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🏟️​👥🎸 Concerti e festival dell’estate 2026 • Calendario aggiornato a oggi sabato 1 agosto 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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1 Agosto 2026

Concerti e Festival

sabato 1 agosto 2026

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sabato 01 Agosto 2026 - 13:30
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Concerti e festival in programma

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  • Ago01
    sabato 01 Agosto 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Ago01
    sabato 01 Agosto 2026
    Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | Be Alternative Festival 2026 – Concerti sul lago - Day2
    Chiesetta di San Lorenzo - Lago Cecita - loc. San Lorenzo
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  • Ago01
    sabato 01 Agosto 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ago01
    sabato 01 Agosto 2026
    Elenoire Ferruzzi + RUDEEJAY | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago01
    sabato 01 Agosto 2026
    NEGRAMARO - UNA STORIA ANCORA SEMPLICE LIVE 2026- Oversound Music Festival
    Cave del Duca - Lecce
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  • Ago01
    sabato 01 Agosto 2026
    Frah Quintale
    CarraraFiere - Marina di Carrara
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  • Ago01
    sabato 01 Agosto 2026
    Marco Masini - Live 2026
    Fortezza Medicea - Siena
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  • Ago02
    domenica 02 Agosto 2026
    Vinicio Capossela | Monfortinjazz 2026
    Auditorium Horszowski - Monforte d'Alba
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  • Ago02
    domenica 02 Agosto 2026
    Mannarino | acieloaperto
    Parco fluviale Santa Sofia - Santa Sofia (Forlì-Cesena)
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  • Ago02
    domenica 02 Agosto 2026
    Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | Sotto il Vulcano Fest
    Villa Bellini - Catania
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  • Ago02
    domenica 02 Agosto 2026
    NEGRAMARO - UNA STORIA ANCORA SEMPLICE LIVE 2026 | Oversound Music Festival
    Fiera del Levante - Bari
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  • Ago02
    domenica 02 Agosto 2026
    Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago02
    domenica 02 Agosto 2026
    Blanco - Oversound Music Festival
    Raffo Parco Gondar - Gallipoli (Lecce)
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  • Ago02
    domenica 02 Agosto 2026
    IL VOLO - WORLD TOUR 2026-2027
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Aug
01
Primus at Circolo Magnolia (Indoor) (01 Aug 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Aug
01
Ernia at Festival di Majano (01 Aug 26)
Festival di Majano, Piazza Italia, 33030, Udine, Italy
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Aug
01
El Buho at Sei Festival (01 Aug 26)
Sei Festival, Lecce, Italy
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Aug
01
Sfera Ebbasta at Velodromo Paolo Borsellino (01 Aug 26)
Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal
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Aug
01
Emma at Piazza Cavour (01 Aug 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
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Aug
01
TonyPitony at Piccolo Parco Urbano (01 Aug 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
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Aug
01
Niccolo Fabi at Fortezza Medicea (01 Aug 26)
Fortezza Medicea, 52100, Arezzo, Italy
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Aug
01
Frah Quintale at CarraraFiere (01 Aug 26)
CarraraFiere, Via Maestri del Marmo, 54033, Marina Di Carrara,
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Aug
01
Jamie Jones and Loco Dice at Arenile Spiaggia Del Faro (01 Aug 26)
Arenile Spiaggia Del Faro, Arenile Spiaggia del Faro, 30016, Je
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Aug
01
MARCO MASINI Live 2026
Fortezza Medicea, Piazza Caduti delle Forze Armate, 53100, Sien
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Aug
02
Negramaro at Fiera Del Levante (02 Aug 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
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Aug
02
Luchè at Arena della Versilia (02 Aug 26)
Arena della Versilia, Via Foce Morta, 131, 54038, Cinquale, I
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Aug
02
Angelina Mango at Castello Pasquini (02 Aug 26)
Castello Pasquini, Piazza della Vittoria, 1, 57012, Rosignano
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Aug
02
Blanco at Arena Raffo Parco Gondar (02 Aug 26)
Arena, Raffo Parco Gondar, Otello Torsello Lungomare G. Galilei\
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Aug
02
coez at Anfiteatro del Vittoriale (02 Aug 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
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Aug
02
Ernia at Arena Del Mare - Area Porto Antico (02 Aug 26)
Arena Del Mare - Area Porto Antico, Calata Gadda, 16128, Genoa\
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Aug
02
Luchè at CarraraFiere (02 Aug 26)
CarraraFiere, Via Maestri del Marmo, 54033, Marina Di Carrara,
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Aug
02
Black Coffee at Phi Beach (02 Aug 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
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Aug
02
Meganoidi at Molo 517 (02 Aug 26)
Molo 517, Schio, Italy
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Aug
03
TonyPitony at Piccolo Parco Urbano (03 Aug 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

sabato, 1 agosto 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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