Concerti e festival in Italia: calendario 2026 (date aggiornate)

Concerti e festival in programma Gilberto Gil at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica ( live lunedì 6 aprile 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d

live lunedì 6 aprile 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d Marta Del Grandi at Largo Venue (09 Apr 26) live giovedì 9 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 9 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy MASSIMO GIUNTINI at Crossroads Live Club (10 Apr 26) live venerdì 10 aprile 2026 – Crossroads Live Club, Via Braccianese 771, 00123, Rome, Italy

live venerdì 10 aprile 2026 – Crossroads Live Club, Via Braccianese 771, 00123, Rome, Italy Romano Alfieri, Federico Grazzini, and Frank Storm at Balagan Rom live sabato 11 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Steel Pulse at Fusolab (11 Apr 26) live sabato 11 aprile 2026 – Fusolab, viale della Bella Villa 94, 00172, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Fusolab, viale della Bella Villa 94, 00172, Rome, Italy Agent Flipper at Boogie Club (11 Apr 26) live sabato 11 aprile 2026 – Boogie Club, Via gaetano astolfi 63, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Boogie Club, Via gaetano astolfi 63, Rome, Italy Filippo Gatti and Riccardo Sinigaglia at Largo Venue (15 Apr 26) live mercoledì 15 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live mercoledì 15 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Andrea Vanzo at Teatro Ghione (15 Apr 26) live mercoledì 15 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy

live mercoledì 15 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy Duo Bucolico at Largo Venue (16 Apr 26) live giovedì 16 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 16 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Gintsugi, Flavia Zanasi, and Stefano Resta at Wishlist Club (16 A live giovedì 16 aprile 2026 – Wishlist Club, Via dei Volsci 126/b, 00185, Rome, Italy

live giovedì 16 aprile 2026 – Wishlist Club, Via dei Volsci 126/b, 00185, Rome, Italy Miguelle & Tons at Balagan Roma (17 Apr 26) live venerdì 17 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live venerdì 17 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri and Pierpaolo Capovilla at live venerdì 17 aprile 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy

live venerdì 17 aprile 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy Maninni and Albe at Teatro Lo Spazio (17 Apr 26) live venerdì 17 aprile 2026 – Teatro Lo Spazio, 42 Via Locri, 00183, Rome, Italy

live venerdì 17 aprile 2026 – Teatro Lo Spazio, 42 Via Locri, 00183, Rome, Italy Luca Longobardi at Volvo Studio Milano (17 Apr 26) live venerdì 17 aprile 2026 – Volvo Studio Milano, Viale della liberazione ang. Via Melchiorre

live venerdì 17 aprile 2026 – Volvo Studio Milano, Viale della liberazione ang. Via Melchiorre BULL BRIGADE at Largo Venue (18 Apr 26) live sabato 18 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana Gilberto Gil at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica ( live lunedì 6 aprile 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d

live lunedì 6 aprile 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d Marta Del Grandi at Largo Venue (09 Apr 26) live giovedì 9 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 9 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy MASSIMO GIUNTINI at Crossroads Live Club (10 Apr 26) live venerdì 10 aprile 2026 – Crossroads Live Club, Via Braccianese 771, 00123, Rome, Italy

live venerdì 10 aprile 2026 – Crossroads Live Club, Via Braccianese 771, 00123, Rome, Italy Romano Alfieri, Federico Grazzini, and Frank Storm at Balagan Rom live sabato 11 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Steel Pulse at Fusolab (11 Apr 26) live sabato 11 aprile 2026 – Fusolab, viale della Bella Villa 94, 00172, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Fusolab, viale della Bella Villa 94, 00172, Rome, Italy Agent Flipper at Boogie Club (11 Apr 26) live sabato 11 aprile 2026 – Boogie Club, Via gaetano astolfi 63, Rome, Italy

Concerti di aprile 2026 Gilberto Gil at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica ( live lunedì 6 aprile 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d

live lunedì 6 aprile 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d Marta Del Grandi at Largo Venue (09 Apr 26) live giovedì 9 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 9 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy MASSIMO GIUNTINI at Crossroads Live Club (10 Apr 26) live venerdì 10 aprile 2026 – Crossroads Live Club, Via Braccianese 771, 00123, Rome, Italy

live venerdì 10 aprile 2026 – Crossroads Live Club, Via Braccianese 771, 00123, Rome, Italy Romano Alfieri, Federico Grazzini, and Frank Storm at Balagan Rom live sabato 11 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Steel Pulse at Fusolab (11 Apr 26) live sabato 11 aprile 2026 – Fusolab, viale della Bella Villa 94, 00172, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Fusolab, viale della Bella Villa 94, 00172, Rome, Italy Agent Flipper at Boogie Club (11 Apr 26) live sabato 11 aprile 2026 – Boogie Club, Via gaetano astolfi 63, Rome, Italy

live sabato 11 aprile 2026 – Boogie Club, Via gaetano astolfi 63, Rome, Italy Filippo Gatti and Riccardo Sinigaglia at Largo Venue (15 Apr 26) live mercoledì 15 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live mercoledì 15 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Andrea Vanzo at Teatro Ghione (15 Apr 26) live mercoledì 15 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy

