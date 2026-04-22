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🔴 Coppa Italia: la Lazio batte l'Atalanta ai rigori e va in finale con l'Inter- Highlights

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22 Aprile 2026

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🔴 Coppa Italia: la Lazio batte l'Atalanta ai rigori e va in finale con l'Inter- Highlights MEDIASET - CANALE 5 * "COPPA ITALIA" - 21/04: «SEMIFINALI DI RITORNO INTER-COMO E ATALANTA-LAZIO, TELECRONACHE DI CALLEGARI E TREVISANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING) - agenziagiornalisticaopinione.it

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Coppa Italia: gol e spettacolo, Lazio-Atalanta finisce 2-2  Sportmediaset

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