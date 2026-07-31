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Baresi, la chiacchierta con Buffa nel 2021 Sky Sport (leggi di più)
"Vuol dire che qualcosa di positivo ho lasciato": quando Baresi ricevette l'Ambrogino d'Oro nel 2021 Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Addio a Franco Baresi, morto a 66 anni: il Milan perde la sua bandiera e il calcio una leggenda Euronews.com (leggi di più)
Addio a Franco Baresi: la musica italiana rende omaggio alla leggenda del calcio Radio Italia (leggi di più)
Quando Franco Baresi portò la fiaccola olimpica con Bergomi a Milano Cortina 2026 Corriere della Sera (leggi di più)
Franco Baresi è morto: il Milan perde la sua leggenda, aveva 66 anni Milano Finanza (leggi di più)
Franco Baresi: i genitori persi a 14 anni, la storia d'amore con la moglie Maura Lauri e i figli (di cui uno adottato) Il Messaggero (leggi di più)
Franco Baresi e l'amore infinito per la moglie Maura Lari e i figli Edoardo e Gianandrea ELLE (leggi di più)
L'ultima uscita pubblica di Baresi: portò la fiaccola olimpica con Bergomi a Milano-Cortina - Video Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Milan, è morto Franco Baresi ANSA (leggi di più)
Franco Baresi, la vita privata del campione: la moglie Maura, i figli, l'adozione e la malattia Il Mattino (leggi di più)
L’ultimo grande omaggio di San Siro a Franco Baresi: l’abbraccio e l'ovazione dei tifosi La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Morto Franco Baresi, aveva 66 anni: il «piscinin» che divenne «Il Capitano» del Milan Corriere della Sera (leggi di più)
Calcio in lutto, è morto Franco Baresi RaiNews (leggi di più)
Addio Franco Baresi, il post del Milan: "Per sempre Capitano" Sky TG24 (leggi di più)
Addio a Franco Baresi, le reazioni alla morte della leggenda del Milan Sky TG24 (leggi di più)
La fotostoria di Franco Baresi: dal provino con l'Inter fallito alla leggenda col Milan Corriere della Sera (leggi di più)
Tutti i volti di Franco Baresi, una carriera con la maglia del Milan cucita addosso ANSA (leggi di più)
Addio a Franco Baresi, le lacrime e i messaggi di cordoglio. Il Milan: “È uno dei respiri della nostra anima” Il Giorno (leggi di più)
La Curva Sud ricorda Franco Baresi: "6 per sempre, capitano" Sportmediaset (leggi di più)
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