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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
6 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

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IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

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Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 6 Aprile 2026

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