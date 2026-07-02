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🏟️​👥🎸 Concerti e festival della settimana e di oggi • giovedì 2 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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2 Luglio 2026

Concerti e Festival

giovedì 2 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug02
    giovedì 02 Luglio 2026
    SuperstarR - LEO MAS, CARLO DI ROMA, CLAUDIO DI ROCCO, ATHOMKRAFT | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Lug02
    giovedì 02 Luglio 2026
    GIPSY KINGS ® - by Diego Baliardo | Festival di Villa Arconati
    Villa Arconati - Bollate (Milano)
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  • Lug02
    giovedì 02 Luglio 2026
    Sexto ’Nplugged 2026 – WU LYF + THESE NEW PURITANS
    Piazza Castello - Sesto Al Reghena
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  • Lug02
    giovedì 02 Luglio 2026
    Max Angioni | Anche Meno - Round Finale
    Area Verde - Capannori (Lucca)
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  • Lug02
    giovedì 02 Luglio 2026
    Marco Masini - Live 2026
    Piazza del Duomo di Pistoia - Pistoia
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Lollipop + Zelletta | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Converge
    Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Sergio Cammariere - festival ABBABULA
    Piazza Moretti - Sassari
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Frah Quintale
    Parco San Valentino - Pordenone
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Beat | Locus 2026
    Fiera del Levante - Bari
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Giovanni Allevi - Festival Villa Arconati
    Villa Arconati - Bollate (Milano)
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Lisa Agnelli Pop Rock Concert
    Cinema Teatro Marmolada - Canazei
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Sexto ’Nplugged 2026 – ALTIN GÜN + IL MAGO DEL GELATO
    Piazza Castello - Sesto Al Reghena
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  • Lug03
    venerdì 03 Luglio 2026
    Stefano Bollani All Stars "Tutta Vita Live" con Stefano Bollani & Enrico Rava | Monfortinjazz 2026
    Auditorium Horszowski - Monforte d'Alba
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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02
BTS at Stade Roi Baudouin / Koning Boudewijn Stadion (02 Jul 26)
Stade Roi Baudouin / Koning Boudewijn Stadion, Avenue du Marathon
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Jul
02
Pixies at myticket Jahrhunderthalle (02 Jul 26) with GANS
myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt,
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Jul
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Foreigner at Tollwood Sommerfestival (02 Jul 26)
Tollwood Sommerfestival, Olympiapark Süd, 80809, Munich, Germ
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Jul
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David Gray at Manchester Barton Aerodrome (02 Jul 26)
Manchester Barton Aerodrome, Liverpool Rd, Eccles, Manchester,
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Jul
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A Perfect Circle and Jehnny Beth at Forum Karlín (02 Jul 26)
Forum Karlín, Pernerova 53, 18600, Prague, Czech Republic
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Jul
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Joan Jett & The Blackhearts at O2 Academy Glasgow (02 Jul 26) with
O2 Academy Glasgow, 121 Eglinton St, G5 9NT, Glasgow, UK
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Jul
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Pennywise at Razzmatazz (02 Jul 26) with End It
Razzmatazz, 122 Carrer dels Almogàvers, 08018, Barcelona, Spa
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Jul
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Rod Stewart at Parco Ragazzi del '99 (02 Jul 26)
Parco Ragazzi del '99, Bassano Del Grappa, Italy
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Jul
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Kevin Morby and Liam Kazar at Paradiso (02 Jul 26)
Paradiso, Weteringschans 6-8, 1017 SG, Amsterdam, Netherlands
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Jul
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Glen Hansard at Trinity College (02 Jul 26)
Trinity College, College Green, Dublin 2, Dublin, Ireland
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Jul
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Lukas Graham at Gæsten (02 Jul 26)
Gæsten, 3770, Allinge, Denmark
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Jul
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Bowling for Soup Frank Turner and American Hi-Fi at Scarborough
Scarborough Open Air Theatre, Burniston Rd, YO12 6PF, Scarborou
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Jul
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Apparat at Queens Park Arena (02 Jul 26)
Queens Park Arena, 143-163 Queen's Drive Glasgow Scotland, G42 9
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Jul
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Gipsy Kings at Parque Enrique Tierno Galván (02 Jul 26)
Parque Enrique Tierno Galván, Av. del Planetario, s/n, 28053,
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Jul
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Converge at Arena Wien (02 Jul 26)
Arena Wien, Baumgasse 80, 1030, Vienna, Austria
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Jul
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Wavves at Hare & Hounds (02 Jul 26)
Hare & Hounds, 106 High St, B14 7JZ, Kings Heath, UK
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Jul
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Beth Orton at Night and Day Cafe (02 Jul 26)
Night and Day Cafe, 26 Oldham Street, Manchester, UK
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Jul
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John Hiatt at Bridgewater Hall (02 Jul 26)
Bridgewater Hall, Lower Mosley St, M2 3WS, Manchester, UK
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Jul
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Sunn O))) at O2 Institute Birmingham (02 Jul 26)
O2 Institute Birmingham, 78 Digbeth High St, B5 6DY, Digbeth,
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Jul
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POSTPONED: Puressence Chameleons and Sounds of the City at Cast
Castlefield Bowl, Liverpool Road Castlefield, M3 4JR, Mancheste
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 2 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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2 Luglio 2026

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