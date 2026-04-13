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Negoziati falliti, Trump: “Blocco navale a Hormuz”. Tank israeliano sperona un mezzo Unifil italiano La Stampa
Iran, negoziati falliti. Trump: "Da lunedì blocco di tutti i porti iraniani" Sky TG24
Guerra in Iran. Tank israeliano sperona veicolo Unifil italiano. Blocco navale porti iraniani la Repubblica
Trump annuncia: blocco navale a Hormuz. Tank israeliani speronano mezzi Unifil, nessun ferito - Comando centrale Usa: “Autorizzeremo il passaggio di Hormuz alle navi da…
Le notizie del 12 aprile sulla crisi in Iran Fanpage
L'Idf si prepara alla ripresa del conflitto contro l'Iran - Trump annuncia il blocco navale di Hormuz blue News
Trump: “La marina USA impedirà il passaggio delle navi da Hormuz” RSI Radiotelevisione svizzera
Guerra, ultime notizie. Centcom, da lunedì il blocco delle navi in entrata e in uscita da porti iraniani Il Sole 24 ORE
La tensione tra Iran e USA infiamma nuovamente lo Stretto di Hormuz RaiNews
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