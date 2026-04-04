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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
4 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Asti, bimbo di 8 anni muore in uno schianto in autostrada: era in moto con il padre
    Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con […] L'articolo Asti, bimbo di 8 anni muore in uno schianto in autostrada: era in moto con il padre proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cuba libera 2.010 detenuti per la Settimana Santa. Gli esuli: “Parte della contrattazione con gli Usa”
    Il governo cubano ha annunciato il rilascio di 2.010 prigionieri, nell’ambito della Settimana Santa. È il secondo gesto di grazia in meno di un mese (il 12 marzo l’Avana annunciava il rilascio di 51 prigionieri politici), ma anche il più grande indulto dell’ultimo decennio. Un “gesto umanitario e sovrano”, si legge in una nota ufficiale […] L'articolo Cuba libera 2.010 detenuti per la Settimana Santa. Gli esuli: “Parte della contrattazione con gli Usa” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Vucic avverte Orban: “Trovato esplosivo vicino a un gasdotto diretto in Ungheria”. E Budapest accusa l’Ucraina
    Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che esercito e polizia hanno trovato domenica due zaini contenenti esplosivi vicino a un gasdotto diretto in Ungheria, spingendo il primo ministro ungherese Viktor Orbán a convocare già oggi una riunione d’emergenza del consiglio di difesa, svolto qualche ora dopo. Gli zaini, contenenti “due grandi pacchi di esplosivi […] L'articolo Vucic avverte Orban: “Trovato esplosivo vicino a un gasdotto diretto in Ungheria”. E Budapest accusa l’Ucraina proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nuova Flotilla, le imbarcazioni francesi salpano da Marsiglia tra gli applausi per unirsi alla missione verso Gaza
    Una ventina di imbarcazioni francesi hanno lasciato ieri il porto di Marsiglia per unirsi a una nuova flottiglia internazionale, che dovrebbe riunire circa cento barche in totale, con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano e raggiungere la Striscia di Gaza. “Gaza, Marsiglia è con te!” hanno scandito piu’ di mille persone accorse per sostenere l’iniziativa […] L'articolo Nuova Flotilla, le imbarcazioni francesi salpano da Marsiglia tra gli applausi per unirsi alla missione verso Gaza proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Iran, i pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto un aereo Usa che cercava il pilota disperso: pubblicato un video
    Un filmato diffuso dal corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane sembrerebbe mostrare i resti carbonizzati di un aereo americano sparsi in una zona desertica. L’esercito di Teheran afferma di aver distrutto in totale tre velivoli statunitensi coinvolti nell’operazione di ricerca del pilota, recuperato oggi dalle forze speciali Usa. L’aereo statunitense che le forze armate di […] L'articolo Iran, i pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto un aereo Usa che cercava il pilota disperso: pubblicato un video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Alessandria, mamma presa a cinghiate a bordo di un autobus: un passeggero filma la scena. Lei: “Nessuno è intervenuto”
    È stata picchiata, presa a calci e pugni e poi anche a cinghiate su un bus, ma, racconta lei stessa “nessuno è intervenuto“. È quanto successo a Sunshine Osman, donna e mamma di origini nigeriane che lo scorso primo aprile, ad Alessandria, ha subito una violenta aggressione a bordo di un mezzo pubblico. Nonostante i […] L'articolo Alessandria, mamma presa a cinghiate a bordo di un autobus: un passeggero filma la scena. Lei: “Nessuno è intervenuto” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trump come Dottor Jekyll e Mister Hyde: dà dei bastardi agli iraniani poi parla di “accordo vicino”. E ammette: “Abbiamo inviato armi all’opposizione”
    Donald Trump contro Donald Trump. Chi pensava a una Pasqua all’insegna dei festeggiamenti anche per il presidente americano, con un pensiero alla pace come da appello di Papa Leone XIV, si è dovuto ricredere. Il tycoon ha impugnato il suo smartphone e tra Truth e alcune dichiarazioni rilasciate a Fox ha dato inizio a una […] L'articolo Trump come Dottor Jekyll e Mister Hyde: dà dei bastardi agli iraniani poi parla di “accordo vicino”. E ammette: “Abbiamo inviato armi all’opposizione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gli 8 Paesi big del petrolio danno l’ok all’aumento di produzione, ma rischia di rimanere su carta se Hormuz non si sblocca
