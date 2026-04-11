Calcio Serie A, giornata decisiva per la corsa allo scudetto e la salvezza a sei giornate dalla fine (classifica, risultati, news)

La corsa al titolo e quella per la salvezza entrano nella fase decisiva, con equilibri ancora aperti e margini di manovra sempre più ridotti. A sei giornate dal termine, il campionato italiano di calcio della Serie A presenta una gerarchia chiara in testa ma ancora suscettibile di cambiamenti, mentre nelle retrovie la lotta resta serrata, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

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Il calendario della 32ª giornata

Il prossimo turno potrebbe rappresentare un passaggio chiave. I riflettori sono puntati su Como-Inter, in programma domenica sera, una sfida che potrebbe incidere sia sulla vetta sia sugli equilibri europei. Tuttavia, il quadro potrebbe già cambiare in precedenza, a seconda dei risultati delle altre partite.

Parma-Napoli, in programma domenica pomeriggio, rappresenta un banco di prova importante per gli azzurri nella rincorsa alla capolista. Il sabato propone due incroci rilevanti: Milan-Udinese e Atalanta-Juventus, entrambe con implicazioni dirette per la corsa alle coppe europee.

Ad aprire la giornata sarà Roma-Pisa, anticipo del venerdì sera, mentre in zona salvezza spicca lo scontro diretto tra Cagliari e Cremonese, in contemporanea con Torino-Verona. Da seguire anche Genoa-Sassuolo e Bologna-Lecce, oltre a Fiorentina-Lazio, che chiuderà il turno lunedì sera.

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La situazione in classifica

L’Inter guida con un vantaggio di sette punti sul Napoli, che grazie al successo della scorsa settimana ha scavalcato il Milan portandosi al secondo posto. Più indietro, il Como mantiene un margine minimo sulla Juventus, con Roma e Atalanta a loro volta in scia e pronte a inserirsi nella corsa alle posizioni europee.

Nella parte bassa della graduatoria, Lecce e Cremonese condividono la terzultima posizione a quota 27 punti, a tre lunghezze dal Cagliari. Più avanti, Fiorentina e Genoa conservano un margine rispettivamente di cinque e sei punti sulla zona retrocessione. Con 21 punti ancora disponibili, ogni scenario resta aperto, rendendo il finale di stagione particolarmente incerto.

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Tra corsa allo scudetto e salvezza

Con sei partite ancora da disputare, il campionato di calcio della Serie A si avvia verso un finale che potrebbe essere deciso da episodi e dettagli. Il margine dell’Inter appare solido ma non definitivo, mentre la lotta per l’Europa e quella per non retrocedere restano completamente aperte. La 32ª giornata si presenta dunque come un possibile snodo cruciale, capace di ridisegnare equilibri e ambizioni. (La redazione)