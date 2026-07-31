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📰 Emergenza migranti a Ceuta, 50mila arrivi dal Marocco in 24 ore: 19 morti. Piantedosi convoca il Comitato 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 31 luglio 2026

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31 Luglio 2026

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🏛️ Appunti di Geopolitica Dossier: Ceuta, i migranti come arma politica - Appunti - di Stefano Feltri

Appunti di Geopolitica Dossier: Ceuta, i migranti come arma politica  Appunti - di Stefano Feltri (leggi di più)

📰 Ceuta, almeno 49 mila migranti entrati in 24 ore. 19 i morti - Domani

Ceuta, almeno 49 mila migranti entrati in 24 ore. 19 i morti  Domani (leggi di più)

📰 Emergenza migranti a Ceuta, Mineo: "Il Marocco è uno stato fallito. Non c’è lavoro per i suoi ragazzi" - LA7

Emergenza migranti a Ceuta, Mineo: "Il Marocco è uno stato fallito. Non c’è lavoro per i suoi ragazzi"  LA7 (leggi di più)

📰 Marocco: in migliaia a Ceuta, sullo sfondo di vecchie rivalità - Rivista Africa

Marocco: in migliaia a Ceuta, sullo sfondo di vecchie rivalità  Rivista Africa (leggi di più)

📰 Marocco: tensione al confine con Ceuta, migliaia di persone tentano di entrare - Gazzetta di Parma

Marocco: tensione al confine con Ceuta, migliaia di persone tentano di entrare  Gazzetta di Parma (leggi di più)

📰 Emergenza migranti a Ceuta, almeno 19 morti. Spagna: «Arrivati in 49mila in 24 ore» - Il Roma

Emergenza migranti a Ceuta, almeno 19 morti. Spagna: «Arrivati in 49mila in 24 ore»  Il Roma (leggi di più)

📰 Decine di migliaia di migranti hanno raggiunto Ceuta - RSI

Decine di migliaia di migranti hanno raggiunto Ceuta  RSI (leggi di più)

📰 Quarantanovemila attraversamenti in 24 ore. Le immagini da Ceuta, la frontiera che non tiene - Il Foglio

Quarantanovemila attraversamenti in 24 ore. Le immagini da Ceuta, la frontiera che non tiene  Il Foglio (leggi di più)

📰 Marocco: tensione al confine con Ceuta, migliaia di persone tentano di entrare - L'Unione Sarda.it

Marocco: tensione al confine con Ceuta, migliaia di persone tentano di entrare  L'Unione Sarda.it (leggi di più)

📰 Paradosso statistiche e Ceuta: sbarchi giù, ma i flussi algerini premono sui punti deboli - Il Sole 24 ORE

Paradosso statistiche e Ceuta: sbarchi giù, ma i flussi algerini premono sui punti deboli  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Ceuta travolta dall’emergenza migratoria: quasi 50 mila ingressi in 24 ore, tensione tra Spagna e Italia - Milano Finanza

Ceuta travolta dall’emergenza migratoria: quasi 50 mila ingressi in 24 ore, tensione tra Spagna e Italia  Milano Finanza (leggi di più)

🎤 Perché Ceuta e Melilla sono spagnole pur trovandosi in Marocco: le due exclavi e la questione migranti - geopop.it

Perché Ceuta e Melilla sono spagnole pur trovandosi in Marocco: le due exclavi e la questione migranti  geopop.it (leggi di più)

📰 Ceuta, migranti dal Marocco. Caos e tensione fra le strade | VIDEO - Il Tempo

Ceuta, migranti dal Marocco. Caos e tensione fra le strade | VIDEO  Il Tempo (leggi di più)

📰 Nelle ultime 24 ore circa 49mila persone sono entrate nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco - Il Post

Nelle ultime 24 ore circa 49mila persone sono entrate nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco  Il Post (leggi di più)

📰 Emergenza migranti, oltre 40mila entrati a Ceuta. Palazzo Chigi valuta sospensione Schengen - Il Sole 24 ORE

Emergenza migranti, oltre 40mila entrati a Ceuta. Palazzo Chigi valuta sospensione Schengen  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Marocco, migliaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta - Gazzetta di Parma

Marocco, migliaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta  Gazzetta di Parma (leggi di più)

📰 Ceuta, dove si trova e perché c'è l'emergenza migranti: le cause della peggiore crisi dal 2021 - Il Messaggero

Ceuta, dove si trova e perché c'è l'emergenza migranti: le cause della peggiore crisi dal 2021  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Ceuta, perché l'assalto dei migranti? Il doppio sgarbo che ha fatto infuriare il Marocco - Il Messaggero

Ceuta, perché l'assalto dei migranti? Il doppio sgarbo che ha fatto infuriare il Marocco  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Marocco: il raduno di migliaia di persone a Fnideq, vicino al confine con Ceuta - la Repubblica

Marocco: il raduno di migliaia di persone a Fnideq, vicino al confine con Ceuta  la Repubblica (leggi di più)

📰 Marocco, migliaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta - Alto Adige

Marocco, migliaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta  Alto Adige (leggi di più)

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