    Il mercato del petrolio rimane sotto ghiaccio in attesa che il blocco dello Stretto di Hormuz – dovuto alla guerra scatenata da Usa e Israele in Iran – trovi una risoluzione che al momento non si vede all’orizzonte. Così l’Opec+, il comitato che riunisce gli 8 principali Paesi produttori, ha disposto un aumento delle quote […] L'articolo Gli 8 Paesi big del petrolio danno l’ok all’aumento di produzione, ma rischia di rimanere su carta se Hormuz non si sblocca proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo
    Ancora lui, ancora Tadej Pogacar. Nella domenica di Pasqua il fenomeno del ciclismo ha vinto per la terza volta in carriera, seconda consecutiva, il Giro delle Fiandre, davanti a un tenace Mathieu Van der Poel e al debuttante Remco Evenepoel. Un’edizione spettacolare della Ronde, in cui i cinque favoriti della vigilia si sono spartiti la […] L'articolo Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Le big della Serie A vanno a Perth: ad agosto fissate tre partite, c’è anche il Palermo
    Serie A e l’Australia, atto secondo. Dopo il fallimento del progetto Milan–Como a Perth per “colpa del no dell’Afc, la Confederazione asiatica, le big della Serie A andranno in Australia, ancora a Perth, ad agosto. A due settimane dall’inizio del campionato di Serie A. Saranno infatti tre amichevoli, con protagoniste Inter, Juventus, Milan e Palermo. […] L'articolo Le big della Serie A vanno a Perth: ad agosto fissate tre partite, c’è anche il Palermo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ruota panoramica cede improvvisamente con decine di persone a bordo: ripreso il momento del crollo
    Una ruota panoramica installata nella città indiana di Kushinagar ha ceduto improvvisamente mentre a bordo c’erano decine di persone. Il crollo della ruota, alta circa 18 metri, è avvenuto durante una fiera: almeno 30 persone, tra cui anche bambini, sono rimasti feriti. L’attrazione trasportava circa 80 persone al momento del crollo: con ogni probabilità, secondo […] L'articolo Ruota panoramica cede improvvisamente con decine di persone a bordo: ripreso il momento del crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Enrico Vanzina: “Mia madre è stata il grande amore della mia vita, era gelosa di mia moglie. Berlusconi? Era intelligentissimo: in tre minuti mi spiegò tutto”
    Una vita nel cinema. Si potrebbe riassumere così la vita di Enrico Vanzina. Una vita iniziata nella valigia dei suoi ricordi a Venezia dove suo padre Steno girava Le avventure di Giacomo Casanova con Gabriele Ferzetti. «Poi a Roma – racconta il regista al Corriere della Sera – papà ci portò a vedere ilfilm: io […] L'articolo Enrico Vanzina: “Mia madre è stata il grande amore della mia vita, era gelosa di mia moglie. Berlusconi? Era intelligentissimo: in tre minuti mi spiegò tutto” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Samir Nasri nei guai con il fisco francese: rischia una multa di 6 milioni per colpa dei suoi ordini su Deliveroo
    Ben 212 ordini di pasti effettuati nel 2022 sull’app di consegna a domicilio Deliveroo per un indirizzo a Parigi, ma risulta ufficialmente residente fiscale a Dubai. Samir Nasri rischia una multa salatissima a causa dei suoi ordini su Deliveroo. Secondo un’inchiesta del quotidiano Les Échos, l’ex calciatore di Arsenal e City tra le tante, ufficialmente […] L'articolo Samir Nasri nei guai con il fisco francese: rischia una multa di 6 milioni per colpa dei suoi ordini su Deliveroo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Crollo del ponte sul fiume Trigno, si cerca ancora l’uomo disperso: vigili del fuoco in azione con sommozzatori – Video
    Proseguono le ricerche di Domenico Racanati, scomparso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, avvenuto al confine tra Abruzzo e Molise dopo l’ondata di maltempo che ha colpito le due regioni pochi giorni fa. Anche nel giorno di Pasqua i vigili del fuoco sono in azione con sommozzatori, squadre ordinarie e fluviali che perlustrano le […] L'articolo Crollo del ponte sul fiume Trigno, si cerca ancora l’uomo disperso: vigili del fuoco in azione con sommozzatori – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • È morto Michele Massimo Tarantini, addio al regista delle commedie sexy con Lino Banfi, Alvaro Vitali e Edwige Fenech
