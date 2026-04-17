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“Sinner vincerà più Slam di Alcaraz”: l’investitura di un ex top-20. E indica il “terzo incomodo” OA Sport
Jannik Sinner sale a bordo di Explora III nautica.it
Mondiale endurance, si parte! Giovinazzi: "Ferrari, pronti al bis iridato. E voglio finalmente Sinner in pista" La Gazzetta dello Sport
ULTIM'ORA TENNIS: Sinner potrebbe non andare più sulla Rai | Colpaccio di Pier Silvio Berlusconi lovesoccer.it
La rivelazione di Gilbert sul servizio di Sinner: "Cahill prima della finale di Montecarlo mi ha detto che..." Corriere dello Sport
Jannik Sinner e la richiesta che spiazza il team prima della Coppa Davis: una sfida sui go kart PordenoneToday
Flavio Cobolli: “Sinner ci toglie pressione. Raggiungere i quarti degli Slam è considerato normale…” OA Sport
Sinner domani a Madrid, caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila La Gazzetta dello SportClassifica ATP: il mistero dei…
Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner: con stile e discrezione ma sempre più sotto i riflettori l'Adige
"Sinner vincerà più di Alcaraz", lo dice anche Paire. Carlos sotto accusa dopo l'infortunio: "È colpa sua" Virgilio Sport
Jannik Sinner indosserà il Whoop al Roland Garros: arriva il via libera, ecco che cos'è Everyeye Lifestyle
Roddick resta senza parole su Sinner: "È semplicemente assurdo, lo metti su qualsiasi superficie e lui..." Corriere dello Sport
Cosa sono i Whoop? Vietati a Sinner in passato, ora il via libera al Roland Garros: come cambia il tennis OA Sport
Roland Garros, montepremi più ricco: Sinner all'assalto, quanto vale il trionfo. Sì ai dispositivi Whoop Virgilio Sport
Sinner sfoglia la margherita: Madrid sì o Madrid no? Il precedente del 2024 e un record nel mirino Virgilio Sport
L'ex fiamma di Sinner manda in tilt i social: Maria Braccini stupisce con i nuovi scatti bollenti Corriere dello Sport
Sinner-Alcaraz, la corsa al n.1 si sposta a Madrid: terreno vergine per i punti e scenario per i distacchi OA Sport
Sinner, la Rai rischia di perdere anche gli Internazionali: dopo le ATP Finals nuova mossa di Mediaset e Binaghi gongola Virgilio Sport
Toni Nadal punge Alcaraz: "Il suo gioco ha messo in palla Sinner e non ha gestito bene le emozioni" Il Tennis Italiano
Jannik Sinner giocherà a Madrid? Caja Magica sconsigliabile per Parigi, ma c’è un conto aperto… OA Sport
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