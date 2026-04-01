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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
1 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Italia senza Mondiali per almeno 16 anni: poi non lamentiamoci che i ragazzi si allontanano dal calcio
    Almeno sedici anni, sempre sperando di esserci ai Mondiali del 2030. La terza eliminazione di fila della nazionale azzurra dalla competizione iridata di calcio ha un effetto collaterale amarissimo: c’è una intera generazione di ragazzi italiani che non conosce l’emozione di vivere le notti mundial, quando il nostro Paese dimentica le divisioni e si veste […] L'articolo Italia senza Mondiali per almeno 16 anni: poi non lamentiamoci che i ragazzi si allontanano dal calcio proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Incubo Bastoni: dopo le polemiche, il suo rosso condanna l’Italia all’eliminazione dal Mondiale
    Dopo le polemiche che avevano seguito Inter–Juve, in molti avevano invocato la non convocazione di Alessandro Bastoni con la maglia della Nazionale italiana. Un mese e mezzo dopo, proprio Bastoni è il protagonista dell’intervento folle che ha compromesso la finale playoff persa contro la Bosnia. La sua espulsione è stata fatale e di fatto ha […] L'articolo Incubo Bastoni: dopo le polemiche, il suo rosso condanna l’Italia all’eliminazione dal Mondiale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gattuso piange dopo l’eliminazione: “Chiedo scusa. È una mazzata difficile da digerire”
    “Oggi i ragazzi non meritavano un finale così. Per la prestazione, per l’impegno, per l’amore che ci hanno messo. Dispiace, ma questo è il calcio. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, ci serviva. Per noi, per le famiglie, per l’Italia, per il nostro movimento”. È un Gennaro Gattuso delusissimo, con le lacrime agli occhi, […] L'articolo Gattuso piange dopo l’eliminazione: “Chiedo scusa. È una mazzata difficile da digerire” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il giudice blocca il salone delle feste di Trump. La furia del tycoon: “Causa fatta da un gruppo di estremisti di sinistra folli”
    Il salone delle feste da 999 persone e 400 miloni di dollari per il quale Donald Trump ha sventrato un terzo della Casa Bianca, è stato bloccato da un giudice federale. Secondo la sentenza di Richard Leon, l’argomentazione dell’amministrazione che il presidente disponga di un’ampia autorità per apportare modifiche all’iconica residenza al 1600 di Pennsylvania […] L'articolo Il giudice blocca il salone delle feste di Trump. La furia del tycoon: “Causa fatta da un gruppo di estremisti di sinistra folli” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il cda di Mps contesta i consulenti dei fondi per la bocciatura dei suoi candidati per il nuovo board
    Ancora un giro di giostra al Palio pre assembleare per il controllo del Montepaschi di Siena. Il consiglio di amministrazione della banca non ha gradito la promozione parziale del proxy advisor Iss, il consulente degli investitori istituzionali in materia di voto che in un parere diramato lunedì ha consigliato ai suoi clienti di appoggiare la […] L'articolo Il cda di Mps contesta i consulenti dei fondi per la bocciatura dei suoi candidati per il nuovo board proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Crisi energetica, Ue: “Bisogna prepararsi a un’interruzione prolungata”. L’invito al risparmio: dal trasporto pubblico ai voli
    Sarà una crisi energetica lunga, avrà delle ripercussioni ed è costata già 14 miliardi all’Europa. Rispetto alla guerra in Ucraina l’Ue ha un grado di preparazione maggiore e soprattutto più rinnovabili, ma la portata della guerra in Iran ha convinto anche i più ottimisti che i 27 Paesi membri devono correre ai ripari. Riducendo i […] L'articolo Crisi energetica, Ue: “Bisogna prepararsi a un’interruzione prolungata”. L’invito al risparmio: dal trasporto pubblico ai voli proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Regeni, la legale: “Dal governo Meloni ingiustizie. Memorandum con Egitto? Una nuova ferita”. I genitori: “Traditi dagli esecutivi”
