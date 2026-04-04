Home ARTICOLI I migliori album del momento. Classifica provvisoria 2026
Categorie: ARTICOLIDISCHI IN EVIDENZAMUSICAPLAYLISTSTREAMING

I migliori album del momento. Classifica provvisoria 2026

Classifica provvisoria dei 10 migliori album del 2026, aggiornata settimanalmente e mensilmente, in attesa di quella definitiva di fine anno.

Pubblicato da
REDAZIONE
4 Aprile 2026

I migliori album del momento

Il mercato discografico internazionale anche per il 2026 sta offrendo molte novità interessanti. In attesa della classifica definitiva di fine anno, abbiamo compilato una lista provvisoria dei 10 migliori album dell’anno. Questa top ten viene aggiornata settimanalmente e mensilmente (vedi anche: dischi in evidenza). Il tutto in attesa della nostra solita e definitiva classifica di fine anno.

CD e vinili in offerta anche su Amazon

TOP 1O ALBUM 2026 (CLASSIFICA PROVVISORIA)

CD e vinili in offerta anche su Amazon

N. 01

N. 02

N. 03

N. 04

N. 05

N. 06

N. 07

N. 08

N. 09

N. 10

CD e vinili in offerta anche su Amazon

Aggiornamento della classifica

La nostra classifica dei migliori album del 2026 viene aggiornata costantemente, con cadenza settimanale e mensile. Con l’uscita di nuovi dischi, alcuni titoli entrano direttamente nella top ten, sostituendone altri, mentre alcuni album mantengono la loro posizione nella lista. Una classifica riflette l’evoluzione del nostro giudizio nel corso dell’anno.

In attesa della classifica di fine anno

Nonostante i numerosi aggiornamenti che questa classifica subirà nel corso dell’anno, per la versione definitiva sarà necessario attendere la fine del 2026. Come da nostra consuetudine, infatti, la lista finale raccoglierà i venticinque migliori album dell’anno.

Una classifica da seguire

Seguire questa classifica provvisoria dei 10 migliori album del 2026 consente di restare aggiornati sulle uscite più significative della settimana, del mese e dell’anno. (La redazione)

CD e vinili in offerta anche su Amazon

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 4 Aprile 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
4 Aprile 2026

Articoli recenti

Il disco in evidenza: Nothing’s About to Happen to Me, 2026, Mitski

5 Aprile 2026

Inter-Roma e Napoli-Milan: diretta TV live streaming, risultati e news

5 Aprile 2026

Che tempo fa a Pasquetta? Le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni: consulta le condizioni meteorologiche della tua città con un click

5 Aprile 2026

Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti

5 Aprile 2026

Nuovo allenatore Italia: news e aggiornamenti in tempo reale dal web sul tema caldo del momento

5 Aprile 2026

Tennis: risultati Monte Carlo Masters, news, aggiornamenti, live, novità, dirette streaming

5 Aprile 2026