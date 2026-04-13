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Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: breaking news

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13 Aprile 2026

Breaking News

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Breaking News (in tempo reale)

Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: Easyjet: caos ai controlli di frontiera e passeggeri non imbarcati - AbruzzoNews24

Easyjet: caos ai controlli di frontiera e passeggeri non imbarcati  AbruzzoNews24

Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: Volo EasyJet Milano Manchester, 120 passeggeri bloccati ai controlli - Sky TG24

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Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: 120 persone ai passaporti, ma il Linate-Manchester parte lo stesso - QdS

120 persone ai passaporti, ma il Linate-Manchester parte lo stesso  QdS

Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: SKAGEN Vekst cede il 2,47% a marzo - nuove posizioni in Easyjet, Elkem e Vestas - MarketScreener Italia

SKAGEN Vekst cede il 2,47% a marzo - nuove posizioni in Easyjet, Elkem e Vestas  MarketScreener Italia

Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: Caos a Linate: oltre 100 passeggeri aerei bloccati per i controlli Ees - AVIONEWS

Caos a Linate: oltre 100 passeggeri aerei bloccati per i controlli Ees  AVIONEWS

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Caos aeroporti, a Milano Linate Easyjet lascia a terra 120 passeggeri: ecco cosa sta succedendo con l'EES  MilanoBIZ

Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: Pesante sul mercato di Londra easyJet - Teleborsa

Pesante sul mercato di Londra easyJet  Teleborsa

Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: EASYJET: Bernstein rivaluta il giudizio Buy e il rating passa a Neutral - MarketScreener Italia

EASYJET: Bernstein rivaluta il giudizio Buy e il rating passa a Neutral  MarketScreener Italia

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Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: easyJet minaccia di cessare le operazioni verso gli arcipelaghi portoghesi - The Portugal News

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Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: Voli cancellati e disagi: l’esperienza dei passeggeri tra crisi internazionale e costi extra - www.altroconsumo.it

Voli cancellati e disagi: l’esperienza dei passeggeri tra crisi internazionale e costi extra  www.altroconsumo.it

Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: Londra: brillante l'andamento di easyJet - Teleborsa

Londra: brillante l'andamento di easyJet  Teleborsa

Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: Sciopero dei controllori Enav: impatto sui voli a Roma, Milano, Napoli - la Repubblica

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Milano-Manchester, Easyjet lascia a terra 120 persone: Sciopero aerei 10 aprile 2026: stop Ita Airways, Ryanair, Easyjet - BusinessMobility.travel

Sciopero aerei 10 aprile 2026: stop Ita Airways, Ryanair, Easyjet  BusinessMobility.travel

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Scarsità di carburante, voli cancellati e assicurazioni: ecco cosa sapere prima di mettersi in viaggio in aereo  Tgcom24

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