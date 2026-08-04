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🏟️​👥🎸 Concerti e festival dell’estate 2026 • Calendario aggiornato a oggi martedì 4 agosto 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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4 Agosto 2026

Concerti e Festival

martedì 4 agosto 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Ago04
    martedì 04 Agosto 2026
    EMMA - LIVE TOUR 2026
    Parco Arena Centrale - Follonica
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  • Ago04
    martedì 04 Agosto 2026
    The Kolors
    Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
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  • Ago05
    mercoledì 05 Agosto 2026
    Castello Volante - Mercoledì
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
    MapVerifica evento
  • Ago05
    mercoledì 05 Agosto 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ago05
    mercoledì 05 Agosto 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ago05
    mercoledì 05 Agosto 2026
    CAPAREZZA - Oversound Music Festival
    Cave del Duca - Lecce
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  • Ago05
    mercoledì 05 Agosto 2026
    Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate
    Rocca Maggiore di Assisi - Assisi
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  • Ago05
    mercoledì 05 Agosto 2026
    NEK - Hits Live
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
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  • Ago05
    mercoledì 05 Agosto 2026
    Frida Bollani Magoni - Special Guest: Mauro Di Maggio | Pietrasanta in Concerto OFF
    Chiostro di Sant'Agostino - Pietrasanta
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  • Ago05
    mercoledì 05 Agosto 2026
    Fabrizio Corona - "Falsissimo"
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago06
    giovedì 06 Agosto 2026
    Castello Volante - Giovedi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ago06
    giovedì 06 Agosto 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ago06
    giovedì 06 Agosto 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ago06
    giovedì 06 Agosto 2026
    Territorio Match Music - Paolo Martini | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Aug
04
The Ghost Inside and Terror at Circolo Magnolia (Indoor) (04 Aug 26
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Aug
04
Emma at Parco Centrale (04 Aug 26)
Parco Centrale, via Massetana, 58022, Follonica, Italy
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Aug
04
Mario Biondi at Anfiteatro Romano (04 Aug 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
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Aug
05
Angelina Mango at Rocca Maggiore (05 Aug 26)
Rocca Maggiore, Via della Rocca, 06181, Assisi, Italy
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Aug
05
Sick Tamburo at Festa di Radio Onda d'Urto (05 Aug 26) with Cara Ca
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
05
Marco Masini at Porto Turistico (05 Aug 26)
Porto Turistico, Lungomare Papa Giovanni Xxiii, 65126, Pescara\
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Aug
05
Tonino Carotone and Zinharua at Beer & Sound (05 Aug 26)
Beer & Sound, Galatina, Italy
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Aug
05
Arisa at Akropolis Music Area (05 Aug 26)
Akropolis Music Area, Area Mercato, 84043, Agropoli, Italy
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Aug
05
Giorgio Poi John Talabot Ceri Wax Populous Raffaele Costant
Villa Romana Del Casale, Strada Provinciale Accesso Villa Del Cas
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Aug
05
Bob Sinclar at Phi Beach (05 Aug 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
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Aug
05
PARCHEGGIO - Luca Carboni 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
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Aug
06
Noyz Narcos at Festa di Radio Onda d'Urto (06 Aug 26) with Marte
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
06
Nino D'angelo at Anfiteatro Romano (06 Aug 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
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Aug
06
Giorgio Poi at Piazza Cattedrale (06 Aug 26)
Piazza Cattedrale, Piazza Cattedrale, 94015, Piazza Armerina,
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Aug
06
PARCHEGGIO - Blanco 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
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Aug
06
Castiglioncello Festival 2026
Castello Pasquini, Piazza della Vittoria, 1, 57012, Rosignano
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Aug
06
Giovedì | Mosaico Festival 2026 2026
Cattedrale Di Piazza Armerina, Piazza Cattedrale, 94015, Piazza
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Aug
07
TonyPitony at Beky Bay (07 Aug 26)
Beky Bay, 227 Via Alfonso Pinzon, 47814, Igea Marina, Italy
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Aug
07
Marco Masini at Forum Eventi (07 Aug 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
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Aug
07
CANCELED: Delia at Teatro Verde (07 Aug 26)
Teatro Verde, Via Molinello, snc, 86039, Termoli, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

martedì, 4 agosto 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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