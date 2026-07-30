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Sinner, il padel fa male: Jannik ‘preso a pallate’ OglioPoNews (leggi di più)
Sinner, il padel fa male: Jannik 'preso a pallate' - Video adnkronos.com (leggi di più)
Roddick su Sinner: "Avevo già capito a Wimbledon che avrebbe saltato il Canada" Ubitennis (leggi di più)
Jannik Sinner in versione padel: il video incuriosisce tutti La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Lilli Tagger, chi è la nuova stella mondiale del tennis amica di Sinner il Giornale (leggi di più)
Alcaraz torna n. 2 del mondo: il sorpasso virtuale su Zverev. I punti di distacco con Sinner e cosa può cambiare a Montreal OA Sport (leggi di più)
Rimettersi in forma con Jannik Sinner, navigando in alto mare Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Wimbledon 2026: nuovi record di affluenza e di pubblico digitale. Ecco il numero di spettatori Ubitennis (leggi di più)
Fabio Fognini e il forfait di Sinner a Montreal: "Ha senso in vista degli US Open" eurosport.it (leggi di più)
Stubbs difende Sinner: “Davvero pensate che gli interessino i 9 Masters 1000? L’obiettivo è un altro” OA Sport (leggi di più)
Lilli Tagger, la storia della nuova stella del tennis mondiale: «Jannik Sinner è un amico, ci siamo conosciuti sulle piste da sci» Corriere Alto Adige (leggi di più)
Jannik Sinner, Netflix prepara il bis del Six Kings Slam: la sfida stellare con Alcaraz e Djokovic nasconde una novità Libero (leggi di più)
Jannik Sinner e la scelta di vivere a Montecarlo: Ricci Bitti spiega i motivi della residenza nel Principato Il Mattino (leggi di più)
Perché Sinner vive a Montecarlo? La verità del consigliere Fitp: «Non è per le tasse, qui da noi sarebbe assalito» Corriere Adriatico (leggi di più)
Sinner giocherà di nuovo il Six Kings Slam in Arabia Saudita. È il torneo più ricco della storia del tennis Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
IL SOLE 24 ORE * HTSI: «RIMETTERSI IN FORMA CON JANNIK SINNER, NAVIGANDO IN ALTO MARE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Jannik Sinner, la vita “semplice” a Montecarlo. Ricci Bitti: «È un'esigenza, perché ha scelto il Principato. In Italia sarebbe... Leggo.it (leggi di più)
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Sinner ci aveva visto lungo nel 2020: 'Alcaraz? Fortissimo' Sky Sport (leggi di più)
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