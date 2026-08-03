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TABELLA TRASFERIMENTI CALCIOMERCATO - Kolo Muani, Alajbegovic, Koulierakis, Barco, Lacroix, Espì Fantacalcio (leggi di più)
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Calciomercato Serie A 2026/2027: acquisti e cessioni, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo Goal.com (leggi di più)
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Mercato, le trattative di oggi: la Juve sfoltisce, Suzuki verso Parigi, Vlahovic aspetta il Barça Diretta (leggi di più)
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Mercato, la cronaca della giornata: il Psg spinge per Suzuki, Joao Mario alla Fiorentina. Il Genoa ci prova per El Shaarawy Corriere dello Sport (leggi di più)
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Calciomercato, il Psg offre 28 milioni e bonus al Parma per Suzuki. La Juve insegue Sky Sport (leggi di più)
Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO Sky TG24 (leggi di più)
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