran
    Ieri i talebani hanno annunciato la liberazione del cittadino americano Dennis Coyle, detenuto da oltre un anno in Afghanistan. Come per i precedenti rilasci di cittadini americani, Kabul … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La via dell’Ue in un mondo in caos
      All’incertezza economica dilagante l’Ue risponde con accordi di libero scambio. Negli ultimi mesi Bruxelles ha concluso intese commerciali con Indonesia, India, e adesso anche l’Aust… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Contro la Russia Kyiv agisce dove il mercato non arriva
        La guerra che fingiamo di non vedere più va avanti e mentre Mosca bombarda l’Ucraina con regolarità e si nega ai colloqui tr… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • L’Indonesia mette “in pausa” le Forze di Pace. È una questione economica
        Il presidente indonesiano Prabowo Subianto è stato tra i primi leader a sostenere l’iniziativa del Board of Peace promossa da Donald Trump, ed è stato finora tra i pochi leader del quadrante asiatico e di un paese a maggioranza musulmana (il più popoloso del mondo) a essere riuscito a costruire un consenso interno su un dossier particolarmente sensibile. L’Indonesia aveva scelto di partecipare  offrendo la disponibilità a contribuire con forze di peacekeeping, ma ieri Prabowo è stato costretto a specificare che il miliardo di dollari da mettere sul tavolo per entrare nel Board of Peace non ci sarà: […]
  • Farsi curare solo dalla Cina fa male
      C’è un numero nel rapporto sulla competitività 2026 dell’Istat sul quale è giusto soffermarsi. Nel 2025 gli acquisti italiani di prodotti farmaceutici dalla Cina sono aumentati del 933,7 per cento. In dodici mesi, le importazioni sono passate da 680 milioni di euro a oltre 7,7 miliardi. La spiegazione tecnica è nota: i dazi americani sulla Cina hanno deviato flussi commerciali verso l’Europa e l’Italia ne ha assorbito una quota rilevante. Ma il problema vero è un altro: cosa significa, in termini di sicurezza di sistema dipendere in misura così da un unico paese fornitore per i princìpi attivi che […]
  • Primarie e nessun programma definito: per il Pd sarebbe un guaio politico
       Giuseppe Conte, che si considera non a torto il principale vincitore del referendum, ha immedi… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Europeismo contro sovranismo, e uno scandalo. Un pasticcio sloveno e un'elezione decisiva
    Domenica si vota in Slovenia e la sfida è, come un po’ ovunque in Europa, tra una forza europeista e una sovranista e filorussa, e naturalmente c’è uno scandalo in corso. Il premier uscente,
  • La battaglia di Parigi. Il candidato socialista rischia al ballottaggio e gli argini agli estremi sono crollati
    Domenica si terrà il secondo turno delle elezioni comuna… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart working
    È scontro tra Giorgia Meloni e sindacati. Ma stavolta non c’entra – se non marginalmente – la ormai tradizionale intransigenza di Maurizio Landini, segretario della Cgil. Il motivo del conf… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il mercato regge alla chiusura di Hormuz
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    La guerra in medio oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica”. E’ bastato questo comme… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Un nuovo presidente alla Scuola superiore della magistratura: perché no? Il caso di Silvana Sciarra
    Silvana Sciarra non è stata confermata alla presidenza della Scuola superio… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Benzina scontata, sanità tagliata: il prezzo nascosto del decreto carburante
    Un governo che taglia la Salute per fare benzina. Non è uno slogan dell’opposizione. E’ scritto nero su bianco nell’allegato 1 del decreto Carburante approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
  • L'Iran uccide un cittadino svedese. E’ la normalità del regime islamista
    Gli iraniani capiscono che non possono battere l’occidente con i carri armati o gli aerei, quindi scelgono altri campi di battaglia su cui colpirli. Uno sono i droni, gli strumenti della guerra ari… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti

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Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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27 Marzo 2026

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