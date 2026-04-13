Breaking News

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Easyjet: caos ai controlli di frontiera e passeggeri non imbarcati AbruzzoNews24
Volo EasyJet Milano Manchester, 120 passeggeri bloccati ai controlli Sky TG24Milano, Easyjet lascia a terra 120 persone in coda al controllo passaporti AskanewsSvenimenti e attacchi di vomito:…
120 persone ai passaporti, ma il Linate-Manchester parte lo stesso QdS
SKAGEN Vekst cede il 2,47% a marzo - nuove posizioni in Easyjet, Elkem e Vestas MarketScreener Italia
Caos a Linate: oltre 100 passeggeri aerei bloccati per i controlli Ees AVIONEWS
Caos aeroporti, a Milano Linate Easyjet lascia a terra 120 passeggeri: ecco cosa sta succedendo con l'EES MilanoBIZ
Pesante sul mercato di Londra easyJet Teleborsa
EASYJET: Bernstein rivaluta il giudizio Buy e il rating passa a Neutral MarketScreener Italia
Milano Linate : circa 100 passeggeri rimangono a terra per le lentezze del sistema EES Italiavola & Travel –
easyJet minaccia di cessare le operazioni verso gli arcipelaghi portoghesi The Portugal News
Voli cancellati e disagi: l’esperienza dei passeggeri tra crisi internazionale e costi extra www.altroconsumo.it
Londra: brillante l'andamento di easyJet Teleborsa
Sciopero dei controllori Enav: impatto sui voli a Roma, Milano, Napoli la Repubblica
Sciopero aerei 10 aprile 2026: stop Ita Airways, Ryanair, Easyjet BusinessMobility.travel
Scarsità di carburante, voli cancellati e assicurazioni: ecco cosa sapere prima di mettersi in viaggio in aereo Tgcom24
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