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📰 Terremoto a Napoli, forte scossa avvertita in città e provincia 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 31 luglio 2026

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31 Luglio 2026

Attualità

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venerdì, 31 luglio 2026
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📰 A Napoli forte scossa di terremoto, magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in alcuni quartieri - Gazzetta di Parma

A Napoli forte scossa di terremoto, magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in alcuni quartieri  Gazzetta di Parma (leggi di più)

📰 Scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2 - Tv7 Benevento

Scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2  Tv7 Benevento (leggi di più)

📰 Forte scossa di terremoto a Napoli: magnitudo tra 3.7 e 4.2 - Agenzia Dire

Forte scossa di terremoto a Napoli: magnitudo tra 3.7 e 4.2  Agenzia Dire (leggi di più)

📰 Terremoto oggi a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2. Blackout e gente in strada - Il Giorno

Terremoto oggi a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2. Blackout e gente in strada  Il Giorno (leggi di più)

📰 Scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2 - ANSA

Scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2  ANSA (leggi di più)

📰 Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli e nell’Agro nocerino - RTALive

Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli e nell’Agro nocerino  RTALive (leggi di più)

📰 Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli - Italpress

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli  Italpress (leggi di più)

📰 Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2: gente in strada e blackout in diversi quartieri - il Giornale

Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2: gente in strada e blackout in diversi quartieri  il Giornale (leggi di più)

📰 Terremoto, il video del momento della scossa - Il Roma

Terremoto, il video del momento della scossa  Il Roma (leggi di più)

📰 Napoli, forte scossa di terremoto e gente in strada: magnitudo tra 3.7 e 4.2 - ildenaro.it

Napoli, forte scossa di terremoto e gente in strada: magnitudo tra 3.7 e 4.2  ildenaro.it (leggi di più)

📰 Forte scossa di terremoto in Campania, magnitudo tra 3.7 e 4.2 - Metropolisweb

Forte scossa di terremoto in Campania, magnitudo tra 3.7 e 4.2  Metropolisweb (leggi di più)

📰 FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA ANCHE AD ISCHIA - Teleischia

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA ANCHE AD ISCHIA  Teleischia (leggi di più)

📰 Terremoto a Napoli, forte scossa avvertita in città e ai Campi Flegrei - Il Tempo

Terremoto a Napoli, forte scossa avvertita in città e ai Campi Flegrei  Il Tempo (leggi di più)

📰 La fortissima scossa di terremoto in un video, si temono danni; crolli nella zona flegrea - NapoliToday

La fortissima scossa di terremoto in un video, si temono danni; crolli nella zona flegrea  NapoliToday (leggi di più)

🌦️ Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli e nei Campi Flegrei alle 19:45 - Meteo.it

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli e nei Campi Flegrei alle 19:45  Meteo.it (leggi di più)

📰 Terremoto Napoli, scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 - lapresse.it

Terremoto Napoli, scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2  lapresse.it (leggi di più)

📰 Fortissima scossa di terremoto: percepita in più punti della città - NapoliToday

Fortissima scossa di terremoto: percepita in più punti della città  NapoliToday (leggi di più)

📰 Terremoto Napoli oggi di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri. Paura sui social: «Mai sentito così forte» - Il Messaggero

Terremoto Napoli oggi di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri. Paura sui social: «Mai sentito così forte»  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Terremoto Napoli oggi, forte scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri del centro - Leggo.it

Terremoto Napoli oggi, forte scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri del centro  Leggo.it (leggi di più)

📰 Terremoto Napoli oggi, forte scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri del centro - Il Messaggero

Terremoto Napoli oggi, forte scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri del centro  Il Messaggero (leggi di più)

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