Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi giovedì 30 luglio 2026
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi giovedì 30 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
30 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 30 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 30 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 30 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Ordigno sotto casa, il cronista Cappellari indagato per simulazione di reato e calunnia
    di Redazione
    Al giornalista che aveva denunciato di aver ricevuto minacce nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la premier Meloni era stata assegnata la scorta. I carabinieri hanno effettuato la perquisizione personale, domiciliare e informatica
  • L’Amazzonia di Saxer: «La giungla è travolta dal modello capitalista»
    di gabriella cantafio
    Cineasta, scrittrice e ricercatrice, ha raccontato la terra in cui è nata in Mariri. L’Amazzonia dentro (Rizzoli). «Serve preservare i luoghi dove uomo e natura parlavano la stessa lingua. Purtroppo la sete di denaro favorisce la deforestazione»
  • A Venezia la “contromostra” del collettivo indonesiano Taring Padi
    di Marco De Vidi
    Il gruppo di artisti, che nel 2022 era stato al centro di una controversia in Germania, ha portato la serie People’s Liberation in Laguna, negli spazi di Sale Docks sulle Zattere. Il collettivo ha anche realizzato un’altra opera, illustrando le pareti del centro sociale Morion, l’unico spazio occupato a Venezia
  • Lo scrittore del popolo: un identikit di Labranca
    di Fabrizio Sinisi
    Tanti scrittori italiani hanno avuto l’ambizione di fare il grande ritratto popolare. Quello di Labranca è stato il più serio. Alla cultura pop ha dedicato attenzione critica reale: «Io non sono snob. Lo snob finge. Io sono sfigato sul serio»
  • Lebron a Philadelphia: luci e ombre di una mossa che cambia l’Nba
    di Leonardo Antonelli
    Il Re ha scelto di chiudere la sua carriera ai Sixers, per riportare un anello che non arriva dal 1983. Il suo arrivo trasforma Phila in una superpotenza da titolo, ma a Nurse è chiesto un capolavoro per incastrare James con Embiid, Brown e Maxey


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Il Milan smentisce la morte di Franco Baresi: “False notizie, sta affrontando un momento delicato. Rispettare la sua privacy”
    di Redazione Sport
    Il Milan con una nota ufficiale ha smentito le voci circolate in rete sulla morte di Franco Baresi, leggenda del club e della Nazionale. AC Milan “smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua […] L'articolo Il Milan smentisce la morte di Franco Baresi: “False notizie, sta affrontando un momento delicato. Rispettare la sua privacy” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il procuratore Lo Voi scrive alla Camera: “Le chat di Delmastro e Caroccia sono fondamentali per l’indagine”
    di Redazione Politica
    A poche ore dal voto in Aula a Montecitorio, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha scritto al presidente della Camera Lorenzo Fontana sulla vicenda delle chat tra il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e Mauro Carroccia, il ristoratore condannato in via definitiva a febbraio scorso per essere stato il prestanome del clan Senese. […] L'articolo Il procuratore Lo Voi scrive alla Camera: “Le chat di Delmastro e Caroccia sono fondamentali per l’indagine” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Bonus di 70mila euro per l’ingegnere indagato per la frana di Niscemi. Premiato “per i risultati raggiunti”
    di Redazione Cronaca
    Sergio Tumminello, uno dei 13 indagati per la frana di Niscemi, ha ottenuto un bonus di 70mila euro per i risultati raggiunti in quanto capo della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico. Per la Procura di Gela, che lo ha iscritto nel registro degli indagati, l’ingegnere con la sua inerzia ha contribuito a determinare lo […] L'articolo Bonus di 70mila euro per l’ingegnere indagato per la frana di Niscemi. Premiato “per i risultati raggiunti” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Grazie, è quello che io e la squadra volevamo”: il messaggio di Donnarumma a Malagò. Chi sono i fedelissimi felici per il ritorno di Mancini ct
    di Redazione Sport
    Il segnale più netto sul gradimento dello spogliatoio è arrivato direttamente dalla luna di miele. Gianluigi Donnarumma ha scritto a Giovanni Malagò dopo la scelta di affidare nuovamente la Nazionale a Roberto Mancini. A svelare il contenuto del messaggio è stato lo stesso presidente federale: “Ho ricevuto un messaggio da Donnarumma dalla luna di miele: […] L'articolo “Grazie, è quello che io e la squadra volevamo”: il messaggio di Donnarumma a Malagò. Chi sono i fedelissimi felici per il ritorno di Mancini ct proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Francia, decreto di espulsione per l’opinionista russa Xenia Fedorova: “Con la sua propaganda è una grave minaccia per l’ordine pubblico”
    di Redazione Esteri
    L’opinionista russa Xenia Fedorova, da anni residente a Parigi, sarà espulsa dalla Francia. Dopo le indiscrezioni del quotidiano Libération, la conferma è arrivata dal ministero dell’Interno di Parigi. L’ex direttrice della versione francofona dell’emittente Russia Today è accusata di agire come voce del Cremlino nei media d’Oltralpe. Secondo le autorità, la sua condotta “lede gli […] L'articolo Francia, decreto di espulsione per l’opinionista russa Xenia Fedorova: “Con la sua propaganda è una grave minaccia per l’ordine pubblico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