live mercoledì 15 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy Duo Bucolico at Largo Venue (16 Apr 26) live giovedì 16 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 16 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Gintsugi, Flavia Zanasi, and Stefano Resta at Wishlist Club (16 A live giovedì 16 aprile 2026 – Wishlist Club, Via dei Volsci 126/b, 00185, Rome, Italy

live giovedì 16 aprile 2026 – Wishlist Club, Via dei Volsci 126/b, 00185, Rome, Italy Miguelle & Tons at Balagan Roma (17 Apr 26) live venerdì 17 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live venerdì 17 aprile 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri and Pierpaolo Capovilla at live venerdì 17 aprile 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy

live venerdì 17 aprile 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy Maninni and Albe at Teatro Lo Spazio (17 Apr 26) live venerdì 17 aprile 2026 – Teatro Lo Spazio, 42 Via Locri, 00183, Rome, Italy

live venerdì 17 aprile 2026 – Teatro Lo Spazio, 42 Via Locri, 00183, Rome, Italy Luca Longobardi at Volvo Studio Milano (17 Apr 26) live venerdì 17 aprile 2026 – Volvo Studio Milano, Viale della liberazione ang. Via Melchiorre

live venerdì 17 aprile 2026 – Volvo Studio Milano, Viale della liberazione ang. Via Melchiorre BULL BRIGADE at Largo Venue (18 Apr 26) live sabato 18 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live sabato 18 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Spring Attitude Waves 2026 live sabato 18 aprile 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy

live sabato 18 aprile 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy LEVI.SCT at Teatro Orione (19 Apr 26) live domenica 19 aprile 2026 – Teatro Orione, Via Tortona 7, 00183, Rome, Italy

live domenica 19 aprile 2026 – Teatro Orione, Via Tortona 7, 00183, Rome, Italy Giordana Angi at Teatro Flavio Vespasiano (19 Apr 26) live domenica 19 aprile 2026 – Teatro Flavio Vespasiano, Via Giuseppe Garibaldi, 267 - Rieti

live domenica 19 aprile 2026 – Teatro Flavio Vespasiano, Via Giuseppe Garibaldi, 267 - Rieti New Candys at Joshua Blues Club, Albate (19 Apr 26) live domenica 19 aprile 2026 – Joshua Blues Club, Albate, Via Cantoniga 11, 22100, C

live domenica 19 aprile 2026 – Joshua Blues Club, Albate, Via Cantoniga 11, 22100, C Katy Pinke at Fanfulla (20 Apr 26) live lunedì 20 aprile 2026 – Fanfulla, Rome, Italy

live lunedì 20 aprile 2026 – Fanfulla, Rome, Italy Giordana Angi at Teatro Sala Umberto (20 Apr 26) live lunedì 20 aprile 2026 – Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital

live lunedì 20 aprile 2026 – Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital Tinariwen at Auditorium Parco Della Musica - Sala Coro (21 Apr 26) live martedì 21 aprile 2026 – Auditorium Parco Della Musica - Sala Coro, Via Pietro De Couberti

live martedì 21 aprile 2026 – Auditorium Parco Della Musica - Sala Coro, Via Pietro De Couberti Matteo Mancuso at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (21 live martedì 21 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live martedì 21 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co MASSIMO GIUNTINI at Hiroshima Mon Amour (23 Apr 26) live giovedì 23 aprile 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live giovedì 23 aprile 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita Ruggero de I Timidi at Largo Venue (23 Apr 26) live giovedì 23 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 23 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy GIFT (USA) at Wishlist Club (23 Apr 26) with PALEA live giovedì 23 aprile 2026 – Wishlist Club, Via dei Volsci 126/b, 00185, Rome, Italy

live giovedì 23 aprile 2026 – Wishlist Club, Via dei Volsci 126/b, 00185, Rome, Italy Nanowar Of Steel at Fiera del Mediterraneo (25 Apr 26) live sabato 25 aprile 2026 – Fiera del Mediterraneo, Via Montepellegrino, 90135, Palermo, I

live sabato 25 aprile 2026 – Fiera del Mediterraneo, Via Montepellegrino, 90135, Palermo, I Marcello Appignani at Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo live domenica 26 aprile 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L

live domenica 26 aprile 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (28 Apr 26) live martedì 28 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live martedì 28 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Paolo Vallesi at Teatro Ghione (28 Apr 26) live martedì 28 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy

live martedì 28 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy pellegrino at Santeria Toscana 31 (29 Apr 26) live mercoledì 29 aprile 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live mercoledì 29 aprile 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy The Amy Winehouse Band at Largo Venue (29 Apr 26) live mercoledì 29 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live mercoledì 29 aprile 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (29 Apr 26) live mercoledì 29 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live mercoledì 29 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co New Disorder at Wishlist Club (30 Apr 26) with Moon in Scorpio live giovedì 30 aprile 2026 – Wishlist Club, Via dei Volsci 126/b, 00185, Rome, Italy

live giovedì 30 aprile 2026 – Wishlist Club, Via dei Volsci 126/b, 00185, Rome, Italy Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live giovedì 30 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Laura at Teatro Sala Umberto (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital

live giovedì 30 aprile 2026 – Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital Gabriele_LOPEZ at Alcazar Live (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, I

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Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

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Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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