Home ARTICOLI Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi
Categorie: ARTICOLICALCIOCINEMACOSTUMEMUSICANEWSPOLITICARASSEGNA STAMPASPORTTEATROTECNOLOGIATELEVISIONETENNIS

Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
12 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Sesto San Giovanni, cadaveri di madre e figlia trovati in avanzato stato di decomposizione. L’ipotesi di un doppio suicidio
    I vigili hanno forzato la porta di ingresso, dopo avere ricevuto l’allarme dai condomini preoccupati per i forti odori e per dell’acqua che scendeva dall’appartamento. All’interno della casa sono stati trovati i corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione. È successo vicino a Milano, al […] L'articolo Sesto San Giovanni, cadaveri di madre e figlia trovati in avanzato stato di decomposizione. L’ipotesi di un doppio suicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Verona, presidio anti-fascista aggredito al comizio di Vannacci: “Minacce, insulti, ho preso un pugno allo stomaco”
    di Ferruccio Sansa e Giuseppe Pietrobelli “Ho preso un pugno allo stomaco e adesso sono in attesa che mi facciano una Tac. Con una sigaretta mi hanno provocato una bruciatura a un braccio. E poi minacce di morte… insulti… Avevamo davanti a noi un popolo inferocito. Non mi è mai capitata una cosa del genere”. […] L'articolo Verona, presidio anti-fascista aggredito al comizio di Vannacci: “Minacce, insulti, ho preso un pugno allo stomaco” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • John Nolan morto a 87 anni: è stato volto di “Batman” e della serie “Person of Interest”
    È morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e interprete noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva “Person of Interest’’ (2011-2016). In anni recenti si era stabilito a Stratford-upon-Avon, sede della Royal Shakespeare Company. La notizia della scomparsa è […] L'articolo John Nolan morto a 87 anni: è stato volto di “Batman” e della serie “Person of Interest” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il Milan crolla a San Siro: l’Udinese vince 3-0. Show di Zaniolo e fischi per Leao
    Il Milan crolla a San Siro e vede sgretolarsi le ambizioni di alta classifica. Il 3-0 subito contro l’Udinese è una sconfitta pesante nel punteggio ma anche il segnale evidente di un momento complicato per la squadra di Massimiliano Allegri, al secondo ko consecutivo dopo quello di Napoli. La partita si decide già nel primo […] L'articolo Il Milan crolla a San Siro: l’Udinese vince 3-0. Show di Zaniolo e fischi per Leao proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Danneggiata la linea di Terna in Friuli: problemi per l’Oleodotto Transalpino. Inchiesta con 007 italiani e tedeschi
    Terna ha subito il danneggiamento di un traliccio della linea elettrica in Friuli. Un traliccio della linea elettrica è oggetto di una indagine che coinvolge intelligence italiana, tedesca, il Ros dei Carabinieri e la Dda del Friuli Venezia Giulia. Il danneggiamento si è verificato il 25 marzo scorso: ha riguardato un sostegno della linea a […] L'articolo Danneggiata la linea di Terna in Friuli: problemi per l’Oleodotto Transalpino. Inchiesta con 007 italiani e tedeschi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’appello di Papa Leone ai potenti: “Fermatevi. No all’esibizione della forza e al riarmo. Anche Dio trascinato in discorsi di morte”
    Cita papa Francesco. Chiede ai potenti di tutto il mondo, che hanno “inderogabili responsabilità“, di fermarsi, di fermare i conflitti, di lasciare campo aperto alla pace. Di non strumentalizzare il nome di Dio. Di smetterla con “l’idolatria di se stessi e del denaro“, con “l’esibizione della forza“. “A loro gridiamo: fermatevi! È il tempo della […] L'articolo L’appello di Papa Leone ai potenti: “Fermatevi. No all’esibizione della forza e al riarmo. Anche Dio trascinato in discorsi di morte” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “È la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento?”: Ruud sconvolto dal dato su Sinner e Alcaraz
