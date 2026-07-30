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Notizia morte Franco Baresi corre sul web ma il Milan la smentisce Terzo Tempo Sport Magazine (leggi di più)
Notizia morte Franco Baresi corre sul web ma il Milan la smentisce ilQuaderno (leggi di più)
Forza campione! Cosa c'è dietro l'annuncio della morte di Franco Baresi, poi smentita: la malattia e l'operazione Secolo d'Italia (leggi di più)
Il Milan smentisce la morte di Franco Baresi: "Sta attraverso un momento delicato" Ticinolibero (leggi di più)
Franco Baresi, il Milan smentisce le voci sulla sua morte Icona Meteo (leggi di più)
Franco Baresi, il Milan smentisce la morte: “Sta affrontando un momento delicato” pisachannel.tv (leggi di più)
Notizia morte Franco Baresi corre sul web ma il Milan la smentisce S&H Magazine (leggi di più)
“Franco Baresi morto”: la verità sulla fake news, la malattia e il messaggio del Milan per il suo capitano Libero (leggi di più)
FRANCO BARESI NON E’ MORTO! RISPETTATE LA PRIVACY! Pavia Uno TV (leggi di più)
Notizia morte Franco Baresi corre sul web ma il Milan la smentisce Quotidiano di Bari (leggi di più)
Notizia morte Franco Baresi corre sul web ma il Milan la smentisce OglioPoNews (leggi di più)
Notizia morte Franco Baresi corre sul web ma il Milan la smentisce Quotidiano di Foggia (leggi di più)
Milan smentisce la morte di Franco Baresi. Nel 2021 Milano lo omaggiò con l'Ambrogino d'Oro Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Calcio, il Milan smentisce la morte di Franco Baresi: “Notizie false. Rispettare la privacy, momento delicato” OA Sport (leggi di più)
Addio Franco Baresi, eccolo nel 2021 con Vieri e Ferrara a presentazione Orari invernali Trenitalia Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Milan smentisce la morte di Franco Baresi. Eccolo a presentazione calendario di Serie A nel 2018 Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Milan smentisce la morte di Franco Baresi. Nel 2021 Milano lo omaggiò con l'Ambrogino d'Oro Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Milan smentisce la morte di Franco Baresi. Eccolo nel 2021 con Vieri e Ferrara a evento Trenitalia Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Milan smentisce la morte di Franco Baresi. Eccolo nel 2017 a evento solidarietà con Javier Zanetti Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Milan smentisce la morte di Franco Baresi. Eccolo a presentazione calendario di Serie A nel 2018 Il Sole 24 ORE (leggi di più)
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