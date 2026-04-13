L’atlante delle stragi nazifasciste in Italia: le tabelle con i dati

L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, così come si legge su Wikipedia che fa riferimento al sito dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, costituisce una banca dati strutturata che raccoglie episodi di violenza con esito mortale avvenuti tra il luglio 1943 e il maggio 1945, quindi in un periodo centrale della seconda guerra mondiale sul territorio italiano, e inoltre integra materiali multimediali e documentazione storica.

Il progetto si configura come uno strumento di ricerca organizzato per analizzare in modo sistematico le azioni di violenza contro civili e partigiani, pertanto offre una base informativa ampia per lo studio delle dinamiche del conflitto.

Struttura e finalità della banca dati

La banca dati dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia è costruita come un sistema informativo georeferenziato e interattivo, infatti consente di collocare ogni episodio di violenza su base territoriale e cronologica, collegando eventi, luoghi e responsabilità storiche.

Inoltre, il progetto raccoglie e organizza dati relativi a uccisioni avvenute al di fuori dello scontro armato diretto, quindi include episodi che riguardano civili e partigiani colpiti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Di conseguenza, la struttura della banca dati permette di ricostruire una cronistoria dettagliata della violenza nazista in Italia, mettendo in relazione metodi, tempi e aree geografiche delle operazioni militari e repressive.

Dati, numeri e distribuzione delle violenze

Secondo i dati riportati sulla pagina di Wikipedia, che fa riferimento al sito dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, L’Atlante ha censito complessivamente 5.607 episodi di violenza, mentre il numero delle persone uccise raggiunge 23.669 vittime, con una media statistica di 4,2 vittime per episodio, quindi emerge una distribuzione estremamente frammentata degli eventi.

Inoltre, una parte significativa degli episodi, pari a 2.877 casi, riguarda uccisioni singole, pertanto la struttura dei dati evidenzia anche una forte incidenza di omicidi isolati rispetto alle stragi collettive. Parallelamente, la banca dati consente di analizzare la tipologia delle vittime, il genere e le fasce d’età, mentre allo stesso tempo offre una lettura geografica dettagliata della distribuzione regionale degli eventi registrati.

Metodologia, collaborazioni e copertura geografica

Il progetto si basa su un ampio lavoro di raccolta bibliografica, archivistica e di integrazione di database già esistenti, quindi la metodologia adottata combina fonti diverse per garantire una ricostruzione il più possibile completa. Si legge che circa 130 collaboratori hanno contribuito alle attività di ricerca, spesso con approcci differenti, e ciò ha permesso di colmare lacune documentarie in diverse aree geografiche italiane. Tra le regioni oggetto di approfondimento rientrano Abruzzo, Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Marche, pertanto la copertura territoriale risulta ampia e diversificata.

Le tabelle con i relativi dati

Nell’elenco che segue sono riportate le stragi nazifasciste con più di 100 morti censite nell’Atlante

N Strage Data Morti 1 Strage di Marzabotto / Monte Sole 29 settembre-5 ottobre 1944 1830 2 Eccidio di Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944 560 3 Eccidio delle Fosse Ardeatine 24 marzo 1944 335 4 Eccidio di Lippa di Elsane 30 aprile 1944 269 5 Eccidio del Padule di Fucecchio 23 agosto 1944 174 6 Strage di Cavriglia 4 luglio 1944 173 7 Eccidio di Vinca 24 agosto 1944 162 8 Eccidio di San Terenzo Monti 17-19 agosto 1944 159 9 Eccidio di Pisino 4 ottobre 1943 157 10 Strage delle Fosse del Frigido 16 settembre 1944 149 11 Eccidio di Civitella 29 giugno 1944 146 12 Eccidio di Castello di Godego 29 aprile 1945 135 13 Strage di Monchio, Susano e Costrignano 18 marzo 1944 130 14 Eccidio di Pietransieri 12 novembre 1943 125 15 Strage di Monte di Nese 13 aprile 1945 118 16 Eccidio di Vallucciole 13 aprile 1944 107

Stragi con più di 50 morti

N Strage Data Morti 1 Strage della Benedicta 6-7 aprile 1944 97 2 Quattro giornate di Napoli 1º ottobre 1943 93 3 Strage di Acerra 1-3 ottobre 1943 84 4 Eccidio del bivio di Tissano 11 settembre 1943 84 5 Strage di Niccioleta 13-14 giugno 1944 77 6 Strage di Monte di Nese 13 Aprile 1945 73 7 Eccidio di Opicina 3 aprile 1944 71 8 Eccidio di Birchinia 16-18 maggio 1944 70 9 Strage di Grugliasco e Collegno 30 aprile 1945 67 10 Eccidio di Cibeno 12 luglio 1944 67 11 Eccidio delle Fosse del Natisone dopo l’8 settembre 1943 66 12 Eccidio di Ronchidoso 28-30 settembre 1944 66 13 Eccidio di Tavolicci 22 luglio 1944 64 14 Strage di San Polo 14 luglio 1944 63 15 Strage di Pedescala 30 aprile-2 maggio 1945 63 16 Eccidio di Bergiola Foscalina 16 settembre 1944 61 17 Strage di Forno 13 giugno 1944 60 18 Strage del Turchino 19 maggio 1944 59 19 Eccidio di Capolapiaggia 24 giugno 1944 59 20 Eccidio di Civitella 29 giugno 1944 59 21 Eccidio di Cresini 7 ottobre 1943 58 22 Eccidio di Madonna dell’Albero 27 novembre 1944 56 23 Eccidio di Guardistallo 29 giugno 1944 55 24 Eccidio di Bellona 7 ottobre 1943 54 25 Eccidi di San Ruffillo 10 febbraio 1945 53 26 Eccidio di Giaveno 29 novembre 1944 52 27 Strage di Cumiana 3 aprile 1944 51 28 Eccidio di Massarosa 11 agosto 1944 51 29 Eccidio di Avasinis 2 maggio 1945 51 30 Eccidio di via Ghega 23 aprile 1944 51

Valore documentale e funzione della banca dati

L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia rappresenta uno strumento di ricerca strutturato che consente di organizzare in modo sistematico una grande quantità di informazioni storiche, quindi assume un ruolo centrale nella ricostruzione degli eventi tra il 1943 e il 1945.

La combinazione tra dati numerici, georeferenziazione e documentazione multimediale permette di mantenere collegati eventi, responsabilità e territori, mentre la collaborazione tra istituzioni e ricercatori rafforza la solidità del lavoro archivistico. (La redazione)