    C’è una statistica che più di ogni altra racconta la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A rilanciarla, nelle ore che precedono la finale del Masters 1000 di Montecarlo, è stato Casper Ruud: “È questa la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento?”, ha scritto su X, invitando a trovare paragoni. Il […] L'articolo “È la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento?”: Ruud sconvolto dal dato su Sinner e Alcaraz proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Biennale di Venezia, l’Ue avvia l’iter per tagliare i fondi dopo l’apertura del Padiglione russo. La replica: “Nessuna norma violata”
    La riapertura del Padiglione russo alla Biennale di Venezia torna ad infiammare il dibattito politico. Questa volta la scintilla arriva dalla Commissione europea, che ha deciso di dare seguito alle minacce di un mese fa. L’avvertimento dell’Ue, confermato all’Ansa dalle istituzioni comunitarie, è arrivato con una lettera al presidente della fondazione, Pietrangelo Buttafuoco: l’esecutivo di […] L'articolo Biennale di Venezia, l’Ue avvia l’iter per tagliare i fondi dopo l’apertura del Padiglione russo. La replica: “Nessuna norma violata” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Piombino, corteo contro il rigassificatore: “Smentite le rassicurazioni del governo. Ora con la guerra la città è un obiettivo sensibile”
    Cori, cartelli e striscioni per rompere “il silenzio che incombe sulla città”. Per far sì che a Roma, dove è stato deciso il destino di Piombino, non possano ignorare la protesta della popolazione, scesa di nuovo in strada contro la permanenza del rigassificatore nel porto, il transito di armi e il degrado ambientale. “Piombino non […] L'articolo Piombino, corteo contro il rigassificatore: “Smentite le rassicurazioni del governo. Ora con la guerra la città è un obiettivo sensibile” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Maratona di Milano 2026, 15mila in corsa: il percorso, tutti gli orari e le strade chiuse
    Saranno circa 15mila i runner attesi domani 12 aprile alla Wizz Air Milano Marathon 2026: i 42,195 km tutti da correre attraverseranno gli spazi più caratteristici della città trasformandola per un giorno in un grande momento collettivo per famiglie, maratoneti e appassionati. L’intento della maratona è il Charity Program, un progetto di beneficenza attivo dal […] L'articolo Maratona di Milano 2026, 15mila in corsa: il percorso, tutti gli orari e le strade chiuse proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, ma i filorussi denunciano violazioni di Kiev. Morti e attacchi nelle ore precedenti
    Russia e Ucraina si sono scambiate attacchi con droni nelle ore precedenti a un breve cessate il fuoco annunciato da Vladimir Putin per la Pasqua ortodossa, in programma per 32 ore con inizio previsto alle 15 ora italiana e fine alle 23 del 13 aprile. E anche dopo che era scattata la tregua, i filorussi […] L'articolo Tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, ma i filorussi denunciano violazioni di Kiev. Morti e attacchi nelle ore precedenti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Centinaia di persone in piazza a Roma per Cuba: “Non è una minaccia, basta embargo”. Striscioni contro Trump e Netanyahu
    Diverse centinaia di persone hanno sfilato a Roma per la manifestazione nazionale a sostegno della popolazione cubana, colpita dalla crisi energetica e dall’embargo Usa. Il percorso del corteo – dal titolo ‘Cuba non è una minaccia‘ – , con termine a piazzale Ostiense, ha attraversato via di San Gregorio e viale Aventino. Partito dal Colosseo, […] L'articolo Centinaia di persone in piazza a Roma per Cuba: “Non è una minaccia, basta embargo”. Striscioni contro Trump e Netanyahu proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Calciatori accusati di stupro, il Livorno non convoca Mawete: “Mancanza di trasparenza”. Il Ligorna farà giocare Rosa: “Vale la presunzione d’innocenza”
    Il giocatore del Livorno Jesus Christ Mawete, indagato per stupro insieme a altri due ex calciatori del Bra, non è stato convocato per la partita che la squadra toscana giocherà domani ad Arezzo. Lo ha annunciato oggi il presidente del club amaranto, Joel Esciua, nel corso di una conferenza stampa. La decisione è stata presa […] L'articolo Calciatori accusati di stupro, il Livorno non convoca Mawete: “Mancanza di trasparenza”. Il Ligorna farà giocare Rosa: “Vale la presunzione d’innocenza” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Storie di impegno sociale, empatia e rispetto del prossimo: chi sono i 28 Alfieri della Repubblica
