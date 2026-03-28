Il disco in evidenza: Public Luxury, 2026, Downtown Boys

I Downtown Boys tornano con un nuovo progetto discografico. Il prossimo 26 giugno 2026 uscirà in tutto il mondo Public Luxury per Sub Pop, lavoro che rappresenta il seguito di Cost of Living, primo album pubblicato con l’etichetta e accolto con grande attenzione. Il disco include brani come The City Begins, Sirena, Viva La Rosa, You’re a Ghost, la title track Public Luxury e il singolo No Me Jodas.

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Produzione e identità sonora del disco

Public Luxury è stato co-prodotto da Joey La Neve DeFrancesco insieme all’ingegnere del suono Seth Manchester, presso lo studio Machines With Magnets di Pawtucket, nel Rhode Island, mentre il mastering è stato affidato a Heba Kadry. Il nuovo lavoro mostra una forte varietà stilistica. Da un lato, mantiene le radici punk e indie della band; dall’altro, amplia il linguaggio musicale con influenze latine, synth stratificati e una combinazione tra drum machine e batteria acustica. Inoltre, i sax dialogano con i riff di chitarra creando trame dense e articolate. Brani come No Me Jodas, Sirena e Viva La Rosa rafforzano l’uso della lingua spagnola nel repertorio del gruppo, mentre Yellow Sun e Albuterol introducono atmosfere più emotive e raffinate. Il pezzo You’re a Ghost si distingue invece per un’impronta industrial punk, segnando un’evoluzione rispetto al passato.

Il significato politico e culturale di Public Luxury

Il titolo Public Luxury richiama un concetto già presente nella storia della band e vicino a quello di Full Communism, sintetizzabile nell’idea di “tutto per tutti”. Si tratta di una visione che unisce aspirazione collettiva e consapevolezza delle difficoltà contemporanee. La cantante Victoria Marie e Joey La Neve DeFrancesco hanno costruito il progetto artistico del gruppo a partire da esperienze dirette legate al lavoro e all’attivismo, sviluppate fin dagli esordi durante attività sindacali a Providence. Nel disco emerge quindi una tensione tra realtà e possibilità, tra condizioni difficili e volontà di cambiamento. I testi e le sonorità riflettono una dimensione collettiva, in cui l’esperienza live della band diventa elemento centrale e punto di riferimento creativo.

Dalle origini al nuovo capitolo discografico

Public Luxury arriva a distanza di quasi un decennio da Cost of Living, periodo durante il quale i Downtown Boys hanno continuato a esibirsi dal vivo e a sviluppare il proprio percorso artistico e politico. Nel frattempo, hanno anche composto la colonna sonora del film Miss Marx, premiata alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 e ai David di Donatello. La registrazione del nuovo album presso Machines With Magnets rappresenta anche un ritorno simbolico alle origini, dato che lo spazio aveva ospitato alcune delle prime esibizioni del gruppo. Inoltre, eventi personali significativi hanno influenzato il processo creativo, contribuendo alla profondità emotiva di brani come No Me Jodas e Sirena.

Un disco tra memoria e prospettiva

Public Luxury si configura come un lavoro che guarda al futuro senza perdere il legame con il passato. La band rielabora il proprio percorso musicale e umano, mantenendo al centro una visione collettiva e una forte identità sonora. Il risultato è un album che unisce energia, complessità e coerenza, proponendo una sintesi tra dimensione politica e ricerca musicale. In questo senso, il nuovo lavoro dei Downtown Boys rappresenta una tappa significativa nella loro evoluzione artistica. (La redazione)

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