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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
10 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Caro voli, la soluzione alternativa dei tifosi del Bayern Monaco: noleggiano un intero aereo e dimezzano i costi
    I prezzi dei voli alle stelle, sospinti dall’alta domanda per una sfida di cartello ma anche dal più ampio scenario internazionale segnato dall’aumento del costo del petrolio, hanno spinto un gruppo di tifosi del Bayern Monaco a trovare una soluzione alternativa. In un periodo in cui il caro viaggi è alimentato dalla guerra in Medio […] L'articolo Caro voli, la soluzione alternativa dei tifosi del Bayern Monaco: noleggiano un intero aereo e dimezzano i costi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Stellantis, la produzione in Italia in leggero aumento da gennaio. Ma i livelli ottimali sono lontani e Cassino muore
    Un flebile respiro, un palliativo di fronte al disastro dello scorso anno e numeri ancora lontanissimi dal già difficile 2024. Il primo trimestre della produzione di auto e veicoli commerciali in Italia da parte di Stellantis non è stato un buco nero come il 2025, ma i livelli di assemblaggio restano lontani da quelli ottimali […] L'articolo Stellantis, la produzione in Italia in leggero aumento da gennaio. Ma i livelli ottimali sono lontani e Cassino muore proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Carmen Russo entra al Grande Fratello? Ecco cosa farà Enzo Paolo Turchi per impedirlo
    Carmen Russo entra o non entra al Grande Fratello? Non è una notizia di quelle che tolgono il sonno ma per i (non molti vista la share) appassionati del reality, l’ingresso della showgirl potrebbe dare una spinta alle dinamiche che si sono create nella Casa. Certo, non è un nome inedito per il reality, anzi, […] L'articolo Carmen Russo entra al Grande Fratello? Ecco cosa farà Enzo Paolo Turchi per impedirlo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Subsonica, trent’anni per raccontare un trionfo
    I Subsonica hanno appena chiuso una residency di quattro date alle OGR di Torino, quattro sold out per celebrare trent’anni di carriera con un disco nuovo in tasca, Terre Rare, uscito dieci giorni prima. Una coincidenza non casuale: poche band italiane avrebbero il coraggio di presentare materiale inedito dentro una celebrazione del proprio passato, rischiando […] L'articolo Subsonica, trent’anni per raccontare un trionfo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ecco chi è davvero Satoshi Nakamoto, l’inventore del Bitcoin: il New York Times svela l’enigma. Ma Adam Back smentisce: “Non sono io”
    Per oltre diciassette anni, l’identità di Satoshi Nakamoto ha rappresentato il più grande enigma dell’era digitale. Dietro questo pseudonimo si cela la mente che, nel 2008, ha pubblicato il documento fondativo del Bitcoin, innescando la rivoluzione globale delle criptovalute. Nel corso dei decenni, la caccia all’uomo ha generato le teorie più disparate: si è ipotizzato […] L'articolo Ecco chi è davvero Satoshi Nakamoto, l’inventore del Bitcoin: il New York Times svela l’enigma. Ma Adam Back smentisce: “Non sono io” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “I genitori sono dei rimbecilliti, non sanno dire di no. Finire in coma etilico a tredici anni è un insulto all’intelligenza. Mi sembra surreale”: così Paolo Crepet
    Paolo Crepet continua a girare l’Italia con lo spettacolo “Il reato di pensare“, mentre il 14 aprile uscirà il nuovo libro “Riprendersi l’anima”. Lo psichiatra e sociologo nell’intervista a Il Tirreno ha anticipato dei temi della sua ultima fatica editoriale. “C’è un capitolo in cui racconto cosa è accaduto a due giornalisti che sono andati […] L'articolo “I genitori sono dei rimbecilliti, non sanno dire di no. Finire in coma etilico a tredici anni è un insulto all’intelligenza. Mi sembra surreale”: così Paolo Crepet proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meloni: “Rapporti difficili Ue-Usa. Noi siamo con l’Europa, ma non quella della sinistra. Agli alleati diciamo quando non siamo d’accordo”
    L’Iran, la vicinanza a Donald Trump, la posizione in Europa sono stati tutti temi che, inevitabilmente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha potuto ignorare nel corso dell’informativa alla Camera sull’azione di governo dopo la bocciatura della riforma della Giustizia. E in un clima di forte tensione internazionale, la premier ha deciso di giocare […] L'articolo Meloni: “Rapporti difficili Ue-Usa. Noi siamo con l’Europa, ma non quella della sinistra. Agli alleati diciamo quando non siamo d’accordo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Allarme processionaria, ecco perché questo insetto è uno dei pericoli più temibili: dall’edema alla necrosi, ecco i rischi e il protocollo di prevenzione per i cani
