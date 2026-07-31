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A Napoli forte scossa di terremoto, magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in alcuni quartieri Gazzetta di Parma (leggi di più)
Scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2 Tv7 Benevento (leggi di più)
Forte scossa di terremoto a Napoli: magnitudo tra 3.7 e 4.2 Agenzia Dire (leggi di più)
Terremoto oggi a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2. Blackout e gente in strada Il Giorno (leggi di più)
Scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2 ANSA (leggi di più)
Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli e nell’Agro nocerino RTALive (leggi di più)
Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli Italpress (leggi di più)
Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo tra 3.7 e 4.2: gente in strada e blackout in diversi quartieri il Giornale (leggi di più)
Terremoto, il video del momento della scossa Il Roma (leggi di più)
Napoli, forte scossa di terremoto e gente in strada: magnitudo tra 3.7 e 4.2 ildenaro.it (leggi di più)
Forte scossa di terremoto in Campania, magnitudo tra 3.7 e 4.2 Metropolisweb (leggi di più)
FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA ANCHE AD ISCHIA Teleischia (leggi di più)
Terremoto a Napoli, forte scossa avvertita in città e ai Campi Flegrei Il Tempo (leggi di più)
La fortissima scossa di terremoto in un video, si temono danni; crolli nella zona flegrea NapoliToday (leggi di più)
Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli e nei Campi Flegrei alle 19:45 Meteo.it (leggi di più)
Terremoto Napoli, scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 lapresse.it (leggi di più)
Fortissima scossa di terremoto: percepita in più punti della città NapoliToday (leggi di più)
Terremoto Napoli oggi di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri. Paura sui social: «Mai sentito così forte» Il Messaggero (leggi di più)
Terremoto Napoli oggi, forte scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri del centro Leggo.it (leggi di più)
Terremoto Napoli oggi, forte scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Saltata la corrente in diversi quartieri del centro Il Messaggero (leggi di più)
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