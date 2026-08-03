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Il Fenerbahce accontenterà il Milan: nuova offerta in arrivo, ma i dubbi ora sono di Leao Calciomercato (leggi di più)
MEDIASET - Accomando: "Confermato l’interesse del Fenerbhace per Sarr, l'attaccante è l'alternativa a Leao" Napoli Magazine (leggi di più)
Mercato Milan: accordo con il Fenerbahce ma Leao ci ripensa Sportal.it (leggi di più)
Quanto vale Leao per il Milan e cosa succede con Fenerbahce e Galatasaray Calciomercato (leggi di più)
Leão-Milan, a che punto siamo? La situazione e il diktat di Cardinale Diretta (leggi di più)
Milan, Fenerbahce pronto a chiudere per Leao: Brahim Diaz può tornare in rossonero Virgilio Sport (leggi di più)
Leao apre alla Turchia, ma le offerte non soddisfano il Milan. E se alla fine restasse? Sportmediaset (leggi di più)
Stampa turca, Leao ha deciso: ok a Fenerbahçe o Galatasaray eurosport.it (leggi di più)
“Leao? Ci sono voci, ma resta del Milan”: Amorim dribbla le domande su Rafa, il Fenerbahce a Milano Goal.com (leggi di più)
L'abbraccio con Amorim, la confessione ai compagni: com'è andato il ritorno di Leao Sportmediaset (leggi di più)
Milan, Leao è arrivato in ritiro a Perth: parlerà con Amorim. E si attende una mossa del Fenerbahce Sportmediaset (leggi di più)
TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: «LEAO ARRIVATO IN AUSTRALIA PER IL RITIRO DI PERTH: IL FUTURO AL MILAN È UN REBUS agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Leao-Fenerbahce, Milan chiede 50 milioni: parti lontane. C'è anche il Galatasaray Sky Sport (leggi di più)
Leao-Fenerbahce, i dirigenti turchi sono stati a Casa Milan: i dettagli dell'offerta Sportmediaset (leggi di più)
Milan, emissari del Fenerbahce in città per trattare Leao Sky Sport (leggi di più)
Leao, Lukaku e non solo: le 5 grane da risolvere in Serie A eurosport.it (leggi di più)
Leao alla Roma: cosa c'è di vero sulla clamorosa trattativa col Milan RomaToday (leggi di più)
Leao-Corinthians, c'entra il mercato? Perché Rafa si sta allenando con i brasiliani Goal.com (leggi di più)
Il Barcellona riprende la corsa per Rafael Leao: la sfida da 70 milioni di euro per il gigante. Vietnam.vn (leggi di più)
Leão assiste alla doppietta del suo "idolo" Neymar e rivela il desiderio di giocare nel Flamengo Diretta (leggi di più)
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