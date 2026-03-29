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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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REDAZIONE
29 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Sarà il Ponte della Pace”: Salvini ‘benedice’ la sua opera davanti a un migliaio di sostenitori (e al centrodestra unito)
    “Non è il Ponte della Lega, ma il Ponte degli italiani e della Pace di cui il mondo ha bisogno”. È la metafora usata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del suo discorso di oggi pomeriggio a Messina in occasione della manifestazione “L’Ora del Ponte”, in favore dell’opera […] L'articolo “Sarà il Ponte della Pace”: Salvini ‘benedice’ la sua opera davanti a un migliaio di sostenitori (e al centrodestra unito) proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Corteo No Kings, migliaia in piazza a Roma contro i re e le loro guerre: “Referendum ha sfiduciato il governo Meloni”
    Migliaia le persone che hanno sfilato nel centro della capitale durante il corteo “No Kings” contro la guerra e il riarmo. La manifestazione, promossa da circa 700 realtà tra reti di movimenti sociali e associazioni, è partita poco dopo le 14 da piazza della Repubblica per raggiungere piazza San Giovanni. “Oggi è una giornata internazionale […] L'articolo Corteo No Kings, migliaia in piazza a Roma contro i re e le loro guerre: “Referendum ha sfiduciato il governo Meloni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Vertice a casa Meloni con i vicepremier Salvini e Tajani: sul tavolo futuro e strategie dopo la sconfitta al referendum
    Si sono seduti attorno a un tavolo, a cena, per analizzare la sconfitta al referendum. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto venerdì sera un vertice informale con i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il luogo scelto è stata la villa della premier a Roma sud, come anticipato da Repubblica. Fonti del […] L'articolo Vertice a casa Meloni con i vicepremier Salvini e Tajani: sul tavolo futuro e strategie dopo la sconfitta al referendum proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il decreto salva Bollette diventa “salva carbone”. L’Italia rimanda al 2038 l’uscita (prevista entro il 2025) dal combustibile più inquinante
    L’uscita dell’Italia dal carbone viene ufficialmente rimandata al 2038. Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Bollette, approvato nel corso dell’esame alla Camera e che qualcuno ha già ribattezzato ‘salva carbone’. E d’altronde la scadenza prevista, quella del 2025, era già saltata. La situazione geopolitica ha fatto il resto, rendendo possibili passaggi istituzionali che, […] L'articolo Il decreto salva Bollette diventa “salva carbone”. L’Italia rimanda al 2038 l’uscita (prevista entro il 2025) dal combustibile più inquinante proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Post referendum, il centrosinistra vuole che Meloni scopra le carte: “Chiarezza circa le prospettive dell’agenda governativa”
    “Chiarezza e responsabilità nei confronti delle Camere e degli elettori circa le prospettive dell’agenda governativa”. Tradotto dal politichese: dopo la batosta del referendum, ora Giorgia Meloni cosa vuole fare? È quello che si chiedono tutti i leader di opposizione in una lettera inviata ai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana […] L'articolo Post referendum, il centrosinistra vuole che Meloni scopra le carte: “Chiarezza circa le prospettive dell’agenda governativa” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ricordo quando aspettavo di vederti dalla finestra del Sant’Orsola, penso al nostro matrimonio ‘bellissimo e triste’…”: il commovente post di Omar Pedrini per la moglie Veronica Scalia
    Una vita da rockstar, quella di Omar Pedrini. Nonostante un percorso complesso dal punto di vista medico, con la prima operazione nel 2004 per via di una grave patologia cardiaca, un aneursima aortico congenito, l’ex chitarrista dei Timoria affronta la vita con grande positività: “La morte? È un’idea con cui faccio i conti, ma non […] L'articolo “Ricordo quando aspettavo di vederti dalla finestra del Sant’Orsola, penso al nostro matrimonio ‘bellissimo e triste’…”: il commovente post di Omar Pedrini per la moglie Veronica Scalia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “A Roma costretti ad allenarci al freddo e in una pista usurata. Io mi vergogno”: la polemica di Zaynab Dosso
    ”A Roma abbiamo un gap: non ci sono impianti indoor e quindi tutti gli allenamenti, anche d’inverno, li facciamo fuori al freddo. E anche la pista outdoor fuori ci sta abbandonando, ha la linea di partenza talmente usurata che non possiamo partire li, dobbiamo fare le linee noi col gesso”. A parlare, ospite di Un […] L'articolo “A Roma costretti ad allenarci al freddo e in una pista usurata. Io mi vergogno”: la polemica di Zaynab Dosso proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. “Rinnovamento per essere più credibili”
    Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati, eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale riunito a Roma. Il magistrato palermitano succede a Cesare Parodi, che ha formalizzato le sue dimissioni durante la seduta odierna, motivando la scelta con ragioni familiari e con la necessità di garantire all’Anm una guida a tempo pieno in […] L'articolo Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. “Rinnovamento per essere più credibili” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Minuto di silenzio per Bossi, consigliere dem di Milano: “Sdoganò il razzismo, chiedo scusa ai cittadini”. Bagarre in Aula
    L’aula del Consiglio comunale di Milano ha voluto ricordare con un minuto di silenzio la morte di Umberto Bossi, il fondatore della Lega scomparso a 84 anni la settimana scorsa, che nella sua carriera politica è stato anche consigliere comunale a Milano. Ma la commemorazione è finita in bagarre con urla e accuse tra maggioranza […] L'articolo Minuto di silenzio per Bossi, consigliere dem di Milano: “Sdoganò il razzismo, chiedo scusa ai cittadini”. Bagarre in Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Quando all’improvviso ti ritrovi una persona in più nella stanza che ti guarda mentre fingi di fare sesso è imbarazzante. Non mi servono indicazioni su come farlo”: così Heather Graham
    “È imbarazzante”. Heather Graham non usa giri di parole per descrivere il nuovo modo in cui Hollywood gira le scene di sesso dopo il movimento #MeToo, con l’inserimento sul set degli intimacy coordinator. Si tratta di figure professionali che lavorano su set cinematografici e televisivi per gestire e supervisionare le scene intime (baci, nudità, sesso […] L'articolo “Quando all’improvviso ti ritrovi una persona in più nella stanza che ti guarda mentre fingi di fare sesso è imbarazzante. Non mi servono indicazioni su come farlo”: così Heather Graham proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Salis: “Controllo della polizia in hotel senza spiegazioni né verbale, fatto grave per democrazia”. Bonelli e Fratoianni: “Piantedosi spieghi”
    “Questa mattina sono stata svegliata nella stanza d’albergo in cui mi trovavo intorno alle 7.30 dalla polizia, che ha bussato alla porta, pronunciato il mio nome e mi ha chiesto di aprire”. Lo ha raccontato l’eurodeputata Avs Ilaria Salis intervenendo alla manifestazione No Kings a Roma in piazza della Repubblica al fianco dei leader Angelo […] L'articolo Salis: “Controllo della polizia in hotel senza spiegazioni né verbale, fatto grave per democrazia”. Bonelli e Fratoianni: “Piantedosi spieghi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lukaku-Napoli, è braccio di ferro: ascesa e discesa di Big Rom. Ora rischia di finire fuori rosa
    Ora il Napoli si ritrova con un caso che proprio non si aspettava di dover gestire. Per di più, causato da quello che si può considerare l’uomo di Antonio Conte per eccellenza. Tra Romelu Lukaku e il club la situazione è tesa. Molto più tesa rispetto a quanto ci si sarebbe potuto aspettare qualche giorno […] L'articolo Lukaku-Napoli, è braccio di ferro: ascesa e discesa di Big Rom. Ora rischia di finire fuori rosa proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Case che franano a valle e asfalto che crolla, paese del Teramano col fiato sospeso: evacuate le abitazioni – Video
    Abitazioni che franano a valle, asfalto che salta e strade chiuse. Paura e apprensione nella zona collinare di Silvi, comune del Teramano che da settimane è alle prese con un movimento franoso che tiene i cittadini con il fiato sospeso. A scongiurare il peggio sono state gli ordini di evacuazioni preventivi delle abitazioni che, a […] L'articolo Case che franano a valle e asfalto che crolla, paese del Teramano col fiato sospeso: evacuate le abitazioni – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “A tu lado”, il documentario che racconta le strade di L’Havana tra boxe e speranze: il tour nelle sale italiane
    Il documentario “A tu lado” di Cristiano Regina comincia il proprio viaggio nelle sale cinematografiche italiane: il percorso avrà inizio martedì 14 aprile a Modena e Cesena, per poi raggiungere le sale di Bologna, Milano, Roma, Venezia e Catania. Il documentario mira a riportare la luce sulla difficile situazione di Cuba. Il progetto è prodotto […] L'articolo “A tu lado”, il documentario che racconta le strade di L’Havana tra boxe e speranze: il tour nelle sale italiane proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Consob e Bce sdoganano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi di Siena: “Legittima”