    “Da questo governo Meloni ci sono state tante ingiustizie rispetto a Giulio, speriamo smetta. La proroga del Memorandum d’intesa tra il ministero della Difesa italiano e quello egiziano? Una nuova ferita. Ci vorrebbe coerenza, non vendere armi al Cairo o formare la loro polizia“. Dal Senato è l’avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, a rispondere […] L'articolo Regeni, la legale: “Dal governo Meloni ingiustizie. Memorandum con Egitto? Una nuova ferita”. I genitori: “Traditi dagli esecutivi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Inchiesta San Siro, la replica di Sala: “Operato per il bene di Milano. Non c’è riferimento a ipotesi corruttive”
    “Attendiamo con fiducia lo sviluppo delle indagini ritenendo che gli uffici abbiano operato in buona fede e per il bene di Milano“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rompe il silenzio e in una nota commenta gli sviluppi dell’inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. “Si è cercato di far […] L'articolo Inchiesta San Siro, la replica di Sala: “Operato per il bene di Milano. Non c’è riferimento a ipotesi corruttive” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Scintille in Aula alla Camera, FdI chiede un’informativa su Salis e l’opposizione si scatena. Il M5s: “Parlateci della ‘banda delle forchette’ di Delmastro”
    Scintille in Aula alla Camera. Il deputato di FdI, Salvatore Caiata ha chiesto un’informativa urgente al ministro dell’Interno Piantedosi sulla vicenda dei controlli nella stanza d’albergo dell’eurodeputata Ilaria Salis. “Per un normale controllo scaturito da una segnalazione legata alle indagini della cosiddetta banda del martello, una frangia di estrema sinistra, Salis ha gridato allo stato […] L'articolo Scintille in Aula alla Camera, FdI chiede un’informativa su Salis e l’opposizione si scatena. Il M5s: “Parlateci della ‘banda delle forchette’ di Delmastro” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’Italia è fuori dai Mondiali per la terza volta di seguito: la Bosnia vince ai calci di rigore. Il fallimento azzurro è totale
    L'articolo L’Italia è fuori dai Mondiali per la terza volta di seguito: la Bosnia vince ai calci di rigore. Il fallimento azzurro è totale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Iraq, rapita a Baghdad la giornalista americana Shelly Kittleson: è mistero sulla liberazione
    Una giornalista statunitense è stata rapita in pieno giorno da un gruppo armato nel centro di Baghdad. Si tratta di Shelly Kittleson, che collabora con media americani e italiani, tra cui Il Foglio e l’ANSA. Proprio oggi sul sito del Foglio è stato pubblicato un suo articolo dal titolo: “Il prezzo della neutralità curda. Gli […] L'articolo Iraq, rapita a Baghdad la giornalista americana Shelly Kittleson: è mistero sulla liberazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’imprenditrice che ha investito con Transizione 5.0: “Il taglio del governo ci costa 85mila euro mentre arrivano i rincari”
    Una situazione “demotivante” e “frustrante” che oltretutto capita nei giorni in cui si chiudono i bilanci e si alza il rischio di una raffica di rincari, dalle materie prime ai costi dell’energia. Insomma, ci mancava solo il governo con la nuova giravolta su Transizione 5.0. Anna Paola Cavanna è l’amministratrice unica della Laminati Cavanna, azienda […] L'articolo L’imprenditrice che ha investito con Transizione 5.0: “Il taglio del governo ci costa 85mila euro mentre arrivano i rincari” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Transizione 5.0, miliardi spostati e tagli retroattivi: la storia dei pasticci di Urso che hanno fatto arrabbiare le imprese
    Un “successo” lo aveva definito lo scorso 12 marzo davanti al Senato. Ma nel giro di due settimane, complice la guerra in Iran (Giorgetti dixit), il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si è ritrovato di fronte – non si sa quanto consenziente e quanto obtorto collo – all’ulteriore “voce dal […] L'articolo Transizione 5.0, miliardi spostati e tagli retroattivi: la storia dei pasticci di Urso che hanno fatto arrabbiare le imprese proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e delle pillole di idrocodone in tasca”: il rapporto dello sceriffo dopo l’incidente d’auto
    “Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e vitrei, le pupille dilatate e delle pillole di idrocodone in tasca”. È scritto nero su bianco nel rapporto dell’ufficio dello sceriffo della contea di Martin, pubblicato oggi, che descrive lo stato in cui si trovava la star del golf dopo il terribile incidente d’auto avvenuto il […] L'articolo “Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e delle pillole di idrocodone in tasca”: il rapporto dello sceriffo dopo l’incidente d’auto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Taglio di 90 milioni delle risorse, ma 100 milioni di tax credit per film stranieri girati in Italia”, la lettera di 200 artisti contro il governo
