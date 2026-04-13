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Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: aggiornamenti e news in tempo reale

Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le principali breaking news del momento, selezionate tramite Google Notizie, per offrire una panoramica chiara e immediata degli eventi più rilevanti a livello nazionale e internazionale.

Pubblicato da
REDAZIONE
13 Aprile 2026

News

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Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: aggiornamenti e news in tempo reale - musicletter.it

aggiornamenti e news in tempo reale  musicletter.it

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: Negoziati falliti, Trump: “Blocco navale a Hormuz”. Tank israeliano sperona un mezzo Unifil italiano - La Stampa

Negoziati falliti, Trump: “Blocco navale a Hormuz”. Tank israeliano sperona un mezzo Unifil italiano  La Stampa

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: Iran, negoziati falliti. Trump: "Da lunedì blocco di tutti i porti iraniani" - Sky TG24

Iran, negoziati falliti. Trump: "Da lunedì blocco di tutti i porti iraniani"  Sky TG24

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: Guerra in Iran. Tank israeliano sperona veicolo Unifil italiano. Blocco navale porti iraniani - la Repubblica

Guerra in Iran. Tank israeliano sperona veicolo Unifil italiano. Blocco navale porti iraniani  la Repubblica

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: Trump annuncia: blocco navale a Hormuz. Tank israeliani speronano mezzi Unifil, nessun ferito - Comando centrale Usa: “Autorizzeremo il passaggio di Hormuz alle navi da porti non iraniani" - RaiNews

Trump annuncia: blocco navale a Hormuz. Tank israeliani speronano mezzi Unifil, nessun ferito - Comando centrale Usa: “Autorizzeremo il passaggio di Hormuz alle navi da…

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: Le notizie del 12 aprile sulla crisi in Iran - Fanpage

Le notizie del 12 aprile sulla crisi in Iran  Fanpage

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: L'Idf si prepara alla ripresa del conflitto contro l'Iran - Trump annuncia il blocco navale di Hormuz - blue News

L'Idf si prepara alla ripresa del conflitto contro l'Iran - Trump annuncia il blocco navale di Hormuz  blue News

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: Trump: “La marina USA impedirà il passaggio delle navi da Hormuz” - RSI Radiotelevisione svizzera

Trump: “La marina USA impedirà il passaggio delle navi da Hormuz”  RSI Radiotelevisione svizzera

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: Guerra, ultime notizie. Centcom, da lunedì il blocco delle navi in entrata e in uscita da porti iraniani - Il Sole 24 ORE

Guerra, ultime notizie. Centcom, da lunedì il blocco delle navi in entrata e in uscita da porti iraniani  Il Sole 24 ORE

Guerra USA e Israele contro Iran, live, Trump annuncia il blocco navale nello stretto di Hormuz: La tensione tra Iran e USA infiamma nuovamente lo Stretto di Hormuz - RaiNews

La tensione tra Iran e USA infiamma nuovamente lo Stretto di Hormuz  RaiNews

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