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Inghilterra-Argentina 1-2 le pagelle | Messi 8 inventa Fernandez 7,5 e Lautaro Martinez 7,5 segnano Male Bellingham 5 Zazoom Social News (leggi di più)
Highlights Inghilterra-Argentina la decide Lautaro Martinez su assist di Messi | video gol e tabellino della semifinale Zazoom Social News (leggi di più)
Mondiali, highlights di Inghilterra-Argentina (LA2 Sport Live 15.07.2026, 21h00) RSI (leggi di più)
Video Gol Highlights Argentina – Inghilterra 2-1 e Sintesi Mondiali 2026 StadioSport.it (leggi di più)
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Pronostico Inghilterra-Argentina 15 Luglio: Semifinale Mondiali 2026 Bottadiculo (leggi di più)
Dalle Falkland alla "Mano de Dios": cosa pensano dell'altro argentini e inglesi La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Argentina-Inghilterra: botta e risposta tra i tifosi prima della semifinale La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Argentina-Inghilterra | storia di una rivalità eterna e del mito di Maradona e Messi Zazoom Social News (leggi di più)
Scaloni spegne le polemiche: "Argentina-Inghilterra è solo calcio" eurosport.it (leggi di più)
Inghilterra, Tuchel: "Ogni squadra al mondo è battibile, anche l'Argentina" eurosport.it (leggi di più)
Live Inghilterra - Argentina - Mondiali: Punteggi & Highlights Calcio - 15/07/2026 eurosport.it (leggi di più)
Pickford o "Dibu", Rice o Enzo: Inghilterra-Argentina, la formazione combinata La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Mondiali di Calcio 2026 2026 - Francia - Spagna 0-2: Highlights - Video RaiPlay (leggi di più)
L'Argentina è ad Atlanta: per Messi è la prima volta contro l'Inghilterra eurosport.it (leggi di più)
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Colazione ai Mondiali: gli highlights della partita dell’Inghilterra, l’Argentina confermata come avversaria della semifinale e polemica sulla SPIDERCAM portadaestrela.com (leggi di più)
Inghilterra-Argentina, è già tensione: rissa tra tifosi a Miami La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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