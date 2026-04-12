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Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz aggiornamenti e news in tempo reale

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12 Aprile 2026

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Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Trump: blocco navale a Hormuz. Premier Pakistan: negoziati in stallo - Sky TG24

Trump: blocco navale a Hormuz. Premier Pakistan: negoziati in stallo  Sky TG24

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Trump dice che anche gli Stati Uniti inizieranno a bloccare lo stretto di Hormuz - Il Post

Trump dice che anche gli Stati Uniti inizieranno a bloccare lo stretto di Hormuz  Il Post

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Guerra Iran-Usa-Israele, salta la trattativa: tensione altissima su Hormuz e Libano - Temporeale Quotidiano

Guerra Iran-Usa-Israele, salta la trattativa: tensione altissima su Hormuz e Libano  Temporeale Quotidiano

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Medio Oriente, Trump annuncia un blocco navale a Hormuz. I Pasdaran minacciano: 'Sarà un vortice mortale' - ANSA

Medio Oriente, Trump annuncia un blocco navale a Hormuz. I Pasdaran minacciano: 'Sarà un vortice mortale'  ANSA

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Falliti i negoziati ad Islamabad: la guerra Usa‑Iran riparte da Hormuz - Antimafia Duemila

Falliti i negoziati ad Islamabad: la guerra Usa‑Iran riparte da Hormuz  Antimafia Duemila

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Guerra Iran, prima giornata di colloqui Usa-Teheran in Pakistan - Sky TG24

Guerra Iran, prima giornata di colloqui Usa-Teheran in Pakistan  Sky TG24

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Vance: 'Non c'è accordo'. Leone contro la guerra: 'Governanti, fermatevi' - ANSA

Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Vance: 'Non c'è accordo'. Leone contro la guerra: 'Governanti, fermatevi'  ANSA

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Iran, due navi Marina Usa attraversano Hormuz. Proseguono i colloqui a Islamabad - Il Sole 24 ORE

Iran, due navi Marina Usa attraversano Hormuz. Proseguono i colloqui a Islamabad  Il Sole 24 ORE

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz DIRETTA - Islamabad: al via i colloqui tra Iran e USA - Israele continua a bombardare il Libano - L'INDIPENDENTE

DIRETTA - Islamabad: al via i colloqui tra Iran e USA - Israele continua a bombardare il Libano  L'INDIPENDENTE

Guerra Iran, crisi, USA annuncia il blocco navale a Hormutz Teheran: "Tregua in Libano o non si tratta" - Trump: "Lo Stretto di Hormuz riaprirà abbastanza presto" - RaiNews

Teheran: "Tregua in Libano o non si tratta" - Trump: "Lo Stretto di Hormuz riaprirà abbastanza presto"  RaiNews

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