    È morto Michele Massimo Tarantini, regista e sceneggiatore che ha segnato l’epoca d’oro della commedia sexy all’italiana (filone poi etichettato criticamente come “trash“, ma capace di attrarre milioni di spettatori in sala). Aveva 83 anni e il decesso è avvenuto a Rio de Janeiro, in Brasile, città dove si era stabilito da molto tempo. A […] L'articolo È morto Michele Massimo Tarantini, addio al regista delle commedie sexy con Lino Banfi, Alvaro Vitali e Edwige Fenech proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Le immagini del barcone ribaltato nel Mediterraneo: i migranti cercano di salvarsi aggrappandosi allo scafo – Video
    Ecco le immagini del barcone che si è ribaltato nel Mediterraneo. A bordo, secondo il racconto dei 32 superstiti, salvati in area Sar libica dalla guardia costiera italiana, c’erano 110 persone. Ci sarebbero quindi oltre 70 dispersi. I militari hanno recuperato anche due cadaveri: a bordo dell’imbarcazione, un barcone di 12-15 metri salpato da Tripoli, […] L'articolo Le immagini del barcone ribaltato nel Mediterraneo: i migranti cercano di salvarsi aggrappandosi allo scafo – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il video del surreale allenamento di Marta Kostyuk: gioca a tennis in Ucraina sotto le sirene antiaeree
    Marta Kostyuk torna in Ucraina e si allena sotto le bombe. La tennista è tornata a Kiev per preparare la stagione sulla terra rossa e ha pubblicato un video che mostra uno squarcio di ‘vita reale’ nel Paese, ancora condizionato ovviamente dalla guerra con la Russia. Kostyuk si è mostrata infatti, in un post pubblicato […] L'articolo Il video del surreale allenamento di Marta Kostyuk: gioca a tennis in Ucraina sotto le sirene antiaeree proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Crosetto, nave Garibaldi all’Indonesia, Drass e il viaggio a Dubai: tutte le risposte e i quesiti irrisolti con Marco Lillo e Valeria Pacelli
    In Commissione Difesa alla Camera Pd e M5s finalmente fanno le domande giuste nella sede giusta al capo degli armamenti del ministero, il viceammiraglio Giacinto Ottaviani. L’ex ministro Amendola e il deputato M5s Arnaldo Lomuti incalzano Ottaviani leggendogli la lettera pubblicata dal Fatto Quotidiano: “Lei ha mai visto una cosa del genere in Usa o […] L'articolo Crosetto, nave Garibaldi all’Indonesia, Drass e il viaggio a Dubai: tutte le risposte e i quesiti irrisolti con Marco Lillo e Valeria Pacelli proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Blanco percorre 42 chilometri a piedi per portare il nuovo disco a sua madre: “Me lo ero promesso”
    Ha voluto fermarsi, scendere per un attimo dalla giostra di un successo arrivato a una velocità vertiginosa, per ritrovare la sua dimensione più autentica. E per presentare il suo nuovo album, uscito il 3 aprile e intitolato “Ma‘”, Blanco ha scelto di compiere un gesto fisico, faticoso e profondamente simbolico: un cammino a piedi di […] L'articolo Blanco percorre 42 chilometri a piedi per portare il nuovo disco a sua madre: “Me lo ero promesso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Galles segreto: la meta low cost e super instagrammabile da scoprire ora prima del turismo di massa. La nostra guida per una vacanza “rural-chic”
    La terra del drago rosso è ancora immacolata, molto bucolica e soprattutto offre la possibilità di vivere una vacanza “rural chic” adatta a tutte le tasche. Il Galles che non ti aspetti è fatto di campagne che hanno resistito all’industrializzazione e dove il verde prevale sull’urbanizzazione. La natura è brulla e a scandire la vita […] L'articolo Galles segreto: la meta low cost e super instagrammabile da scoprire ora prima del turismo di massa. La nostra guida per una vacanza “rural-chic” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

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IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

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ANSA

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ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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