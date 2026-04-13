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10 album di musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

10 dischi fondamentali della storia della musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile. Una lista essenziale tra techno, ambient, house e sperimentazione, perfetta per collezionisti e appassionati.

Pubblicato da
REDAZIONE
13 Aprile 2026

musica elettronica

La musica elettronica non è un genere, ma un linguaggio in continua evoluzione. Dalle prime sperimentazioni con i sintetizzatori negli anni Settanta fino alle derive più emotive e urbane degli anni Duemila, alcuni dischi hanno segnato svolte decisive, influenzando intere generazioni di artisti e ascoltatori. Questa selezione di 10 album fondamentali non è solo una lista di classici, ma una guida per capire come l’elettronica abbia cambiato il modo di produrre, ascoltare e vivere la musica. Un punto di partenza essenziale per chi vuole approfondire, con questa prima parte, la sua storia.

PRIMA PARTE

Kraftwerk Trans-Europe Express (1977)

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Giorgio Moroder From Here to Eternity (1977)

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Brian Eno Music for Airports (1978)

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Yellow Magic Orchestra Solid State Survivor (1979)

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Derrick May Innovator (1996)

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Aphex Twin Selected Ambient Works 85–92 (1992)

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The Orb Adventures Beyond the Ultraworld (1991)

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Autechre Tri Repetae (1995)

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Daft Punk – Homework (1997)

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Burial Untrue (2007)

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Conclusione

Questi dischi non rappresentano solo tappe storiche, ma diversi modi di immaginare il futuro attraverso il suono. Ascoltarli oggi significa capire da dove nasce la musica elettronica contemporanea e perché continua a reinventarsi. Che tu sia un collezionista o un semplice curioso, sono opere che restano vive, attuali e indispensabili. (La redazione)

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