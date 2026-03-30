Home ARTICOLI Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi
Categorie: ARTICOLICALCIOCINEMACOSTUMEMUSICANEWSPOLITICARASSEGNA STAMPASPORTTEATROTECNOLOGIATELEVISIONETENNIS

Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
30 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • MotoGp, Bezzecchi è dominante: vince anche ad Austin, è il terzo successo in tre gare | Ordine d’arrivo e classifica
    Thailandia, Brasile e Stati Uniti. Marco Bezzecchi vince anche ad Austin e ottiene la terza vittoria su tre in questa stagione. Una gara condotta magistralmente dal pilota italiano, che chiude davanti a Jorge Martin (doppietta Aprilia) e festeggia dopo la bandiera a scacchi. Tecnicamente perfetto, intelligente nella gestione, Bez ha dominato e non ha mai […] L'articolo MotoGp, Bezzecchi è dominante: vince anche ad Austin, è il terzo successo in tre gare | Ordine d’arrivo e classifica proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’Italia e altri tre Paesi contro la legge sulla pena di morte in Israele: “Siamo preoccupati”
    I Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito con una dichiarazione congiunta hanno espresso la propria preoccupazione per la possibile approvazione di un disegno di legge in Israele che comporterebbe un ampliamento del ricorso alla pena di morte. “Noi, Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito, esprimiamo la nostra […] L'articolo L’Italia e altri tre Paesi contro la legge sulla pena di morte in Israele: “Siamo preoccupati” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Mancanza di rispetto per le donne. Delusa sia successo con Coventry, che è africana”: Semenya contro i test di genere
    La reintroduzione dei test di genere da parte del Comitato olimpico internazionale per i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles è “una mancanza di rispetto per le donne“. A parlare è la sudafricana Caster Semenya, due volte campionessa olimpica negli 800 metri. L’ex atleta iperandrogena si è anche detta delusa per il fatto che […] L'articolo “Mancanza di rispetto per le donne. Delusa sia successo con Coventry, che è africana”: Semenya contro i test di genere proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Dopo lo strappo sugli incentivi di Transizione 5.0, il governo convoca le imprese al Mimit per il primo aprile
    All’indomani dello strappo con Confindustria sul taglio del 65% – a sorpresa e retroattivo – dei residui crediti fiscali previsti da Transizione 5.0, il governo convoca le imprese per discuterne. Il tavolo si terrà al ministero delle Imprese mercoledì primo aprile. La convocazione è arrivata dallo stesso Mimit, d’intesa con il ministero dell’Economia e con […] L'articolo Dopo lo strappo sugli incentivi di Transizione 5.0, il governo convoca le imprese al Mimit per il primo aprile proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La lettera di Mps ai soci: “L’ex amministratore delegato non è stato escluso dal futuro board solo per le indagini in corso”
    Il consiglio di amministrazione di Mps ha deciso di non includere l’ex amministratore delegato, Luigi Lovaglio, nella rosa dei candidati per il rinnovo del board di Siena “sulla base di considerazioni legate alla prossima fase di sviluppo della Banca”. Lo sostengono il presidente del Montepaschi, Nicola Maione e il numero uno del comitato nomine, Domenico […] L'articolo La lettera di Mps ai soci: “L’ex amministratore delegato non è stato escluso dal futuro board solo per le indagini in corso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Travolto da una valanga, italiano muore in Austria. Un 25enne perde la vita sulle Prealpi Orobie
    Era sul Marchkopf, in Austria, per una escursione in montagna con gli amici. Un’improvvisa valanga larga 250 metri lo ha seppellito sotto 1,60 metri di neve e per lui non c’è stato nulla da fare. Federico Giubilato, 41enne di Bassano del Grappa, nel Vicentino, doveva compiere 42 anni lunedì 30 marzo, ma nel pomeriggio di […] L'articolo Travolto da una valanga, italiano muore in Austria. Un 25enne perde la vita sulle Prealpi Orobie proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Vardera: “Meloni mi ha scritto a mezzanotte per lamentarsi. Ha dimenticato che toni usava all’opposizione”