    Sono 28 gli attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: tra i giovani che nel 2025 si sono distinti per senso civico, altruismo e solidarietà ci sono storie di rispetto per l’ambiente, amore per la vita, dedizione all’arte e connessione con il prossimo. Il tema scelto per il 2025 […] L'articolo Storie di impegno sociale, empatia e rispetto del prossimo: chi sono i 28 Alfieri della Repubblica proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Bimbo precipita dalla finestra a Bologna, morto dopo due giorni di agonia in ospedale
    Non ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato nei giorni scorsi da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro di Bologna. Ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Bologna, è morto dopo due giorni di agonia. La caduta era avvenuta nel pomeriggio di […] L'articolo Bimbo precipita dalla finestra a Bologna, morto dopo due giorni di agonia in ospedale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Vasto incendio vicino al San Raffaele: a fuoco la ricicleria di via Olgettina. Alta colonna di fumo su Milano – Video
    Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio non lontano dall’ospedale San Raffaele di Milano. Un’alta colonna di fumo si è levata dal capannone dove è scoppiato il rogo: si tratta di una struttura dell’Amsa in via Olgettina. Il fumo è stato visibile da diverse zone della città: sul posto i vicini del fuoco insieme […] L'articolo Vasto incendio vicino al San Raffaele: a fuoco la ricicleria di via Olgettina. Alta colonna di fumo su Milano – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nazionale di calcio, la fuga degli sponsor dopo l’addio ai Mondiali: Telepass molla, Adidas applica il malus
    La mancata qualificazione ai Mondiali 2026, la terza consecutiva, presenta il conto anche fuori dal campo. Non solo risultati sportivi: la crisi della Nazionale italiana si riflette direttamente sui rapporti commerciali della Figc, con un impatto stimato vicino ai 20 milioni di euro tra mancati introiti e riduzione dei contratti. Il caso più evidente riguarda […] L'articolo Nazionale di calcio, la fuga degli sponsor dopo l’addio ai Mondiali: Telepass molla, Adidas applica il malus proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Nasa già pensa ad Artemis III, ma solo nel 2028 gli astronauti sbarcheranno sulla Luna. Nel 2032 la base permanente
    Neanche il tempo di festeggiare il successo della missione Artemis II che la Nasa già pensa alla prossima. I record dell’equipaggio di Orion e il perfetto ritorno a casa degli astronauti ha riacceso slancio e ambizioni nella nuova corsa alla Luna, aprendo la strada a una fase successiva del programma che punta non solo a […] L'articolo La Nasa già pensa ad Artemis III, ma solo nel 2028 gli astronauti sbarcheranno sulla Luna. Nel 2032 la base permanente proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ecco la classifica mondiale delle aziende con la migliore reputazione. Lego in vetta e due italiane in top 10: Ferrari e Barilla
    La reputazione aziendale si conferma uno degli indicatori più rilevanti per misurare la solidità dei grandi gruppi globali. A fotografare lo stato dell’arte è il nuovo report di RepTrak, osservatore internazionale che dal 1999 analizza la percezione pubblica attraverso un modello che combina fattori emotivi e razionali, dalla performance all’innovazione fino alla governance. La classifica […] L'articolo Ecco la classifica mondiale delle aziende con la migliore reputazione. Lego in vetta e due italiane in top 10: Ferrari e Barilla proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Montecarlo, quando gioca Sinner contro Alcaraz: orario e dove vedere la finale in tv, anche in chiaro
    Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Per la prima volta nel 2026. La finale del Masters 1000 di Montecarlo mette in mostra il meglio: la sfida tra i due dominatori, con in palio il titolo e soprattutto il trono del tennis, il numero 1 al mondo. Domenica 12 aprile sulla terra rossa del Principato va in […] L'articolo Montecarlo, quando gioca Sinner contro Alcaraz: orario e dove vedere la finale in tv, anche in chiaro proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Il correntone Pd: «Basta parlare di leader e primarie»
    «Noi conquistiamo la leadership della coalizione se il Pd, non soltanto la sua leader, è il protagonista della costruzione della iniziativa politica». Andrea Orlando manda un messaggio chiaro a Schlein […] The post Il correntone Pd: «Basta parlare di leader e primarie» first appeared on il manifesto.
  • Orbán nella piazza di Budapest, illiberale fino all’ultimo comizio
    Chissà che il luogo scelto dal premier ungherese Viktor Orbán per chiudere la campagna elettorale non risulti anche metafora della sua attuale presa sul paese. Nelle vie circostanti la piazza […] The post Orbán nella piazza di Budapest, illiberale fino all’ultimo comizio first appeared on il manifesto.
  • Machiavelli, Guicciardini e quel groviglio fiorentino: un saggio di Ciliberto
    Nell’avvertenza premessa al suo saggio Il cerchio delle umane cose (Laterza «Sagittari», pp. XII-165, € 18,00) Michele Ciliberto formula con nettezza la domanda da cui muove: «come sia stato possibile, […] The post Machiavelli, Guicciardini e quel groviglio fiorentino: un saggio di Ciliberto first appeared on il manifesto.
  • Guardini, l’amico di Cristo e dell’arte
    Romano Guardini teneva appesa nel suo studio una riproduzione dell’Autoritratto davanti al cavalletto, capolavoro dell’ultimo Rembrandt. Si trattava di una stampa di ottima qualità realizzata dalla casa editrice di Monaco […] The post Guardini, l’amico di Cristo e dell’arte first appeared on il manifesto.
  • «La sfida è il diritto di voto». I democratici da Al Sharpton
    «Quante caramelle ci sono nel barattolo?». In molti alla convention che celebra il 35esimo anniversario del National Action Network dell’attivista per i diritti civili e leader spirituale afroamericano Al Sharpton, […] The post «La sfida è il diritto di voto». I democratici da Al Sharpton first appeared on il manifesto.
  • Legge elettorale tra bugie e inganni, è l’ultimo scippo ai diritti del cittadino
    Il susseguirsi di riforme elettorali, dal 2005 ad oggi, ha tolto al cittadino un sempre maggior numero di diritti, a partire da quello di scegliere i parlamentari che lo debbono […] The post Legge elettorale tra bugie e inganni, è l’ultimo scippo ai diritti del cittadino first appeared on il manifesto.
  • Paola Chiesa (FdI) torna a esaltare i morti nazifascisti
    «Morte gloriosa», «temerario ardire», «virtù guerriere», «ardimento». A scorrere il profilo Facebook della sorella d’Italia Paola Chiesa, con il suo lungo elenco di «martiri», si percepisce l’intrepido ardore con cui […] The post Paola Chiesa (FdI) torna a esaltare i morti nazifascisti first appeared on il manifesto.
  • La Casa Bianca vede rosso
    La campagna elettorale condotta da Donald Trump e JD Vance a favore di Viktor Orbán non ha, secondo lo stesso vicepresidente, precedenti. Tuttavia non deve essere considerata un’ingerenza estera in […] The post La Casa Bianca vede rosso first appeared on il manifesto.
  • Tsarouchis, se il poliziotto arresta Eros…
    «I greci sanno come scoprire il bello e come distruggerlo». Così dice il pittore Ghiannis Tsarouchis (1910-’89), figlio di mercanti, nato in una casa neoclassica del Pireo, vicino al mare. […] The post Tsarouchis, se il poliziotto arresta Eros… first appeared on il manifesto.
  • Ricama e cuci, ancestralità del presente
    L’étoffe des rêves, come recita il titolo dell’esposizione organizzata dalla Maison André Breton di Saint-Cirq-Lapopie e dalla Halle Saint Pierre di Parigi, ha conosciuto, fin da principio, uno strano destino. […] The post Ricama e cuci, ancestralità del presente first appeared on il manifesto.
  • Per un costituzionale ritorno dello Stato nell’economia
    L’oscenità e la ferocia del linguaggio con cui Trump, seguito da Netanyahu e Putin, tenta di legittimare le terribili guerre in corso evocano, per contrasto nella dinamica degli opposti, un […] The post Per un costituzionale ritorno dello Stato nell’economia first appeared on il manifesto.
