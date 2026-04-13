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Trump attacca anche Papa Leone: aggiornamenti e news in tempo reale

Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le principali breaking news del momento, selezionate tramite Google Notizie, per offrire una panoramica chiara e immediata degli eventi più rilevanti a livello nazionale e internazionale.

Pubblicato da
REDAZIONE
13 Aprile 2026

News

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Trump attacca anche Papa Leone: *** Trump: attacca Papa Leone, "e' debole e pessimo in politica estera" - Il Sole 24 ORE

*** Trump: attacca Papa Leone, "e' debole e pessimo in politica estera"  Il Sole 24 ORE

Trump attacca anche Papa Leone: Trump: "Non sono un fan di Papa Leone" - Il Sole 24 ORE

Trump: "Non sono un fan di Papa Leone"  Il Sole 24 ORE

Trump attacca anche Papa Leone: Trump a testa bassa contro Papa Leone: “Debole, pessimo in esteri". - Italia Informa

Trump a testa bassa contro Papa Leone: “Debole, pessimo in esteri".  Italia Informa

Trump attacca anche Papa Leone: Trump attacca Leone XIV: «Pessimo sulla politica estera, senza di me non sarebbe papa» - Domani

Trump attacca Leone XIV: «Pessimo sulla politica estera, senza di me non sarebbe papa»  Domani

Trump attacca anche Papa Leone: Trump attacca Papa Leone XIV: affondo senza precedenti della Casa Bianca contro il Vaticano - L'Identità

Trump attacca Papa Leone XIV: affondo senza precedenti della Casa Bianca contro il Vaticano  L'Identità

Trump attacca anche Papa Leone: Stati Uniti, Trump contro papa Leone: "Debole su criminalità e terribile in politica estera" - lapresse.it

Stati Uniti, Trump contro papa Leone: "Debole su criminalità e terribile in politica estera"  lapresse.it

Trump attacca anche Papa Leone: James Martin: “Il Papa non è anti-Trump, ma a favore di Gesù” - la Repubblica

James Martin: “Il Papa non è anti-Trump, ma a favore di Gesù”  la Repubblica

Trump attacca anche Papa Leone: Trump attacca Papa Leone XIV: è un debole - Periodico Daily

Trump attacca Papa Leone XIV: è un debole  Periodico Daily

Trump attacca anche Papa Leone: Trump: non sono un grande fan di papa Leone XIV - Il Sole 24 ORE

Trump: non sono un grande fan di papa Leone XIV  Il Sole 24 ORE

Trump attacca anche Papa Leone: USA, Trump attacca Papa Leone: "Debole e pessimo, senza di me non sarebbe in Vaticano" - Positano Notizie

USA, Trump attacca Papa Leone: "Debole e pessimo, senza di me non sarebbe in Vaticano"  Positano Notizie

News aggiornate in tempo reale

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