    Se la bella stagione è sinonimo di lunghe passeggiate all’aria aperta, per i proprietari di cani rappresenta anche l’inizio di un periodo di costante apprensione. Oltre a zecche, vipere e forasacchi, uno dei pericoli più temibili è rappresentato dalla Thaumetopoea pityocampa, comunemente nota come processionaria del pino. Questo lepidottero è tristemente famoso non solo per […] L'articolo Allarme processionaria, ecco perché questo insetto è uno dei pericoli più temibili: dall’edema alla necrosi, ecco i rischi e il protocollo di prevenzione per i cani proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La rinascita nel Dopoguerra, l’America dei sogni: “Molto e molto poco”, il romanzo d’esordio di Patrizia Villa
    Una città che rinasce dalle macerie della seconda guerra mondiale, un giovane diviso tra una vita che lo soffoca e il sogno dell’America. E’ in sintesi la traccia di Molto e molto poco, il primo romanzo di Patrizia Villa, edito da Giuseppe de Nicola Editore. La storia è ambientata a Livorno nel secondo dopoguerra. Un […] L'articolo La rinascita nel Dopoguerra, l’America dei sogni: “Molto e molto poco”, il romanzo d’esordio di Patrizia Villa proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Conte a Meloni: “Ci mette la faccia? Se non ci mette capacità l’Italia resta in braghe di tela. Con Trump subalternità ignobile”
    “Lei racconta una realtà mitologica, la sveglia referendaria non è suonata a Palazzo Chigi. Lei dice ancora al quarto anno ‘faremo’ ma ha un grande futuro alle spalle. Ha citato grandi numeri, ma non due numeretti: quattro anni, zero riforme. Ha detto ci metto la faccia, cosa notevole, ma se non ci mette competenza e […] L'articolo Conte a Meloni: “Ci mette la faccia? Se non ci mette capacità l’Italia resta in braghe di tela. Con Trump subalternità ignobile” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Carburanti, Meloni rivendica le misure del governo. Consumatori: “Legga i dati del Mimit, oggi nuovi aumenti. Gasolio oltre 2,2 euro”
    “Era nostra responsabilità intervenire sul costo del carburante: lo abbiamo fatto con un provvedimento che ha tagliato di 25 centesimi al litro il prezzo di diesel e benzina e ha introdotto un meccanismo anti-speculazione che sta funzionando“. La premier Giorgia Meloni parlando alla Camera ha rivendicato il taglio delle accise su benzina e gasolio previsto […] L'articolo Carburanti, Meloni rivendica le misure del governo. Consumatori: “Legga i dati del Mimit, oggi nuovi aumenti. Gasolio oltre 2,2 euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “C’è stata un’udienza al Tribunale di Roma. Non so se il mio disco si potrà continuare a chiamare ‘Miss Italia’. Ma parlo di me non del concorso”: così Ditonellapiaga
    Dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2026 con “Che fastidio!” e l’ottima accoglienza delle radio, Ditonellapiaga ha presentato oggi, 9 aprile, a Milano il nuovo album “Miss Italia“. Un titolo che aveva già creato polemiche, durante lo svolgimento del Festival, soprattuto per la canzone che dà il disco all’album che sembrava, senza ancora […] L'articolo “C’è stata un’udienza al Tribunale di Roma. Non so se il mio disco si potrà continuare a chiamare ‘Miss Italia’. Ma parlo di me non del concorso”: così Ditonellapiaga proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Governo, l’informativa urgente di Meloni in Senato: la diretta tv
    A partire dalle ore 13 è previsto l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla situazione del governo dopo le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi. A seguire, la discussione generale dei gruppi parlamentari. Qui la diretta video. L'articolo Governo, l’informativa urgente di Meloni in Senato: la diretta tv proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ipocriti e complici: i sovranisti prendano le distanze da Trump, Netanyahu, Orban
    Mentre mezzo mondo festeggia una finta tregua tra Trump e Iran, il socio d’affari e di massacri, Benjamin Netanyahu, continua ad ammazzare in Libano, Gaza, Cisgiordania. Bambini, anziani, donne, ospedali, giornalisti tutte e tutti sotto il tiro della estrema destra israeliana. I sovranisti di casa nostra tacciono o si danno di gomito. Il governo italiano, […] L'articolo Ipocriti e complici: i sovranisti prendano le distanze da Trump, Netanyahu, Orban proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Lega insiste: “L’Ue esca dall’ipocrisia e compri gas e petrolio dalla Russia, abbasserebbe drasticamente i costi”
