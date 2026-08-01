🎤☀️🌦️Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
sabato, 1 agosto 2026
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Concerti e festival in programma
Ago01
sabato 01 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago01
sabato 01 Agosto 2026
Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | Be Alternative Festival 2026 – Concerti sul lago - Day2
Chiesetta di San Lorenzo - Lago Cecita - loc. San Lorenzo
Ago01
sabato 01 Agosto 2026
Visita con Degustazione
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago01
sabato 01 Agosto 2026
Elenoire Ferruzzi + RUDEEJAY | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Ago01
sabato 01 Agosto 2026
NEGRAMARO - UNA STORIA ANCORA SEMPLICE LIVE 2026- Oversound Music Festival
Cave del Duca - Lecce
Ago01
sabato 01 Agosto 2026
Frah Quintale
CarraraFiere - Marina di Carrara
Ago01
sabato 01 Agosto 2026
Marco Masini - Live 2026
Fortezza Medicea - Siena
Ago02
domenica 02 Agosto 2026
Vinicio Capossela | Monfortinjazz 2026
Auditorium Horszowski - Monforte d'Alba
Ago02
domenica 02 Agosto 2026
Mannarino | acieloaperto
Parco fluviale Santa Sofia - Santa Sofia (Forlì-Cesena)
Ago02
domenica 02 Agosto 2026
Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | Sotto il Vulcano Fest
Villa Bellini - Catania
Ago02
domenica 02 Agosto 2026
NEGRAMARO - UNA STORIA ANCORA SEMPLICE LIVE 2026 | Oversound Music Festival
Fiera del Levante - Bari
Ago02
domenica 02 Agosto 2026
Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate
Castello Pasquini - Castiglioncello
Ago02
domenica 02 Agosto 2026
Blanco - Oversound Music Festival
Raffo Parco Gondar - Gallipoli (Lecce)
Ago02
domenica 02 Agosto 2026
IL VOLO - WORLD TOUR 2026-2027
Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Primus at Circolo Magnolia (Indoor) (01 Aug 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Ernia at Festival di Majano (01 Aug 26)
Festival di Majano, Piazza Italia, 33030, Udine, Italy
El Buho at Sei Festival (01 Aug 26)
Sei Festival, Lecce, Italy
Sfera Ebbasta at Velodromo Paolo Borsellino (01 Aug 26)
Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal
Emma at Piazza Cavour (01 Aug 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
TonyPitony at Piccolo Parco Urbano (01 Aug 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
Niccolo Fabi at Fortezza Medicea (01 Aug 26)
Fortezza Medicea, 52100, Arezzo, Italy
Frah Quintale at CarraraFiere (01 Aug 26)
CarraraFiere, Via Maestri del Marmo, 54033, Marina Di Carrara,
Jamie Jones and Loco Dice at Arenile Spiaggia Del Faro (01 Aug 26)
Arenile Spiaggia Del Faro, Arenile Spiaggia del Faro, 30016, Je
MARCO MASINI Live 2026
Fortezza Medicea, Piazza Caduti delle Forze Armate, 53100, Sien
Negramaro at Fiera Del Levante (02 Aug 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
Luchè at Arena della Versilia (02 Aug 26)
Arena della Versilia, Via Foce Morta, 131, 54038, Cinquale, I
Angelina Mango at Castello Pasquini (02 Aug 26)
Castello Pasquini, Piazza della Vittoria, 1, 57012, Rosignano
Blanco at Arena Raffo Parco Gondar (02 Aug 26)
Arena, Raffo Parco Gondar, Otello Torsello Lungomare G. Galilei\
coez at Anfiteatro del Vittoriale (02 Aug 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Ernia at Arena Del Mare - Area Porto Antico (02 Aug 26)
Arena Del Mare - Area Porto Antico, Calata Gadda, 16128, Genoa\
Luchè at CarraraFiere (02 Aug 26)
CarraraFiere, Via Maestri del Marmo, 54033, Marina Di Carrara,
Black Coffee at Phi Beach (02 Aug 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
Meganoidi at Molo 517 (02 Aug 26)
Molo 517, Schio, Italy
TonyPitony at Piccolo Parco Urbano (03 Aug 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)
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