    Nel giorno in cui Cinecittà festeggia il ritorno all’utile e rilancia il proprio ruolo nel panorama internazionale, il cinema italiano si ritrova ancora una volta diviso e in polemica con il Governo sulla gestione dei fondi pubblici. Da una parte i numeri positivi degli storici studios romani, dall’altra la protesta compatta di autori e autrici […] L'articolo “Taglio di 90 milioni delle risorse, ma 100 milioni di tax credit per film stranieri girati in Italia”, la lettera di 200 artisti contro il governo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Altri cinque punti di penalizzazione per il Trapani di Antonini: squadra all’ultimo posto in Serie C
    Ancora una penalizzazione per il Trapani di Valerio Antonini, squadra del girone C di Serie C. 5mila euro di ammenda e 5 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per le “solite” violazioni di natura amministrativa: questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Il club era stato deferito lo scorso 5 marzo a […] L'articolo Altri cinque punti di penalizzazione per il Trapani di Antonini: squadra all’ultimo posto in Serie C proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Delmastro e la bisteccheria, l’assessora piemontese Chiorino se ne va ma Cirio (come Meloni) parla di “leggerezza”. Per Fdi è “polemica mediatica”
    “Una leggerezza grave”. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio usa queste parole per definire la vicenda dell’ormai ex vice presidente Elena Chiorino, che deteneva quote della società Cinque Forchette srl insieme al suo compagno di partito Andrea Delmastro e alla figlia di Mauro Caroccia. Quote che sono state cedute soltanto dopo la condanna definitiva con […] L'articolo Delmastro e la bisteccheria, l’assessora piemontese Chiorino se ne va ma Cirio (come Meloni) parla di “leggerezza”. Per Fdi è “polemica mediatica” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gli 80 anni di Arrigo Sacchi: i trionfi col Milan, il legame con Berlusconi e le ombre del suo integralismo
    Ha rivoluzionato il calcio italiano ed è stato il front man delle fortune in politica di Silvio Berlusconi: i trionfi dell’uomo di Fusignano, che dal 1987 al 1991 portò in dote a Milanello due Coppe dei Campioni, due Intercontinentali, due Supercoppe Uefa, uno scudetto e una Supercoppa di Lega, furono sicuramente il motore dell’ascesa del […] L'articolo Gli 80 anni di Arrigo Sacchi: i trionfi col Milan, il legame con Berlusconi e le ombre del suo integralismo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meloni in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: la premier riferirà il 9 aprile. “Né voto anticipato né rimpasti”
    Per la prima volta dopo il referendum sulla riforma Nordio perso dal governo, Giorgia Meloni riferirà in Parlamento giovedì 9 aprile: la premier è attesa per un’informativa alle 9 alla Camera e alle 12 al Senato. Ad annunciarlo ufficialmente è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, di Fratelli d’Italia: “L’informativa è […] L'articolo Meloni in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: la premier riferirà il 9 aprile. “Né voto anticipato né rimpasti” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: maxi contratto per evitare la retrocessione
    Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: è lui l’uomo scelto dalla società per provare a raggiungere una salvezza che si sta sempre più complicando dopo gli ultimi negativi risultati con Igor Tudor alla guida. Gli Spurs sono infatti a un solo punto dalla zona calda della classifica. Da un ex Serie A […] L'articolo De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: maxi contratto per evitare la retrocessione proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Nessuno è al sicuro, l’Iran colpisce un tanker a Dubai
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  • L’insostenibile pesantezza della guerra di Trump
    Gli Stati uniti sono la prima potenza militare del pianeta in termini assoluti. Israele è, per investimento pro capite, lo Stato più militarizzato della Terra. Entrambi sono ai vertici di […] The post L’insostenibile pesantezza della guerra di Trump first appeared on il manifesto.
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IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

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ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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