lunedì 3 agosto 2026
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Concerti e festival in programma
Ago03
lunedì 03 Agosto 2026
Of Mice & Men + Unearth
Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
Ago03
lunedì 03 Agosto 2026
Unearth
Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
Ago04
martedì 04 Agosto 2026
Abbonamento Open Castello Volante
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago04
martedì 04 Agosto 2026
Castello Volante - Martedi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago04
martedì 04 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago04
martedì 04 Agosto 2026
EMMA - LIVE TOUR 2026
Parco Arena Centrale - Follonica
Ago04
martedì 04 Agosto 2026
The Kolors
Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Castello Volante - Mercoledì
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
CAPAREZZA - Oversound Music Festival
Cave del Duca - Lecce
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate
Rocca Maggiore di Assisi - Assisi
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
NEK - Hits Live
Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Frida Bollani Magoni - Special Guest: Mauro Di Maggio | Pietrasanta in Concerto OFF
Chiostro di Sant'Agostino - Pietrasanta
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
TonyPitony at Piccolo Parco Urbano (03 Aug 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
The Ghost Inside and Terror at Circolo Magnolia (Indoor) (04 Aug 26
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Emma at Parco Centrale (04 Aug 26)
Parco Centrale, via Massetana, 58022, Follonica, Italy
Mario Biondi at Anfiteatro Romano (04 Aug 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Angelina Mango at Rocca Maggiore (05 Aug 26)
Rocca Maggiore, Via della Rocca, 06181, Assisi, Italy
Sick Tamburo at Festa di Radio Onda d'Urto (05 Aug 26) with Cara Ca
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Marco Masini at Porto Turistico (05 Aug 26)
Porto Turistico, Lungomare Papa Giovanni Xxiii, 65126, Pescara\
Tonino Carotone and Zinharua at Beer & Sound (05 Aug 26)
Beer & Sound, Galatina, Italy
Arisa at Akropolis Music Area (05 Aug 26)
Akropolis Music Area, Area Mercato, 84043, Agropoli, Italy
Giorgio Poi John Talabot Ceri Wax Populous Raffaele Costant
Villa Romana Del Casale, Strada Provinciale Accesso Villa Del Cas
Bob Sinclar at Phi Beach (05 Aug 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
PARCHEGGIO - Luca Carboni 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
Noyz Narcos at Festa di Radio Onda d'Urto (06 Aug 26) with Marte
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Nino D'angelo at Anfiteatro Romano (06 Aug 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Giorgio Poi at Piazza Cattedrale (06 Aug 26)
Piazza Cattedrale, Piazza Cattedrale, 94015, Piazza Armerina,
PARCHEGGIO - Blanco 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
Castiglioncello Festival 2026
Castello Pasquini, Piazza della Vittoria, 1, 57012, Rosignano
Giovedì | Mosaico Festival 2026 2026
Cattedrale Di Piazza Armerina, Piazza Cattedrale, 94015, Piazza
TonyPitony at Beky Bay (07 Aug 26)
Beky Bay, 227 Via Alfonso Pinzon, 47814, Igea Marina, Italy
Marco Masini at Forum Eventi (07 Aug 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
lunedì, 3 agosto 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 3 Agosto 2026
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