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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi domenica 2 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
2 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 2 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
domenica, 2 agosto 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
domenica, 2 agosto 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Albania, nell’isola sventrata per il resort di Kushner: «Il governo ci ha derubato della nostra terra»
    di Paolo Di Falco
    «Nessuno ci ha consultati e quando ci siamo ritrovati davanti agli occhi la recinzione con il filo spinato siamo rimasti sotto shock» racconta l’81enne Kostaq Konomi, sindaco di Zvërnec Detentori di titoli di proprietà e ricevute fiscali, gli abitanti di questo villaggio da quasi 20 anni sono in causa con Artur Shehu, colui che avrebbe venduto i terreni all’Albania Land Development per circa 110 milioni di euro
  • Una tutela senza esclusioni, lo sportello che assiste le persone neurodivergenti
    di Diana Ligorio
    Nel 2023, dopo un’esperienza segnante, l’avvocata Maddalena Russo ha trovato il modo per dare assistenza legale alle persone neurodivergenti: «Non sono loro a doversi adattare a un modello convenzionale. È il mondo neurotipico che deve mettersi in discussione»
  • «L’Albania non è in vendita»: la piazza smaschera Rama e i progetti degli Albanian Files
    di Paolo Di Falco
    «Il premier non vuole fare dietrofront e il perché lo si trova in quei documenti», racconta il deputato Muçi. Un volume di quasi 800 pagine, presentato dal primo ministro, che raccoglie 523 progetti di 60 studi internazionali (9 italiani). Complessi residenziali, marine, hotel e resort disegnati sulle rive dei fiumi, dei laghi e del mare
  • Un Titanic chiamato Trump. Midterm ad altissimo rischio
    di Gigi Riva
    Tutti i dossier in cui è impegnato si stanno dimostrando un flop. La base storica dei suoi elettori si sta sfaldando. Il presidente sembra sempre più avvitarsi su se stesso. Il che rende le minacce e gli allarmi sul voto di novembre sempre più preoccupanti
  • Dai capilista “gonfiati” all’astensionismo: perché un voto di preferenza può servire
    di Gianfranco Pasquino
    L’ostilità alle preferenze da parte di Forza Italia continua, oggi manifestata dal leader Antonio Tajani che già esercita scarso controllo sui suoi gruppi parlamentari, meno che mai ne avrebbe se fossero molti gli eletti grazie alle preferenze guadagnate sul campo


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • La storia dell’Amazon russo, dei due Kim e di una difficile convivenza tra telefonini e droni
    di Antonio Armano
    Il 18 settembre 2024, uomini armati hanno aperto il fuoco entrando nella sede di Wildberries a Mosca, a pochi passi dal Cremlino. Vajldberriz come scrivono e dicono i russi. Due guardie giurate sono cadute sotto il fuoco dei proiettili, altre persone sono state ferite. Per qualche ora nel centro di Mosca sembrava di essere tornati […] L'articolo La storia dell’Amazon russo, dei due Kim e di una difficile convivenza tra telefonini e droni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il razzismo inizia dal linguaggio: perché non usare il termine ‘maranza’
    di Marco Aime
    La discriminazione, fino al razzismo, inizia dal linguaggio. Dare un nome, significa collocare il soggetto in una certa casella del nostro ordine mentale. La parola “negro”, per esempio, da semplice aggettivo in lingua spagnola per definire un colore, è diventato via via un epiteto dispregiativo, al punto di diventare un’offesa. Lo stesso potremmo di re […] L'articolo Il razzismo inizia dal linguaggio: perché non usare il termine ‘maranza’ proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • In Aula la legge ‘unica’ sul Cinema. Per il resto vige il principio: meno si sa, meglio si governa
    di Angelo Zaccone Teodosi