    “Stanotte attorno le 0,20 la donna più potente d’Italia, presidente del Consiglio dei ministri mi scrive su Whatsapp. Mi allega il video pubblicato ieri e commenta: ‘Che modo vergognoso di fare politica, il cambiamento…'”. È il messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook da Ismaele La Vardera, deputato regionale siciliano di Controcorrente, che sabato, in un […] L'articolo La Vardera: “Meloni mi ha scritto a mezzanotte per lamentarsi. Ha dimenticato che toni usava all’opposizione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Choc in Messico: tifoso precipita e muore. Polemiche allo stadio Azteca nel giorno della riapertura verso i Mondiali
    Un tifoso messicano è morto allo stadio Azteca, prima dell’amichevole tra Messico e Portogallo terminata 0-0, a Città del Messico, dopo essere caduto da un anello superiore dell’edificio. Secondo quanto riferito dalla Segreteria per la Sicurezza dei Cittadini di Città del Messico, la persona era in stato di ebbrezza e ha tentato di scendere dal […] L'articolo Choc in Messico: tifoso precipita e muore. Polemiche allo stadio Azteca nel giorno della riapertura verso i Mondiali proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Incendio in una discoteca in Germania, evacuate 750 persone: il video della struttura avvolta dalle fiamme
    Diverse centinaia di persone sono state evacuate da una discoteca a Kehl (Germania sud-occidentale), vicino a Strasburgo, un luogo popolare tra i turisti francesi, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio è scoppiato intorno alle 3:45 del mattino e “si è poi propagato in tutto l’edificio”, hanno affermato in un comunicato. Circa 750 persone […] L'articolo Incendio in una discoteca in Germania, evacuate 750 persone: il video della struttura avvolta dalle fiamme proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Paura per Lucescu: sviene nella riunione tecnica prima della sua ultima partita, ora è ricoverato in condizioni stabili
    Malore per Mircea Lucescu. Il ct della Romania ha accusato un malore durante la riunione tecnica, è svenuto ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale. È accaduto oggi, 29 marzo, durante la riunione tecnica che ha preceduto l’ultima sessione di allenamento prima della partenza per la Slovacchia. L’allenatore, che in Italia si ricorda soprattutto […] L'articolo Paura per Lucescu: sviene nella riunione tecnica prima della sua ultima partita, ora è ricoverato in condizioni stabili proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Sto pensando al ritiro, non mi diverto più. Non mi piace questa Formula 1”: lo sfogo di Verstappen
    Max Verstappen potrebbe lasciar la Formula 1 alla fine di questa stagione, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con la Red Bull, previsto per il 2028. Tra i motivi principali ci sarebbe il nuovo regolamento, da cui Verstappen si è ampiamento dissociato nel corso di questi mesi. Verstappen non lo […] L'articolo “Sto pensando al ritiro, non mi diverto più. Non mi piace questa Formula 1”: lo sfogo di Verstappen proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ma chi se ne frega di Ulisse, ma vaffan****. Qui stiamo parlando della mia cavalla morta e tu mi parli di Ulisse…”: Elettra Lamborghini sbotta con Simona Izzo
    La seconda puntata di Canzonissima, andata in onda il 28 marzo su Rai 1, prevedeva un tema preciso: dedicare una cover a qualcuno di speciale. Elettra Lamborghini ha scelto Alta marea di Antonello Venditti, portando sul palco un ricordo molto personale, quello della sua cavalla Lolita. “Per me è stata un vero amore. Avevo dieci […] L'articolo “Ma chi se ne frega di Ulisse, ma vaffan****. Qui stiamo parlando della mia cavalla morta e tu mi parli di Ulisse…”: Elettra Lamborghini sbotta con Simona Izzo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Global Sumud Flotilla fa tappa a Napoli, le imbarcazioni dirette a Gaza con cibo e aiuti umanitari: “L’assedio illegale continua”
    Nella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno, stanno facendo tappa nel porto di Mergellina prima di salpare verso Gaza. Nel capoluogo partenopeo la “flotta di terra” si è riunita questa mattina in piazza Sannazaro per accogliere e sostenere i […] L'articolo La Global Sumud Flotilla fa tappa a Napoli, le imbarcazioni dirette a Gaza con cibo e aiuti umanitari: “L’assedio illegale continua” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Uomo nudo e bianco come il gesso sdraiato sulla spiaggia, immobile: i passanti lo scambiano per un cadavere e scatta l’allarme
