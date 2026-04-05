Inter-Roma e Napoli-Milan: diretta TV live streaming, risultati e news

La Serie A riparte dopo la pausa per le nazionali con una giornata che può incidere in modo concreto sulla classifica. Il calendario propone due sfide centrali, Inter-Roma e Napoli-Milan, mentre in coda si giocano partite decisive per la salvezza. La 31ª giornata segna l’avvio della fase più delicata della stagione, con equilibri sottili e punti pesanti in palio.

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Inter-Roma: equilibrio e pressione a San Siro

La sfida tra Inter e Roma si inserisce in un contesto di alta tensione. I nerazzurri devono difendere il vantaggio in classifica, nonostante un recente rallentamento che ha ridotto il margine sulle inseguitrici. Dall’altra parte, la Roma è chiamata a non perdere terreno nella corsa europea. Il momento delle due squadre è diverso ma ugualmente delicato, perché l’Inter arriva da tre gare senza vittorie, mentre la Roma deve fare i conti con alcune assenze che potrebbero pesare nel corso del match. Dal punto di vista tattico, ci si attende una gara inizialmente bloccata. Tuttavia, la maggiore profondità della rosa nerazzurra potrebbe emergere alla distanza. Il pronostico pende verso il segno 1, con l’ipotesi che entrambe le squadre trovino il gol. Un risultato come 2-1 appare coerente con l’andamento previsto, così come l’opzione over 2.5. Il possibile rientro di Lautaro Martinez rappresenta un elemento chiave, considerando il suo peso offensivo.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito.

: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

Orario e dove vederla

La partita si gioca domenica 5 aprile alle 20:45 ed è disponibile su DAZN, anche tramite canale dedicato per gli abbonati.

Napoli-Milan: sfida diretta tra seconde forze

Il confronto tra Napoli e Milan mette di fronte due squadre separate da un solo punto dopo oltre trenta giornate. È una situazione rara, che conferma l’equilibrio tra le due formazioni. Il Napoli arriva con una condizione positiva e con la possibilità di schierare nuovamente Kevin De Bruyne, rientrato dagli impegni internazionali. Inoltre, la crescita di Anguissa amplia le opzioni a centrocampo, mentre Lobotka cerca riscatto dopo l’eliminazione con la nazionale. Il Milan, invece, si presenta con numeri solidi e poche sconfitte stagionali. La capacità di recuperare punti da situazioni di svantaggio rappresenta uno dei principali punti di forza dei rossoneri, soprattutto nei minuti finali.

Statistiche e contesto

Negli ultimi cinque anni, il bilancio è in equilibrio con quattro vittorie per parte e un pareggio.

Napoli e Milan sono tra le squadre che hanno recuperato più punti da situazioni di svantaggio.

Il Milan ha subito poche sconfitte, mentre il Napoli è reduce da quattro vittorie consecutive.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.

Orario e dove vederla

La partita è in programma lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio Maradona ed è trasmessa in esclusiva su DAZN.

Una giornata decisiva tra vertice e salvezza

La 31ª giornata non riguarda solo le prime posizioni. Le sfide in programma possono incidere anche sulla lotta per non retrocedere, rendendo il turno completo sotto ogni aspetto competitivo. In alta classifica, invece, l’attenzione si concentra su Inter-Roma e Napoli-Milan. Le due partite coinvolgono direttamente le squadre impegnate tra Scudetto e qualificazione europea, con riflessi immediati anche su Juventus e Como, interessate agli sviluppi.

Equilibrio e tensione nella fase finale

Con poche giornate al termine, ogni punto assume un valore determinante. Inter e Napoli cercano conferme nella corsa al vertice, mentre Roma e Milan inseguono obiettivi europei con margini ridotti. La giornata 31 si presenta quindi come uno snodo importante. I risultati di questo turno possono ridefinire gli equilibri del campionato, sia nella parte alta sia nelle zone più delicate della classifica. (La redazione)