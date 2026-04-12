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Trump: blocco navale a Hormuz. Premier Pakistan: negoziati in stallo Sky TG24
Trump dice che anche gli Stati Uniti inizieranno a bloccare lo stretto di Hormuz Il Post
Guerra Iran-Usa-Israele, salta la trattativa: tensione altissima su Hormuz e Libano Temporeale Quotidiano
Medio Oriente, Trump annuncia un blocco navale a Hormuz. I Pasdaran minacciano: 'Sarà un vortice mortale' ANSA
Falliti i negoziati ad Islamabad: la guerra Usa‑Iran riparte da Hormuz Antimafia Duemila
Guerra Iran, prima giornata di colloqui Usa-Teheran in Pakistan Sky TG24
Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Vance: 'Non c'è accordo'. Leone contro la guerra: 'Governanti, fermatevi' ANSA
Iran, due navi Marina Usa attraversano Hormuz. Proseguono i colloqui a Islamabad Il Sole 24 ORE
DIRETTA - Islamabad: al via i colloqui tra Iran e USA - Israele continua a bombardare il Libano L'INDIPENDENTE
Teheran: "Tregua in Libano o non si tratta" - Trump: "Lo Stretto di Hormuz riaprirà abbastanza presto" RaiNews
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