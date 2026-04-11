Sinner-Alcaraz, finale Monte-Carlo Masters 2026: diretta tv in chiaro su TV8, live streaming, news e aggiornamenti

C’è una notizia rilevante per gli appassionati di tennis: la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 sarà trasmessa in chiaro. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile alle ore 15, quando Sinner affronterà Alcaraz in una sfida molto attesa.

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Finale in chiaro su Tv8

La decisione è stata presa autonomamente da Sky, che detiene i diritti del torneo. Di conseguenza, la finale sarà visibile gratuitamente su Tv8, ampliando il pubblico rispetto alla tradizionale trasmissione su piattaforme a pagamento. Inoltre, questa scelta anticipa una direzione già indicata dalle istituzioni, rendendo accessibile un evento sportivo di alto livello anche a chi non dispone di abbonamenti.

Il contesto normativo

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’aggiornamento del decreto del Ministero delle imprese, approvato a fine 2025. Il provvedimento ha ampliato l’elenco degli eventi di interesse generale, includendo semifinali e finali dei principali tornei, tra cui Slam, Masters 1000 e WTA 1000 con italiani in campo. Tuttavia, il decreto entrerà in vigore solo alla scadenza degli attuali diritti televisivi, motivo per cui la trasmissione in chiaro della finale rappresenta una scelta anticipata e significativa.

Crescita del tennis in Italia

La decisione riflette la crescente passione degli italiani per il tennis, alimentata dai risultati degli ultimi anni. Il torneo di Monte-Carlo ha un legame speciale con l’Italia: qui Fabio Fognini ha conquistato il primo titolo azzurro in un Masters 1000, mentre Lorenzo Musetti ha raggiunto la sua prima finale nella categoria. Nel frattempo, tutte le partite del torneo restano disponibili su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv, garantendo una copertura completa.

Diretta in chiaro su TV8

La trasmissione in chiaro della finale rappresenta un passaggio importante per la diffusione del tennis. L’evento sarà accessibile a tutti, confermando l’interesse crescente e offrendo un’occasione unica per seguire una sfida di alto livello senza barriere. (La redazione)

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