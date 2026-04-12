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Trevisani e Callegari convinti: l’Inter non vincerà contro il Como. Ecco i due pronostici FC Inter 1908
Como, “dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo”. Due arrestati dalla Polizia di Stato di Como. Uno minorenne. Questure Polizia di Stato
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Como-Inter, le probabili formazioni: Fabregas cambia tutto, Pio Esposito con Thuram? MSN
Probabili formazioni Como-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Bonny, Pio Esposito, Bisseck, Nico Paz, Ramon, Jesus Rodriguez e Diao Goal.com
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Como-Inter, le probabili formazioni: la scelta di Chivu per l’attacco FC Inter 1908
Como, danneggia il portoncino di uno stabile e spacca bottiglie con un coltello in mano: fermato dalla polizia QuiComo
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