    Un corpo nudo immobile sulla spiaggia, bianco come il gesso, ha fatto scattare l’allarme ieri mattina al Lido di Venezia. Alcuni passanti, notando quella figura distesa sull’arenile del lungomare D’Annunzio, hanno chiamato il 113 temendo si trattasse di un cadavere. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e i sanitari del 118, ma la […] L'articolo Uomo nudo e bianco come il gesso sdraiato sulla spiaggia, immobile: i passanti lo scambiano per un cadavere e scatta l’allarme proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ho mandato un messaggio a Sinner”: la rivelazione di Antonelli dopo la vittoria a Suzuka
    “Ho mandato un messaggio ieri sera a Jannik (Sinner, ndr) augurandogli il meglio, adesso spero che riesca a vincere la finale e gli auguro veramente tutto il meglio. E così in MotoGP a Bezzecchi, a Pecco Bagnaia e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, farò il tifo”. Così il pilota della Mercedes […] L'articolo “Ho mandato un messaggio a Sinner”: la rivelazione di Antonelli dopo la vittoria a Suzuka proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • A 95 anni diventa una star dei social assieme ai suoi cani: “Io influencer? Mi mette a disagio, sono solo una nonna che vuole bene ai suoi nipoti pelosi”. La storia di Rosalie Julian
    A 95 anni, con una voce dolce e una naturalezza che sembra arrivare da un’altra epoca, è diventata una piccola star dei social. Ma lei, Rosalie Julian, non sembra affatto convinta del titolo che le hanno cucito addosso: “Influencer? Mi mette un po’ a disagio. Io sono solo una persona”, racconta a People. Eppure i […] L'articolo A 95 anni diventa una star dei social assieme ai suoi cani: “Io influencer? Mi mette a disagio, sono solo una nonna che vuole bene ai suoi nipoti pelosi”. La storia di Rosalie Julian proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Da Meloni a Macron, tutti contro Israele: “Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto”. E Tajani convoca l’ambasciatore
    La decisione delle autorità israeliane di impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa di celebrare la messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro viene condannata unanimemente dal governo e non solo. Al coro delle massime cariche italiane e delle opposizioni – con Elly Schlein durissima contro Benjamin Netanyahu – si uniscono anche Francia e Spagna, con […] L'articolo Da Meloni a Macron, tutti contro Israele: “Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto”. E Tajani convoca l’ambasciatore proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Voi che avete più di 40 anni, quando è finita la vostra vita sociale?”, la discussione social diventa virale. I commenti: “Si è solo ristretta la tolleranza per le stronza**”, “I miei 40 e 50 sono una lunga festa”
    Se c’è un luogo online dove è possibile trovare pareri e testimonianze su qualsiasi tema, quello è Reddit. La popolare piattaforma di discussione intrattiene moltissimi utenti e stavolta è diventato virale un trend: alcuni iscritti che hanno superato i 40 anni si sono interrogati su quando è finita (e se è finita) la loro vita […] L'articolo “Voi che avete più di 40 anni, quando è finita la vostra vita sociale?”, la discussione social diventa virale. I commenti: “Si è solo ristretta la tolleranza per le stronza**”, “I miei 40 e 50 sono una lunga festa” proviene da Il Fatto […]
  • Dopo Fastweb + Vodafone, anche Tim va allo scontro e prepara il divorzio dalle torri di Inwit
    Tim avvia le pratiche di divorzio dalle torri di Inwit. La compagnia telefonica ha deliberato di inviare a Infrastrutture Wireless Italiane la disdetta degli accordi contrattuali (il Master Service Agreement o Msa) che, ritiene, la legano alla fornitura fino ad agosto 2030 a seguito della clausola sul cambio di controllo esercitata nel 2022. Non solo. […] L'articolo Dopo Fastweb + Vodafone, anche Tim va allo scontro e prepara il divorzio dalle torri di Inwit proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Bindi striglia Conte e Schlein: “Ma quali primarie, da soli non ce la fate. Serve qualcuno che vi metta intorno a un tavolo”. Su La7
