Concerti e festival in Italia: calendario 2026 (date aggiornate)

Concerti e festival in programma High Fade at Largo Venue (31 Mar 26) live martedì 31 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live martedì 31 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Fashion Forty at Largo Venue (01 Apr 26) live mercoledì 1 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live mercoledì 1 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Dario Jacque at Monk (01 Apr 26) live mercoledì 1 aprile 2026 – Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy

live mercoledì 1 aprile 2026 – Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy Fashion Forty at Santeria Toscana 31 (03 Apr 26) live venerdì 3 aprile 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 3 aprile 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Hate Moss at Csoa Spartaco (03 Apr 26) live venerdì 3 aprile 2026 – Csoa Spartaco, Rome, Italy

live venerdì 3 aprile 2026 – Csoa Spartaco, Rome, Italy MoBlack and Fae at Balagan Roma (03 Apr 26) live venerdì 3 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live venerdì 3 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy BLACKCHILD at Balagan Roma (04 Apr 26) live sabato 4 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live sabato 4 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Gabry Ponte at Drop (05 Apr 26) live domenica 5 aprile 2026 – Drop, Via Traversa, 3, 55025 Piano di Coreglia LU, Lucca, Ita

live domenica 5 aprile 2026 – Drop, Via Traversa, 3, 55025 Piano di Coreglia LU, Lucca, Ita Gilberto Gil at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica ( live lunedì 6 aprile 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d

live lunedì 6 aprile 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d Marta Del Grandi at Largo Venue (09 Apr 26) live giovedì 9 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 9 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy MASSIMO GIUNTINI at Crossroads Live Club (10 Apr 26) live venerdì 10 aprile 2026 – Crossroads Live Club, Via Braccianese 771, 00123, Rome, Italy

live venerdì 10 aprile 2026 – Crossroads Live Club, Via Braccianese 771, 00123, Rome, Italy Romano Alfieri, Federico Grazzini, and Frank Storm at Balagan Rom live sabato 11 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Steel Pulse at Fusolab (11 Apr 26) live sabato 11 aprile 2026 – Fusolab, viale della Bella Villa 94, 00172, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Fusolab, viale della Bella Villa 94, 00172, Rome, Italy Agent Flipper at Boogie Club (11 Apr 26) live sabato 11 aprile 2026 – Boogie Club, Via gaetano astolfi 63, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Boogie Club, Via gaetano astolfi 63, Rome, Italy Maruja at Santeria Toscana 31 (13 Apr 26) live lunedì 13 aprile 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana High Fade at Largo Venue (31 Mar 26) live martedì 31 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live martedì 31 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Fashion Forty at Largo Venue (01 Apr 26) live mercoledì 1 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live mercoledì 1 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Dario Jacque at Monk (01 Apr 26) live mercoledì 1 aprile 2026 – Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy

live mercoledì 1 aprile 2026 – Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy Fashion Forty at Santeria Toscana 31 (03 Apr 26) live venerdì 3 aprile 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 3 aprile 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Hate Moss at Csoa Spartaco (03 Apr 26) live venerdì 3 aprile 2026 – Csoa Spartaco, Rome, Italy

live venerdì 3 aprile 2026 – Csoa Spartaco, Rome, Italy MoBlack and Fae at Balagan Roma (03 Apr 26) live venerdì 3 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live venerdì 3 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy BLACKCHILD at Balagan Roma (04 Apr 26) live sabato 4 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live sabato 4 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Gabry Ponte at Drop (05 Apr 26) live domenica 5 aprile 2026 – Drop, Via Traversa, 3, 55025 Piano di Coreglia LU, Lucca, Ita

Concerti di marzo 2026 High Fade at Largo Venue (31 Mar 26) live martedì 31 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

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Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

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Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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