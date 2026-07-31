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📰 Chi era Franco Baresi 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 31 luglio 2026

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31 Luglio 2026

Attualità

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venerdì, 31 luglio 2026
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🏠 Franco Baresi, l'ex casa del campione trasformata in un resort di lusso: cosa sappiamo su Villa Angelina e chi è il nuovo proprietario - Il Messaggero

Franco Baresi, l'ex casa del campione trasformata in un resort di lusso: cosa sappiamo su Villa Angelina e chi è il nuovo proprietario  Il Messaggero (leggi di più)

🏋️ Franco Baresi, lo straziante ricordo di Virdis fa piangere i tifosi del Milan: "Hai vinto" - Sportal.it

Franco Baresi, lo straziante ricordo di Virdis fa piangere i tifosi del Milan: "Hai vinto"  Sportal.it (leggi di più)

⚽🏋️ Calcio in lutto: è morto Franco Baresi. Aveva 66 anni - Sky Sport

Calcio in lutto: è morto Franco Baresi. Aveva 66 anni  Sky Sport (leggi di più)

📣👨‍👩‍👧‍👦 La famiglia di Franco Baresi | chi sono la moglie Maura Lari e i figli Edoardo e Gianandrea - Zazoom Social News

La famiglia di Franco Baresi | chi sono la moglie Maura Lari e i figli Edoardo e Gianandrea  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Addio a Franco Baresi, il re dei liberi: quando il mitico "6" del Milan incantò il Matusa - FrosinoneToday

Addio a Franco Baresi, il re dei liberi: quando il mitico "6" del Milan incantò il Matusa  FrosinoneToday (leggi di più)

📰 L'ultima visita di Franco Baresi a Legnano: nel 2019 ospite della contrada San Martino - Il Giorno

L'ultima visita di Franco Baresi a Legnano: nel 2019 ospite della contrada San Martino  Il Giorno (leggi di più)

📰 Franco Baresi è stato il Milan (ed è stato Milano): storia di un simbolo senza colori. Da oggi, senza tempo - MilanPress

Franco Baresi è stato il Milan (ed è stato Milano): storia di un simbolo senza colori. Da oggi, senza tempo  MilanPress (leggi di più)

⚽ Franco Baresi è morto: addio al capitano che ha cambiato il Milan e il calcio italiano - Iconmagazine

Franco Baresi è morto: addio al capitano che ha cambiato il Milan e il calcio italiano  Iconmagazine (leggi di più)

🏋️ Franco Baresi, è morto il leggendario capitano: ha fatto la storia del Milan e della Nazionale. Aveva 66 anni - La Gazzetta dello Sport

Franco Baresi, è morto il leggendario capitano: ha fatto la storia del Milan e della Nazionale. Aveva 66 anni  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

📰 Franco Baresi, la vita privata: chi sono la moglie e i figli - Il Giorno

Franco Baresi, la vita privata: chi sono la moglie e i figli  Il Giorno (leggi di più)

📣 Franco Baresi l' uomo che ha cambiato il ruolo del libero | la storia della leggenda del Milan - Zazoom Social News

Franco Baresi l' uomo che ha cambiato il ruolo del libero | la storia della leggenda del Milan  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Franco Baresi e l'intervista a MilanNews nel 2020 per i suoi 60 anni: "Il Milan è la mia vita" - Milan News

Franco Baresi e l'intervista a MilanNews nel 2020 per i suoi 60 anni: "Il Milan è la mia vita"  Milan News (leggi di più)

📰 La vita privata di Franco Baresi: la moglie Maura, i figli Edoardo e Giannandrea, le difficoltà finanziarie - Fanpage

La vita privata di Franco Baresi: la moglie Maura, i figli Edoardo e Giannandrea, le difficoltà finanziarie  Fanpage (leggi di più)

📰 Morto Franco Baresi: l'amore per la moglie, i figli (uno adottato), i genitori persi da ragazzo. Quando disse: "Di mia madre non ho memoria" - today.it

Morto Franco Baresi: l'amore per la moglie, i figli (uno adottato), i genitori persi da ragazzo. Quando disse: "Di mia madre non ho memoria"  today.it (leggi di più)

📣 Addio a Franco Baresi, il ricordo di Pietro Paolo Virdis: "Hai vinto l'immortalità" - RaiNews

Addio a Franco Baresi, il ricordo di Pietro Paolo Virdis: "Hai vinto l'immortalità"  RaiNews (leggi di più)

📰 Malattia Franco Baresi: com’è morto? Nodulazione polmonare: cos’è, sintomi e cura - IlSussidiario.net

Malattia Franco Baresi: com’è morto? Nodulazione polmonare: cos’è, sintomi e cura  IlSussidiario.net (leggi di più)

📰 «Baresi è per sempre»: il commovente addio del Milan al suo capitano - gente.it

«Baresi è per sempre»: il commovente addio del Milan al suo capitano  gente.it (leggi di più)

⚽🏋️ Lo sport italiano saluta Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e della nazionale di calcio è morto a 66 anni - olympics.com

Lo sport italiano saluta Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e della nazionale di calcio è morto a 66 anni  olympics.com (leggi di più)

🏋️📣 Franco Baresi è morto: la causa del decesso è una malattia polmonare - SNAI sportnews

Franco Baresi è morto: la causa del decesso è una malattia polmonare  SNAI sportnews (leggi di più)

📰 Chi è Giuseppe Baresi, fratello di Franco Baresi morto a 66 anni: età, moglie, figli, carriera nell’Inter e vita privata - Alphabetcity

Chi è Giuseppe Baresi, fratello di Franco Baresi morto a 66 anni: età, moglie, figli, carriera nell’Inter e vita privata  Alphabetcity (leggi di più)

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