    “Io mi sono un po’ arrabbiata quando in conferenza stampa Giuseppe Conte ha lanciato le primarie per la leadership di centrosinistra, e per giunta durante lo spoglio, cioè quando ancora non avevamo i dati certi sui risultati del referendum sulla giustizia”. Così Rosy Bindi, ex ministra della Sanità ed ex presidente della Commissione Antimafia, ha […] L'articolo Bindi striglia Conte e Schlein: “Ma quali primarie, da soli non ce la fate. Serve qualcuno che vi metta intorno a un tavolo”. Su La7 proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • No Kings, milioni di americani in piazza dall’Alaska a Porto Rico
    Non una piazza simbolica, ma un Paese intero attraversato da una parola d’ordine semplice e radicale: “No Kings”, nessun re. Gli Stati Uniti sono tornati a manifestare con una mobilitazione […] The post No Kings, milioni di americani in piazza dall’Alaska a Porto Rico first appeared on il manifesto.
  • «Scacco a re e regine». I No Kings si prendono Roma e il futuro
    È stata la giornata dei No Kings e bisogna guardare le cose in prospettiva per leggere il corso del fiume di gente, 300mila, che ha tagliato ieri la capitale. Qualcuno […] The post «Scacco a re e regine». I No Kings si prendono Roma e il futuro first appeared on il manifesto.
  • Da Pd e M5S solo delegazioni. I due leader evitano la piazza
    Alla convention di PiùEuropa il campo largo è (quasi) tutto presente e sorridente. Manca Avs ma solo per ragioni logistiche, viene spiegato dagli organizzatori (erano in questura per Ilaria Salis). […] The post Da Pd e M5S solo delegazioni. I due leader evitano la piazza first appeared on il manifesto.
  • Centrodestra, resa dei conti dopo la sconfitta al Sud
    La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani venerdì hanno cenato a casa della premier. Secondo fonti di governo si sarebbe trattato di una […] The post Centrodestra, resa dei conti dopo la sconfitta al Sud first appeared on il manifesto.
  • Le 3.500 città ribelli Usa: «Facciamo male al re»
    «Stai andando alla manifestazione?», chiede la prima persona che incontriamo appena uscite di casa. Dopo pochi passi, la domanda non si pone più, perché tutte le persone che si stanno […] The post Le 3.500 città ribelli Usa: «Facciamo male al re» first appeared on il manifesto.
  • Fredric Jameson, l’età della rinuncia a opporsi al qui e ora
    «Il postmoderno potrebbe essere benissimo poco più di un periodo di transizione tra due fasi del capitalismo, nel quale le precedenti forme dell’economia sono in via di ristrutturazione su scala […] The post Fredric Jameson, l’età della rinuncia a opporsi al qui e ora first appeared on il manifesto.
  • L’onesto Zac, l’amarcord degli ex Dc diventa un messaggio a Schlein
    Parafrasando Leo Longanesi si potrebbe dire che un democristiano è solo un democristiano, due democristiani sono solo due democristiani, 150 democristiani sono un fenomeno storico. E sono 150 i democristiani, […] The post L’onesto Zac, l’amarcord degli ex Dc diventa un messaggio a Schlein first appeared on il manifesto.
  • Un corteo che alza l’argine
    Non era il secondo tempo del referendum, la grande e bella manifestazione di ieri a Roma, era la tappa di un movimento in marcia da oltre due anni contro le […] The post Un corteo che alza l’argine first appeared on il manifesto.
  • La minaccia è globale, la risposta anche
    No Kings, No Ice, No war. Gli slogan hanno unificato migliaia di manifestazioni contro autoritarismo, suprematismo e l’egemonismo militarista che Maga ha scatenato sugli Usa e sul mondo. Il terzo […] The post La minaccia è globale, la risposta anche first appeared on il manifesto.
  • Identificata in hotel Ilaria Salis. La segnalazione dal Viminale
    «Un atto dovuto». Così la questura di Roma ha spiegato la visita della polizia fatta ieri mattina alle 7 nella camera di albergo in cui alloggiava l’europarlamentare Ilaria Salis da […] The post Identificata in hotel Ilaria Salis. La segnalazione dal Viminale first appeared on il manifesto.
  • Shakespeare tutto d’un fiato, con Paduano
    Nel 1963, Gabriele Baldini (anglista e marito di Natalia Ginzburg) pubblicava in tre volumi una traduzione single handed delle Opere complete di Shakespeare. Nel Congedo confidava di aver impiegato quindici […] The post Shakespeare tutto d’un fiato, con Paduano first appeared on il manifesto.