    Sarà il caldo torrido, sarà una diffusa rassegnazione, ma stranamente né la comunità professionale del cinema e dell’audiovisivo, né la stampa e i media mainstream stanno dedicando adeguata attenzione a due notizie che – nello stagnante scenario italico – sono a dir poco sorprendenti: il 22 luglio la Commissione Cultura della Camera ha approvato un […] L'articolo In Aula la legge ‘unica’ sul Cinema. Per il resto vige il principio: meno si sa, meglio si governa proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ho vissuto di espedienti, il mio metodo era collaudato: ecco la mia storia”
    di Daniele Luttazzi
    Da un racconto apocrifo di Paul Géraldy. In discordia con la mia famiglia fin dall’adolescenza, ho sempre vissuto di espedienti, di scommesse alle corse, di furti in ville fuori città. Il mio metodo era collaudato: mi presentavo domandando la carità. Spesso mi cacciavano, ma ogni giornata mi fruttava almeno una decina di franchi di elemosine, […] L'articolo “Ho vissuto di espedienti, il mio metodo era collaudato: ecco la mia storia” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Beatles, David Bowie, Neil Young e l’omaggio a “Glen Hansard, un grande musicista scomparso tragicamente questa settimana”: Obama svela la playlist dell’estate 2026
    di Andrea Florenzano
    Barack Obama ha condiviso, come ogni anno, un’anteprima della sua colonna sonora estiva: una selezione che spazia dai grandi classici ai successi contemporanei. L’ex presidente, tra i più amati dalla Gen-Z, ci dà l’occasione ancora una volta di sbirciare dal buco della serratura per scoprire i suoi gusti musicali, condivisi anche con la moglie ed […] L'articolo Beatles, David Bowie, Neil Young e l’omaggio a “Glen Hansard, un grande musicista scomparso tragicamente questa settimana”: Obama svela la playlist dell’estate 2026 proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Jon Fosse, testi equivocabili non per difetto, ma per loro natura
    di Gennaro Serio
    «Il significato non è lì in anticipo, ma viene in essere mentre scrivo, nel movimento che è la scrittura», scrive Jon Fosse nei suoi Saggi gnostici. E con questo, non […] The post Jon Fosse, testi equivocabili non per difetto, ma per loro natura first appeared on il manifesto.
  • Roger McGough, luoghi comuni della lingua afferrati in senso obliquo
    di Gennaro Serio
    Roger McGough: «Santo Patrono della poesia»: la qualifica campeggia sulla variopinta copertina del corposo Collected Poems 1957-2025 della Penguin ed è stata scritta da Carol Ann Duffy, la prima poeta […] The post Roger McGough, luoghi comuni della lingua afferrati in senso obliquo first appeared on il manifesto.
  • Tony Duvert, metrica in salita verso l’infarto: una trama noir
    di Gennaro Serio
    Ho tradotto L’île atlantique di Tony Duvert praticamente alla cieca, non solo perché quando Einaudi me lo propose, alla fine del 1989, non conoscevo lo scrittore neppure di nome, ma […] The post Tony Duvert, metrica in salita verso l’infarto: una trama noir first appeared on il manifesto.
  • Cinquantamila figuranti e 84 morti annegati, così il Marocco colpisce e tace
    di Aurora Mocci
    Sale a 84 il bilancio provvisorio delle vittime dell’ondata migratoria iniziata il 30 luglio nel tentativo di raggiungere Ceuta. Il dipartimento di medicina legale della città di Tétouan, nel nord […] The post Cinquantamila figuranti e 84 morti annegati, così il Marocco colpisce e tace first appeared on il manifesto.
  • Meloni detta la linea: in guerra anche se il nemico non c’è più
    di Aurora Mocci
    La crisi apocalittica dei quasi 60.000 migranti entrati nell’enclave spagnola di Ceuta, in Marocco, è rientrata nel giro di nemmeno un giorno. Bruxelles però non se ne è accorta. Complice […] The post Meloni detta la linea: in guerra anche se il nemico non c’è più first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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