Errore RSS: Retrieved unsupported status code "404"

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Clima, gli scheletri nell’armadio dei fossili
    di Aurora Mocci
    Le aziende di combustibili fossili sapevano, anche attraverso le proprie ricerche scientifiche interne, ben oltre cinquant’anni fa, che la produzione di carbone, gas e petrolio avrebbe causato un grave riscaldamento […] The post Clima, gli scheletri nell’armadio dei fossili first appeared on il manifesto.
  • L’uovo cotto sul muretto rovente merita un premio
    di Aurora Mocci
    Sono qui a proporvi di lanciare una campagna per un premio da conferire allo chef palermitano Antonio Rizzuto che l’altro giorno all’ora di pranzo ha preso un uovo dalla dispensa […] The post L’uovo cotto sul muretto rovente merita un premio first appeared on il manifesto.
  • Naomi Oreskes: «I governi devono frenare l’industria fossile e passare all’energia verde»
    di Valeria Marzano
    Naomi Oreskes è professoressa Henry Charles Lea di Storia della Scienza e Scienze della Terra all’Università di Harvard. Scienziata e storica della scienza di fama mondiale, Oreskes è una voce […] The post Naomi Oreskes: «I governi devono frenare l’industria fossile e passare all’energia verde» first appeared on il manifesto.
  • Il decreto sicurezza finisce di nuovo davanti alla Consulta
    di Aurora Mocci
    Decreto sicurezza e Costituzione, un binomio impossibile. Contro le norme repressive varate nell’aprile del 2025 dal governo Meloni è stata formalmente sollevata presso la Consulta una questione di legittimità costituzionale […] The post Il decreto sicurezza finisce di nuovo davanti alla Consulta first appeared on il manifesto.
  • La resa della moda: stop alla distruzione degli abiti invenduti
    di Aurora Mocci
    Non si potranno più distruggere milioni di capi di abbigliamento e di scarpe nuovi, mai indossati perché rimasti invenduti. È entrato in vigore in Unione Europea il regolamento 2024/1781 (Ecodesign […] The post La resa della moda: stop alla distruzione degli abiti invenduti first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset

Cerca il prodotto su Amazon

Musicletter.it utilizza i link di affiliazione per supportare il progetto.

CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 30 Luglio 2026

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
30 Luglio 2026

Articoli recenti

Television: la band che ha segnato la scena rock newyorkese e internazionale

29 Luglio 2026

⚽📰 Calcio: notizie, dirette tv, live streaming • News dell’ultim’ora giovedì 30 luglio 2026

29 Luglio 2026

🎾📰Tennis: news, aggiornamenti, live, streaming, dirette tv, risultati e notizie • giovedì 30 luglio 2026

29 Luglio 2026

📺🎥Dirette TV, live streaming: come e dove guardare le principali televisioni italiane e internazionali online

29 Luglio 2026

💿⚫20 album da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

29 Luglio 2026

⚽ Mistero su Franco Baresi, false voci sulla morte: il Milan smentisce tutto 🛑 Notizie dell’ultim’ora giovedì 30 luglio 2026

29 Luglio 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Aggiungi Musicletter.it tra le tue fonti preferite di Google