    La vigilanza bancaria e dei mercati ridimensiona gli esposti di Mps contro la ricandidatura di Luigi Lovaglio alla guida della banca senese. Al punto da chiedere all’istituto di fare immediatamente chiarezza sul mercato, per evitare la diffusione di informazioni non corrette proprio nel delicato momento in cui i consulenti dei fondi d’investimento in materia di […] L'articolo Consob e Bce sdoganano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi di Siena: “Legittima” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Parla sul palco in abito da sera quando all’improvviso perde i denti: il video della candidata a Miss Grand Thailand è virale
    Abito elegante, capelli impeccabili, espressione radiosa: Kamolwan Chanago stava tenendo il suo breve discorso alle preliminari di Miss Grand Thailand 2026, a Bangkok, quando ha perso i denti (protesi). Il video è diventato virale in pochissimi minuti. La 18enne si è presentata sul palco con sicurezza, ma a un certo punto le parole si sono […] L'articolo Parla sul palco in abito da sera quando all’improvviso perde i denti: il video della candidata a Miss Grand Thailand è virale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cuore bruciato, la famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale: “Valutazioni in corso”
    Ancora tensione tra la famiglia del piccolo Domenico – il bimbo morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore non andato a buon fine – e l’ospedale Monaldi. Il nuovo capitolo si apre con una lettera inviata anche al governatore della Campania, Fico, da parte di Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo-Mercolino […] L'articolo Cuore bruciato, la famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale: “Valutazioni in corso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Donna cade in un pozzo non segnalato in un parco di Roma: è precipitata a 15 metri di profondità
    Una donna è caduta in un pozzo mentre camminava con il marito e i figli all’interno del parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. A quanto reso noto dai vigili del fuoco, il pozzo non era segnalato e si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che […] L'articolo Donna cade in un pozzo non segnalato in un parco di Roma: è precipitata a 15 metri di profondità proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Dobbiamo recuperare un divario enorme”: la preoccupazione di Hamilton. Leclerc fa eco: “Sono un po’ deluso”
    “Non si può dar tutta la colpa solo al motore, sicuramente l’erogazione di potenza determina una gran parte del tempo, ma loro sono molto veloci anche nel primo settore. Questo significa che le nostre prestazioni sono sotto anche a livello di macchina”. È un Lewis Hamilton deluso quello ascoltato ai microfoni di Sky Sport dopo […] L'articolo “Dobbiamo recuperare un divario enorme”: la preoccupazione di Hamilton. Leclerc fa eco: “Sono un po’ deluso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Agguato al Rione Sanità a Napoli: due minori arrestati, c’è anche il fratello del killer di Giogiò Cutolo
    Avevano teso un agguato a un motorino nel Rione Sanità, a Napoli. Al momento del passaggio dello scooter, alcuni giovani esplosero numerosi colpi d’arma da fuoco ferendo i due giovani che viaggiavano a bordo del mezzo. Sabato 28 febbraio sono scattati gli arresti per alcuni degli autori del tentato omicidio e tra loro figurerebbe anche […] L'articolo Agguato al Rione Sanità a Napoli: due minori arrestati, c’è anche il fratello del killer di Giogiò Cutolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

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    E tre. Ancora una volta la costituzione esce indenne da un referendum che mirava a stravolgerla. Una Costituzione vecchia, superata, novecentesca, figlia di partiti che non esistono più: quante volte […] The post La difesa della costituzione non è un pranzo di gala first appeared on il manifesto.
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    Lo spasmodico bisogno di affidarsi a un, o a una, leader è stata e resta sempre una tipica pulsione della destra. La sinistra non ha bisogno né di re né […] The post Ora non mettetevi a cercare un capo anche a sinistra first appeared on il manifesto.
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    Il ‘900 pur nella sua presunta brevità, se si considerano i limiti segnati dal fortunato saggio di Eric Hobsbawn, è stato un secolo contrassegnato da molte novità e cambiamenti, anche […] The post I cento anni di Lino Aldani, in arte N.L. Janda first appeared on il manifesto.
  • Come al tempo dei pirati: scaricare merci in un altro porto si può fare
    Le principali compagnie di navigazione stanno iniziando ad avvalersi della cosiddetta Liberty clause, clausola sui contratti delle polizze di carico che permette loro di reindirizzare le merci ed eventualmente scaricarle […] The post Come al tempo dei pirati: scaricare merci in un altro porto si può fare first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

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ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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