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🏟️​👥🎸 Concerti e festival dell’estate 2026 • Calendario aggiornato a oggi venerdì 31 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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31 Luglio 2026

Concerti e Festival

venerdì 31 luglio 2026

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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Jul
31
Sting at Bassano Music Park (31 Jul 26)
Bassano Music Park, Galleria Ragazzi Del '99, 36061, Bassano De
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Jul
31
Myke Towers at Raffo Parco Gondar (31 Jul 26)
Raffo Parco Gondar, Otello Torsello, Lungomare Galileo Galilei,
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Jul
31
Salmo at Fiera Del Levante (31 Jul 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
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Jul
31
Selton at Art&Sound (31 Jul 26)
Art&Sound, Verona, Italy
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Jul
31
Sick Tamburo at People Involvement Festival (31 Jul 26)
People Involvement Festival, Frigento, Avellino, Italy
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Jul
31
Delia at Arena Beniamino Gigli (31 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
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Jul
31
Niccolo Fabi at Anfiteatro del Vittoriale (31 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
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Jul
31
Luchè at Villa Bellini (31 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
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Jul
31
Dimartino at Rocca Sillana (31 Jul 26)
Rocca Sillana, Strada Comunale di Lanciaia, 56045, Pomarance,
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Jul
31
Meganoidi at Nizza Monferrato Italy (31 Jul 26)
Nizza Monferrato, Italy, Asti, Italy
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Jul
31
Mezzo Festival (Day 1) 2026
Giardino Dell'emiro, Via Nicoló Scaduto, 4, Mazara del Vallo,
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Aug
01
Primus at Circolo Magnolia (Indoor) (01 Aug 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Aug
01
Ernia at Festival di Majano (01 Aug 26)
Festival di Majano, Piazza Italia, 33030, Udine, Italy
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Aug
01
El Buho at Sei Festival (01 Aug 26)
Sei Festival, Lecce, Italy
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Aug
01
Sfera Ebbasta at Velodromo Paolo Borsellino (01 Aug 26)
Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal
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Aug
01
Emma at Piazza Cavour (01 Aug 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
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Aug
01
TonyPitony at Piccolo Parco Urbano (01 Aug 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
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Aug
01
Niccolo Fabi at Fortezza Medicea (01 Aug 26)
Fortezza Medicea, 52100, Arezzo, Italy
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Aug
01
Frah Quintale at CarraraFiere (01 Aug 26)
CarraraFiere, Via Maestri del Marmo, 54033, Marina Di Carrara,
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Aug
01
Jamie Jones and Loco Dice at Arenile Spiaggia Del Faro (01 Aug 26)
Arenile Spiaggia Del Faro, Arenile Spiaggia del Faro, 30016, Je
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

venerdì, 31 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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