    La Lega insiste sull’acquisto di gas russo. Il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ha inserito anche questo nella sua risposta all’informativa della premier Meloni alla Camera: “È fondamentale sospendere il patto di stabilità per permetterci di far fronte all’aumento dei costi energetici – ha esordito – In sede europea dobbiamo aprire un altro dibattito e […] L'articolo La Lega insiste: “L’Ue esca dall’ipocrisia e compri gas e petrolio dalla Russia, abbasserebbe drasticamente i costi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La ‘tempesta perfetta’ s’è abbattuta su Giorgia Meloni: consiglio un esorcista
    Andrea Delmastro Delle Vedove finisce in società, con Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam di intestazione fittizia di beni e riciclaggio per favorire il potente clan di camorra dei Senese. L’ormai ex sottosegretario alla giustizia avrebbe finanziato il ristorante di Caroccia e sarebbe entrato nella società “5 forchette”. Tutto fa pensare ad una brutta […] L'articolo La ‘tempesta perfetta’ s’è abbattuta su Giorgia Meloni: consiglio un esorcista proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sistema Sorrento, Lello il Sensitivo vuole patteggiare e risarcire: “Offro 150mila euro per tornare libero al più presto”
    C’è un punto importante nell’inchiesta sulle mazzette del ‘Sistema Sorrento’. Il galoppino dell’ex sindaco Massimo Coppola, Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’, che si presentava agli imprenditori del ‘Sistema’ millantando la carica di vice sindaco, e li incontrava per mediare e spicciare le consegne di denaro, vuole patteggiare e risarcire i danni. E la cifra […] L'articolo Sistema Sorrento, Lello il Sensitivo vuole patteggiare e risarcire: “Offro 150mila euro per tornare libero al più presto” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • The Bold Champions, le pagelle | L’egoismo di Vinicius è irritante (5). Simeone ringrazia la presunzione del Barcellona (4)
    Calcio stellare: Real Madrid-Bayern Monaco è stata la partita più spettacolare dell’andata dei quarti di Champions e probabilmente la migliore di questo primo scorcio di 2026. Sarà interessante metterla a confronto con la finale del mondiale del 19 luglio. Le quattro sfide hanno già dato un buon vantaggio alle vincitrici (Bayern, Arsenal, Psg e Atletico […] L'articolo The Bold Champions, le pagelle | L’egoismo di Vinicius è irritante (5). Simeone ringrazia la presunzione del Barcellona (4) proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’abito della ballerina s’infiamma mentre danza con il fuoco: scoppia il panico tra il pubblico, lei reagisce così e si salva- VIDEO
    Momenti di terrore al Nantong Forest Safari Park, dove una ballerina è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante una tradizionale danza del fuoco. Quello che doveva essere uno spettacolo emozionante si è trasformato in un incubo davanti agli occhi del pubblico. Il costume della performer ha preso fuoco in pochi istanti, creando una scena drammatica […] L'articolo L’abito della ballerina s’infiamma mentre danza con il fuoco: scoppia il panico tra il pubblico, lei reagisce così e si salva- VIDEO proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ho fatto due cesarei e lì sotto sono completamente rovinata. Non posso indossare tanti tipi di pantaloni… Capisco cosa si prova quando il corpo cambia, si invecchia”: così Drew Barrymore
    Si chiama “Scared to wear” il segmento che Drew Barrymore dedica alle storie degli spettatori sull’accettazione di sé e del proprio corpo. E proprio durante la testimonianza di una spettatrice, Dawn, l’attrice 51enne si è lasciata andare a uno sfogo personale. Dawn ha parlato di un grosso dimagrimento e della difficoltà di accettarsi e Barrymore […] L'articolo “Ho fatto due cesarei e lì sotto sono completamente rovinata. Non posso indossare tanti tipi di pantaloni… Capisco cosa si prova quando il corpo cambia, si invecchia”: così Drew Barrymore proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

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  • Libano, niente tregua. Si chiude un fronte ma Israele apre l’altro
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    Il riferimento dichiarato sin dal titolo è il romanzo di Giani Stuparich, lo scrittore triestino come lei, Laura Samani, che è nata a Trieste tanti anni dopo e di quel […] The post Un anno di scuola, la scoperta di sé fra corpi e desiderio first appeared on il manifesto.
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IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

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ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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