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Kolo Muani, chi è il nuovo attaccante della Juventus: età, altezza, carriera, stipendio. Il Mondiale sfiorato e la telenovela di mercato Il Messaggero (leggi di più)
Fiorentina: fatta per Valdepeñas dal Real, domani visite mediche Sportmediaset (leggi di più)
La Juve ritrova Kolo Muani Tuttosport (leggi di più)
Juve, blitz Alajbegovic: i bianconeri provano a bruciare tutti sul gioiello bosniaco Sportmediaset (leggi di più)
Juve: c'è l'accordo col Psg per Kolo Muani, sarà bianconero ANSA (leggi di più)
Juve-Kolo Muani: è fatta Corriere dello Sport (leggi di più)
Calciomercato, Juventus-Kolo Muani ci siamo: cifre e dettagli SNAI sportnews (leggi di più)
Juventus scatenata: dopo l'accordo col PSG per Kolo Muani, arriva l'accelerazione per Kerim Alajbegovic: trattativa avanzata col Bayer Leverkusen calciomercato.com (leggi di più)
La Juventus riprende Kolo Muani: le cifre dell'affare col Psg. Nel mirino anche Pellegrino o Zirkzee, in porta sale Suzuki Il Messaggero (leggi di più)
Inter, passi avanti per il rinnovo di Esposito: i dettagli Sportmediaset (leggi di più)
La Juventus che ha in mente Spalletti con Kolo Muani: la probabile formazione post mercato Tuttosport (leggi di più)
Kolo Muani alla Juventus, il centravanti francese in arrivo dal Psg lapresse.it (leggi di più)
Juventus, ecco Kolo Muani! Affare chiuso con il PSG per oltre 45 milioni eurosport.it (leggi di più)
Kolo Muani-Juve, è fatta: operazione da 50 milioni La Stampa (leggi di più)
"L'Odissea è finita", "Certi amori non finiscono": Kolo Muani torna alla Juve e i tifosi impazziscono Tuttosport (leggi di più)
Juve, è fatta per Kolo Muani: le cifre dell'affare Fantacalcio (leggi di più)
Kolo Muani alla Juve, è fatta! Cifre e formula dell'affare, Spalletti ha il suo attaccante Tuttosport (leggi di più)
Juve, finalmente ci siamo: accordo col Psg per Kolo Muani. Atteso domani a Torino La Gazzetta dello SportKolo Muani alla Juve, "Cosa manca?": Carnevali fa chiarezza sulla trattativa TuttosportKolo Muani alla Juventus, la telenovela di mercato sta per finire: sei mesi insieme e un lungo corteggiamento Goal.comJuventus-Kolo Muani, prossime ore decisive: la situazione con il Psg Sky SportKolo Muani torna alla Juventus, è fatta: le parole di Carnevali, ... (leggi di più)
Calciomercato Juventus, ai dettagli Kolo Muani: le cifre Sky Sport (leggi di più)
Juventus-Kolo Muani, affare ai dettagli col Psg: le cifre dell'operazione. Calciomercato news Sky Sport (leggi di più)
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