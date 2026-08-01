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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi sabato 1 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
1 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 1 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 1 agosto 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 1 agosto 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • I migranti sono l’arma sporca degli autocrati. Perché le politiche dell’Ue hanno fallito
    di Youssef Hassan Holgado
    I fatti di Ceuta sono anomali: la folla che si è riversata sull’exclave in 24 ore è quasi la metà di quella arrivata in dieci anni. Testimonianze e migliaia di ritorni volontari certificano il ricatto delle autorità marocchine. E non mancano i precedenti
  • L’ambiguità di Rubio è una scelta. Il vero volto del “viceré” venezuelano
    di Ricardo Hausmann
    Il segretario di Stato è il difensore della libertà sotto assedio? O il «poliziotto buono» che rassicura l’opposizione democratica venezuelana mentre l’amministrazione stringe i propri accordi? Oppure il potente viceré le cui azioni suggeriscono che la democrazia venezuelana non sia mai stata altro che una merce di scambio?
  • La candidatura di Di Battista toglie voti a destra e sinistra
    di Chiara Sgreccia
    Secondo l’analisi realizzata per Domani, più di un cittadino su tre è a conoscenza dell’intenzione dell’ex deputato M5s di presentarsi alle prossime elezioni politiche, anche se non è ancora ufficiale. Dai dati si capisce anche a chi l’eventuale candidatura leverebbe consenso
  • Cercasi quattrini per il fondo sanitario. I calcoli sballati del governo sulla Salute
    di Linda Di Benedetto
    L’esecutivo aveva annunciato stanziamenti record. Senza calcolare che sarebbero serviti a coprire solo gli aumenti fisiologici. Così i soldi sono finiti e il dicastero ne cerca altri. L’Italia sotto la media Ocse degli investimenti nel settore rispetto al Pil
  • Sui salari stagnanti l’intervento del fisco non può più bastare
    di Sandro Trento
    Tra il 1990 e il 2024 le retribuzioni reali dei lavoratori a tempo pieno equivalente sono aumentate di oltre il 30 per cento in Francia e in Germania. In Italia sono diminuite dell’1,6. Perché non ne è venuta una rottura sociale? Perché il fisco ha lavorato al posto della contrattazione. Ma contro la stagnazione salariale servono misure vere 


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Ceuta: se l’Europa vuole un futuro, deve smettere di governare con la paura
    di Emiliano Abramo
    Nel giorno della festa della Corona del Marocco, mentre Rabat celebra la continuità della monarchia con la sua ritualità impeccabile, il Mediterraneo decide di raccontare un’altra storia. A Ceuta, in ventiquattr’ore, sono arrivati quarantanovemila migranti. Non un’orda, come piace ripetere a chi vive di slogan, ma un popolo in cammino: giovani marocchini che scappano da […] L'articolo Ceuta: se l’Europa vuole un futuro, deve smettere di governare con la paura proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Extraprofitti energia: la Consulta fa pagare Eni e spiega come scrivere una tassa che regga anche senza emergenze
    di Leda Rita Corrado
    507.782.828,10 euro: a tanto ammonta il contributo straordinario contro il caro bollette (articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022) dovuto per il 2022 da Eni Global Energy Markets, società del gruppo Eni con tre stabili organizzazioni estere. Davanti ai giudici tributari di Roma la società ha chiesto la restituzione dell’acconto di 203.113.131,24 euro: il […] L'articolo Extraprofitti energia: la Consulta fa pagare Eni e spiega come scrivere una tassa che regga anche senza emergenze proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • 28,7 miliardi al privato: vorrei tanto che la politica si concentrasse sul pubblico puro in sanità
    di Domenico De Felice
    Siamo alla pausa estiva. Nell’anno che verrà ci saranno molti cambiamenti, alcuni in cui i cittadini potranno partecipare con il loro voto democratico. Nel 2027 infatti ci saranno infatti sia le elezioni politiche nazionali che le amministrative in parecchi comuni tra i quali il mio, Milano. Un cambiamento sarebbe quanto mai utile in sanità. Ho […] L'articolo 28,7 miliardi al privato: vorrei tanto che la politica si concentrasse sul pubblico puro in sanità proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Terremoto ai Campi Flegrei, il video dalla collina mostra i danni in tutta la zona: “Si è sentito un boato”
    di Redazione Cronaca
    “La scossa è stata fortissima, c’è stato un boato forte forte”. Sono le esclamazioni che accompagnano un video registrato da un’altura nella zona dei Campi Flegrei, postato dal deputato Francesco Emilio Borrelli e girato da un abitante della zona. L’uomo mostra con il suo cellulare i pennacchi di polvere che si alzano in cielo intorno […] L'articolo Terremoto ai Campi Flegrei, il video dalla collina mostra i danni in tutta la zona: “Si è sentito un boato” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • I francesi richiamano all’ordine Bpm: “Senza di noi non si fa nulla”. E Castagna abbandona la partita del Monte dei Paschi
    di Gaia Scacciavillani
    Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sul fatto che il controllo della Bpm fosse scappato di mano ai suoi sponsor leghisti al governo, oggi dovrebbe esserseli tolti definitivamente. Cacciare Unicredit in nome dell’italianità più italiana di Unicredit, ha comportato un prezzo da pagare: la calata indisturbata dei francesi che oggi tirano le fila del discorso […] L'articolo I francesi richiamano all’ordine Bpm: “Senza di noi non si fa nulla”. E Castagna abbandona la partita del Monte dei Paschi proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • I 50 mila fantasmi arrivati a Ceuta e già rientrati in Marocco
    di Valeria Marzano
    Ancora una volta, il governo spagnolo è stato preso alla sprovvista dalla quantità di persone che si sono riversate da giovedì sulla città di Ceuta, l’enclave spagnola incastonata su una […] The post I 50 mila fantasmi arrivati a Ceuta e già rientrati in Marocco first appeared on il manifesto.
  • Le promesse tradite che hanno innescato l’esodo
    di Valeria Marzano
    Immagini quasi apocalittiche. Negli ultimi giorni, oltre 60mila persone hanno tentato di attraversare il valico di frontiera che divide il Marocco dalla città autonoma di Ceuta. Sono perlopiù giovani uomini […] The post Le promesse tradite che hanno innescato l’esodo first appeared on il manifesto.
  • «La Schengenizzazione controlla le popolazioni e le trasforma in soggetti sospetti»
    di giovanna branca
    Dalla nascita dello spazio Schengen all’esternalizzazione delle frontiere, un filo rosso lega le politiche migratorie alle periodiche ondate di arrivi. Il caso di Ceuta, exclave spagnola, è emblematico. Ma quali […] The post «La Schengenizzazione controlla le popolazioni e le trasforma in soggetti sospetti» first appeared on il manifesto.
  • Accordo sul disarmo di Hamas e il ritiro di Israele. Nessuno sa come realizzarlo
    di Michele Giorgio
    Kaja Kallas ieri si è affrettata a congratularsi per l’intesa sul «disarmo» di Hamas, aggiungendo che il successo «dipende dal pieno impegno di tutte le parti». Come altri attori internazionali, […] The post Accordo sul disarmo di Hamas e il ritiro di Israele. Nessuno sa come realizzarlo first appeared on il manifesto.
  • «Colpire Madrid, il modus operandi di Mohammed»
    di Valeria Marzano
    Perché è esplosa proprio ora la Crisi di Ceuta? Caterina Roggero, ricercatrice Ispi nell’Osservatorio Nord Africa e Medio Oriente e docente di Cultura araba alla Statale di Milano ne è […] The post «Colpire Madrid, il modus operandi di Mohammed» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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