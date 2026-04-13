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*** Trump: attacca Papa Leone, "e' debole e pessimo in politica estera" Il Sole 24 ORE
Trump: "Non sono un fan di Papa Leone" Il Sole 24 ORE
Trump a testa bassa contro Papa Leone: “Debole, pessimo in esteri". Italia Informa
Trump attacca Leone XIV: «Pessimo sulla politica estera, senza di me non sarebbe papa» Domani
Trump attacca Papa Leone XIV: affondo senza precedenti della Casa Bianca contro il Vaticano L'Identità
Stati Uniti, Trump contro papa Leone: "Debole su criminalità e terribile in politica estera" lapresse.it
James Martin: “Il Papa non è anti-Trump, ma a favore di Gesù” la Repubblica
Trump attacca Papa Leone XIV: è un debole Periodico Daily
Trump: non sono un grande fan di papa Leone XIV Il Sole 24 ORE
USA, Trump attacca Papa Leone: "Debole e pessimo, senza di me non sarebbe in Vaticano" Positano Notizie
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