giovedì 2 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug02
giovedì 02 Luglio 2026
SuperstarR - LEO MAS, CARLO DI ROMA, CLAUDIO DI ROCCO, ATHOMKRAFT | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug02
giovedì 02 Luglio 2026
GIPSY KINGS ® - by Diego Baliardo | Festival di Villa Arconati
Villa Arconati - Bollate (Milano)
Lug02
giovedì 02 Luglio 2026
Sexto ’Nplugged 2026 – WU LYF + THESE NEW PURITANS
Piazza Castello - Sesto Al Reghena
Lug02
giovedì 02 Luglio 2026
Max Angioni | Anche Meno - Round Finale
Area Verde - Capannori (Lucca)
Lug02
giovedì 02 Luglio 2026
Marco Masini - Live 2026
Piazza del Duomo di Pistoia - Pistoia
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Lollipop + Zelletta | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Converge
Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Sergio Cammariere - festival ABBABULA
Piazza Moretti - Sassari
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Frah Quintale
Parco San Valentino - Pordenone
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Beat | Locus 2026
Fiera del Levante - Bari
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Giovanni Allevi - Festival Villa Arconati
Villa Arconati - Bollate (Milano)
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Lisa Agnelli Pop Rock Concert
Cinema Teatro Marmolada - Canazei
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Sexto ’Nplugged 2026 – ALTIN GÜN + IL MAGO DEL GELATO
Piazza Castello - Sesto Al Reghena
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Stefano Bollani All Stars "Tutta Vita Live" con Stefano Bollani & Enrico Rava | Monfortinjazz 2026
Auditorium Horszowski - Monforte d'Alba
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
BTS at Stade Roi Baudouin / Koning Boudewijn Stadion (02 Jul 26)
Stade Roi Baudouin / Koning Boudewijn Stadion, Avenue du Marathon
Pixies at myticket Jahrhunderthalle (02 Jul 26) with GANS
myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt,
Foreigner at Tollwood Sommerfestival (02 Jul 26)
Tollwood Sommerfestival, Olympiapark Süd, 80809, Munich, Germ
David Gray at Manchester Barton Aerodrome (02 Jul 26)
Manchester Barton Aerodrome, Liverpool Rd, Eccles, Manchester,
A Perfect Circle and Jehnny Beth at Forum Karlín (02 Jul 26)
Forum Karlín, Pernerova 53, 18600, Prague, Czech Republic
Joan Jett & The Blackhearts at O2 Academy Glasgow (02 Jul 26) with
O2 Academy Glasgow, 121 Eglinton St, G5 9NT, Glasgow, UK
Pennywise at Razzmatazz (02 Jul 26) with End It
Razzmatazz, 122 Carrer dels Almogàvers, 08018, Barcelona, Spa
Rod Stewart at Parco Ragazzi del '99 (02 Jul 26)
Parco Ragazzi del '99, Bassano Del Grappa, Italy
Kevin Morby and Liam Kazar at Paradiso (02 Jul 26)
Paradiso, Weteringschans 6-8, 1017 SG, Amsterdam, Netherlands
Glen Hansard at Trinity College (02 Jul 26)
Trinity College, College Green, Dublin 2, Dublin, Ireland
Lukas Graham at Gæsten (02 Jul 26)
Gæsten, 3770, Allinge, Denmark
Bowling for Soup Frank Turner and American Hi-Fi at Scarborough
Scarborough Open Air Theatre, Burniston Rd, YO12 6PF, Scarborou
Apparat at Queens Park Arena (02 Jul 26)
Queens Park Arena, 143-163 Queen's Drive Glasgow Scotland, G42 9
Gipsy Kings at Parque Enrique Tierno Galván (02 Jul 26)
Parque Enrique Tierno Galván, Av. del Planetario, s/n, 28053,
Converge at Arena Wien (02 Jul 26)
Arena Wien, Baumgasse 80, 1030, Vienna, Austria
Wavves at Hare & Hounds (02 Jul 26)
Hare & Hounds, 106 High St, B14 7JZ, Kings Heath, UK
Beth Orton at Night and Day Cafe (02 Jul 26)
Night and Day Cafe, 26 Oldham Street, Manchester, UK
John Hiatt at Bridgewater Hall (02 Jul 26)
Bridgewater Hall, Lower Mosley St, M2 3WS, Manchester, UK
Sunn O))) at O2 Institute Birmingham (02 Jul 26)
O2 Institute Birmingham, 78 Digbeth High St, B5 6DY, Digbeth,
POSTPONED: Puressence Chameleons and Sounds of the City at Cast
Castlefield Bowl, Liverpool Road Castlefield, M3 4JR, Mancheste
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
giovedì, 2 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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