  • Iran, a negoziare per ora sono solo i paesi mediatori
    I ripetuti attacchi israeliani alla centrale di Bushehr, unico impianto atomico operativo dell’Iran, portano la tensione e la preoccupazione alle stelle per una potenziale fuga radioattiva. Ieri, il capo della […] The post Iran, a negoziare per ora sono solo i paesi mediatori first appeared on il manifesto.
  • Contro gli abusi di tutti i tiranni, 300 proteste in tutti i continenti
    Dall’America Latina all’Australia. Almeno trecento manifestazioni si sono tenute ieri in oltre dodici paesi. Ogni città l’ha intitolata in un modo “No Tyrants”, “No Dictators”, “No Kings” ma la ragione […] The post Contro gli abusi di tutti i tiranni, 300 proteste in tutti i continenti first appeared on il manifesto.
  • Quando un monaco benedettino rivelò di aver visto il Tieste di Seneca
    Fuori luogo il richiamo a Lorenzo Valla, che smascherò la Donazione di Costantino, fuori scala il caso di Giuseppe Vella, che inventò i preziosissimi documenti raccolti nel gigantesco Codice diplomatico […] The post Quando un monaco benedettino rivelò di aver visto il Tieste di Seneca first appeared on il manifesto.
  • Manuel Agnelli: «Suoni dal Futuro, la scossa della musica emergente che rompe gli schemi»
    «Il sistema non è mai distratto. Si è costruito su dinamiche utili a sé stesso, sulla volontà di tagliare fuori tutto ciò che è disturbante, laborioso o lento». Manuel Agnelli […] The post Manuel Agnelli: «Suoni dal Futuro, la scossa della musica emergente che rompe gli schemi» first appeared on il manifesto.
  • Cuba-Usa, si negozia. A trattare Raúl Castro e il suo cerchio magico
    Le trattative tra il dipartimento di Stato Usa e Cuba si muovono al più alto livello. Lo ha confermato il presidente cubano Miguel Díaz-Canel in un’intervista concessa all’ex vicepremier spagnolo […] The post Cuba-Usa, si negozia. A trattare Raúl Castro e il suo cerchio magico first appeared on il manifesto.
  • Se le immagini liberano un’altra narrazione del mondo
    I I Cinéma du Réel chiude oggi la sua 48a edizione confermandosi nella direzione artistica di Catherine Bizern, uno spazio vitale e vivo di confronto con ciò che oggi interroga […] The post Se le immagini liberano un’altra narrazione del mondo first appeared on il manifesto.
  • Londra contro l’estrema destra, una marea umana: «Siamo in 500mila»
    È stata, nelle parole di Kevin Courtney – uno dei promotori del corteo e membro della Together Alliance – «la più grande manifestazione di sempre contro l’estrema destra» quella tenutasi […] The post Londra contro l’estrema destra, una marea umana: «Siamo in 500mila» first appeared on il manifesto.
  • Simenon, dramma psicologico con vista sull’Île
    Dalla punta dell’Île Saint-Louis che guarda alle spalle la cattedrale di Notre-Dame, come dalla prua di una nave sulla Senna, si può ammirare a piacimento una delle due rive di […] The post Simenon, dramma psicologico con vista sull’Île first appeared on il manifesto.
  • Ilaria Salis: «Un’ora di domande sul corteo, violati i miei diritti di parlamentare»
    Ilaria Salis arriva al corteo No Kings in piazza della Repubblica poco dopo le 14, circondata dagli esponenti di Avs che provano a farle da scudo dalle decine di giornalisti […] The post Ilaria Salis: «Un’ora di domande sul corteo, violati i miei diritti di parlamentare» first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

Errore RSS: Retrieved unsupported status code "404"

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 30 Marzo 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
30 Marzo 2026

Articoli recenti

Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti

30 Marzo 2026

Politica italiana: ultime notizie, aggiornamenti live e news

30 Marzo 2026

Tennis, le finali del Miami Open: doppio femminile, Jiri Lehecka – Jannik Sinner, notizie, diretta TV, live streaming, aggiornamenti, news, risultati

30 Marzo 2026

Bosnia – Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando si gioca, dove vederla in diretta TV streaming, news e aggiornamenti live

30 Marzo 2026

Classifica Spotify: le canzoni italiane più ascoltate. Scopri le hit di Sanremo 2026

30 Marzo 2026

Notizie Sora oggi: ultime news, eventi, cronaca e aggiornamenti dalla città in provincia di Frosinone

30 Marzo 2026