  • La rivincita della Oratione sull’Harmonia
    Un’appassionante disputa filologica accompagna la nascita del primo genere musicale autenticamente «rivoluzionario» nella storia della musica italiana: il madrigale. La controversia non riguarda però la genesi della forma più illustre […] The post La rivincita della Oratione sull’Harmonia first appeared on il manifesto.
  • Jenny Saville, donne potenti e antichi maestri
    «Sono una pittrice pittorica, ecco cosa sento di essere», risponde Jenny Saville quando le chiedo ragione del suo sguardo sugli antichi maestri. Con lei e con Elisabetta Barisoni, curatrice della […] The post Jenny Saville, donne potenti e antichi maestri first appeared on il manifesto.
  • A Islamabad Usa e Iran trattano a oltranza. Il nodo resta Hormuz
    Il conflitto tra Stati Uniti e Repubblica Islamica è entrato in una fase sospesa, appesa a due tavoli paralleli: quello militare, nello stretto di Hormuz, e quello diplomatico, nelle sale […] The post A Islamabad Usa e Iran trattano a oltranza. Il nodo resta Hormuz first appeared on il manifesto.
  • La colonizzazione della Luna
    Dopo un viaggio verso la Luna durato dieci giorni è finita in trionfo la missione spaziale Artemis 2. Il contrasto tra le immagini inviate dagli astronauti e quelle dell’attualità che […] The post La colonizzazione della Luna first appeared on il manifesto.
  • Rachel Kushner, utopie controllate
    Poco prima di morire, nel settembre del 2024, all’età di novant’anni, Fredric Jameson aveva scritto alla romanziera statunitense Rachel Kushner per complimentarsi a proposito del suo ultimo romanzo, Il lago […] The post Rachel Kushner, utopie controllate first appeared on il manifesto.
  • Il mondo «tutto azzurro e senza frontiere» visto da Gagarin
    Riuscirà l’uomo a sopravvivere all’assenza di gravità? Una volta nello spazio la sua mente sopporterà la visione della terra? E ancora, la tremenda accelerazione della spinta propulsoria non gli sarà […] The post Il mondo «tutto azzurro e senza frontiere» visto da Gagarin first appeared on il manifesto.
  • Colloqui e minacce, per riaprire Hormuz «con o senza di loro»
    Dal Pakistan, al calare della notte, erano stati resi noti ben pochi dettagli riguardo l’andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran Mentre scriviamo, il vicepresidente statunitense JD Vance si […] The post Colloqui e minacce, per riaprire Hormuz «con o senza di loro» first appeared on il manifesto.
  • «Cuba sì, Yankee no»: a Roma sfilano in migliaia per l’isola
    «Adelante, venceremos!»: la piazza intorno al Colosseo, a Roma, si riempie piano ma in modo costante, fino a diventare un corteo di migliaia di persone. È stato convocato dall’Associazione nazionale […] The post «Cuba sì, Yankee no»: a Roma sfilano in migliaia per l’isola first appeared on il manifesto.
  • Mario Rigoni Stern testimone di un mondo vivo, cioè portatore di un’utopia ancora possibile
    «Che Mario Rigoni Stern esista, ha qualcosa di miracoloso»: così Primo Levi nel lontano 1981 presentando una pagina di Storia di Tönle nel suo La ricerca delle radici. Diversi sono […] The post Mario Rigoni Stern testimone di un mondo vivo, cioè portatore di un’utopia ancora possibile first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

Errore RSS: Retrieved unsupported status code "404"

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 12 Aprile 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
12 Aprile 2026

Articoli recenti

Classifica Spotify: le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

12 Aprile 2026

Concerti e Festival in Italia nel 2026: date e calendario aggiornato

12 Aprile 2026

Diretta TV Sinner-Alcaraz, finale Monte-Carlo Masters 2026: tennis in chiaro su TV8, live streaming, news e aggiornamenti online

12 Aprile 2026

Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti

12 Aprile 2026

Theme Time Radio Hour: il programma radiofonico di Bob Dylan. Ascolta tutti i podcast

11 Aprile 2026

Il disco in evidenza: Play Me, 2026, Kim Gordon

11 Aprile 2026