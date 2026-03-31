Bosnia – Italia: diretta TV, streaming live, news, risultato, news, notizie, aggiornamenti Mondiali Playoff 2026

La sfida tra Bosnia-Erzegovina e Italia rappresenta l’ultimo passaggio verso i Mondiali 2026. Dopo il successo contro l’Irlanda del Nord, la Nazionale italiana di calcio guidata da Gennaro Gattuso è attesa da una gara decisiva. Martedì 31 marzo, gli Azzurri si giocheranno tutto contro la Nazionale di calcio della Bosnia-Erzegovina, con l’obiettivo di tornare a disputare un Mondiale dopo due edizioni di assenza.

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Ultime notizie su Bosnia-Italia

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Quando e dove si gioca Bosnia-Italia

La finale playoff si giocherà martedì 31 marzo, con calcio d’inizio previsto alle 18:00 oppure alle 20:45 (orario ancora da confermare). Il match si disputerà allo Stadion Bilino Polje di Zenica, impianto da circa 15.600 posti situato nel cuore della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, a causa di sanzioni disciplinari, la capienza sarà ridotta a circa 8.800 spettatori. Si tratta di uno stadio noto per l’atmosfera intensa. Nonostante le dimensioni contenute, l’acustica amplifica il tifo rendendo l’ambiente particolarmente caldo per le squadre ospiti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.

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Dove vedere Bosnia-Italia in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in chiaro e in esclusiva. Inoltre, sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su RaiPlay, disponibile su diversi dispositivi:

desktop e laptop

smart tv

tablet e smartphone

La copertura garantirà la visione completa di un match decisivo per il futuro della Nazionale italiana.

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Il percorso verso la finale e le probabili formazioni

L’Italia arriva alla sfida dopo la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, firmata da Sandro Tonali e Moise Kean. La Bosnia-Erzegovina, invece, ha conquistato la finale superando il Galles ai rigori, dopo una gara equilibrata. Tra i protagonisti più attesi c’è Edin Džeko, attaccante esperto che conosce bene il calcio italiano.

Probabili formazioni:

Bosnia-Erzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Memić, Hadžiahmetović, Bajraktarević, Alajbegović; Džeko, Demirović

Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito

L’Italia parte favorita nei precedenti recenti, ma la Bosnia punta sul fattore campo e sull’esperienza dei suoi giocatori chiave.

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Cosa c’è in palio per i Mondiali 2026

La partita assegna l’ultimo posto disponibile nel Gruppo B della Coppa del Mondo 2026.

La squadra vincitrice entrerà nel girone insieme a:

Canada (Paese ospitante)

Qatar

Svizzera

Per l’Italia si tratta di un appuntamento fondamentale. Tornare al Mondiale significherebbe interrompere una lunga assenza e rilanciare il progetto tecnico avviato dopo le recenti delusioni.

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Una sfida decisiva per il ritorno al Mondiale

Bosnia-Italia non è una partita come le altre. È una gara che vale un intero percorso e che può segnare il ritorno degli Azzurri sul palcoscenico mondiale. La Nazionale italiana arriva con fiducia, ma dovrà affrontare un ambiente difficile e una squadra determinata. Il risultato, quindi, resta aperto, mentre cresce l’attesa per un confronto che può cambiare il futuro del calcio italiano. (La redazione)

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