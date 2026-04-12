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Risultati elezioni in Ungheria, Orbán perde, vince Magyar: breaking news

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12 Aprile 2026

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Risultati elezioni in Ungheria, Orbán perde, vince Magyar: Elezioni in Ungheria, Peter Magyar ha vinto. Orban: "Risultato doloroso". LIVE - Sky TG24

Elezioni in Ungheria, Peter Magyar ha vinto. Orban: "Risultato doloroso". LIVE  Sky TG24Elezioni in Ungheria, Orban ammette la sconfitta e si congratula con Magyar: 'Risultato chiaro…

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Risultati elezioni in Ungheria, Orbán perde, vince Magyar: “Elezioni in Ungheria, il tracollo di Orban dopo 16 anni è una vittoria per l’Ue e una sconfitta per Trump e Putin” - Quotidiano Nazionale

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