Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi martedì 4 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
4 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 4 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 4 agosto 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 4 agosto 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Guerra in Ucraina, cinque morti e sei feriti nella regione di Mosca
    di Redazione
    L’attacco arriva mentre la guerra entra in una fase sempre più concentrata sulle infrastrutture strategiche e sulla capacità dei due Paesi di resistere alla pressione economica e militare. Zelensky introduce nuove sanzioni contro individui e aziende coinvolti nella produzione di armi e nella fornitura di servizi al complesso militare-industriale russo
  • Al via i colloqui tra Libano e Israele a Roma mediati dagli Stati Uniti: su cosa si tratta
    di Redazione
    Zone pilota, restituzione di detenuti e progressivo ritiro dell’Idf da alcune aree del sud del paese. Questi sono i temi al centro del settimo round di negoziati che si terranno nella capitale dal 4 al 6 agosto
  • Nuove tensioni a Hormuz, colpita una petroliera. Pezeshkian: «Non mi dimetto»
    di Redazione
    «Un proiettile non identificato» ha colpito un mercantile a a circa 20 miglia nautiche a nord-est della città omanita di Al Khasab. Il principe saudita Bin Salman ha sentito il leader turco Erdogan per parlare della missione internazionale marittima contro gli Houthi.
  • L’incubo iraniano dell’agente segreta Usa: «I miei dispacci diventavano morte»
    di LUIGI MONTEBELLO
    Per quasi undici anni ha ascoltato comunicazioni in lingua farsi da un ufficio dell’Air Force, nel Sud degli Stati Uniti. «Sulla base delle mie informazioni, qualcuno premeva un bottone e cadeva un drone: poi vedi i morti e feriti, finisce che qualcosa si spezza dentro di te». La svolta? È arrivata quando Trump ha detto che veniva cancellata un’intera civiltà 
  • Propaganda Ceuta. Così viene oscurata la benzina a 2 euro
    di Stefano Iannaccone
    Scade lo sconto-gasolio. Le risorse per il rinnovo sono molto limitate. Pichetto conferma un decreto “ponte”. La polemica con Sanchez nasconde i maxi rincari


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Juve, Spalletti ha fretta: subito un portiere. Ecco i nomi in pole
    di Nicola Balice
    Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, i bianconeri accelerano per il nuovo numero uno. Da Kessié a Lucumí, fino a Theo Hernandez e Brahim Diaz: tutto dipende dalle uscite
  • Nel pizzicotto c’è già violenza, anche quella che non si vorrebbe mettere
    di Giulia Zonca
    Il problema non sta nella tv che riprende un comportamento fastidioso, ma nella libertà di sfoggiarlo. Nell’abitudine mascherata da metodo, nella ripetizione di un gesto che per …
  • La lettera d’addio, la corda e la versione del compagno. Cosa non torna nel giallo dell’Appennino
    di FILIPPO FIORINI
    Maria Daniela Hernandez Ramirez, 31 anni, è morta il 5 luglio a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. L’ipotesi del suicidio convince sempre meno. Il fidanzato ora è indagato
  • Belen e gli attacchi di panico: "Mi immobilizzavano, sono rimasta due mesi chiusa in casa"
    di (Redazione La Stampa)
    Immobilizzata dalla paura, senza riuscire ad alzarsi dal letto o a uscire dalla stanza. Belen Rodriguez racconta in un video pubblicato su Instagram il periodo in cui gli attacchi di panico l’hanno portata a trascorrere due mesi chiusa in casa al buio e ad assumere psicofarmaci. La conduttrice spiega di aver trovato un aiuto nello yoga e nelle tecniche di respirazione. Ma che cosa accade durante una crisi? Tachicardia, fiato corto, tremori, vertigini e paura di perdere il controllo possono comparire all’improvviso: psicoterapia e farmaci, quando prescritti, sono tra i trattamenti disponibili. Le nuove frontiere della ricerca sull’ansia e sulle […]
  • Trump vince nel suo golf club: il mistero della pallina "telecomandata"
    di (Redazione La Stampa)
    Un colpo perfetto, forse troppo. Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth il video della giocata con cui sostiene di avere vinto il Bedminster Club Championship, disputato nel campo di sua proprietà in New Jersey. Il presidente degli Stati Uniti, 80 anni, avrebbe chiuso il percorso in 70 colpi, due sotto il par, conquistando le categorie senior e super senior: «Non ho molto tempo per allenarmi, si chiama talento». Ma la traiettoria della pallina ha scatenato l’ironia e i sospetti del web: alcune persone ipotizzano, senza alcuna prova, che fosse telecomandata. Non è la prima volta che le imprese golfistiche […]

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

Errore RSS: Retrieved unsupported status code "404"

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Il buco nero di Ceuta. Identificati e non, i numeri oscillano
    di Valeria Marzano
    «Abbiamo previsto di arrivare a Ceuta lunedì, per ora siamo in stretto contatto con diverse organizzazioni che sono già sul campo e col sistema di protezione dei minori della città», […] The post Il buco nero di Ceuta. Identificati e non, i numeri oscillano first appeared on il manifesto.
  • Un colono torturatore da salvare. Katz sfida il suo esercito
    di Michele Giorgio
    Khirbet Humsa al Fawqa, nel nord della Valle del Giordano, è una delle comunità palestinesi più prese di mira dai raid dei coloni israeliani. E una notte di metà marzo, […] The post Un colono torturatore da salvare. Katz sfida il suo esercito first appeared on il manifesto.
  • Archivi pubblici e documenti privati: tra le rovine c’è la memoria di Gaza
    di Chiara Cruciati
    La guerra a Gaza non ha lasciato dietro di sé solo case distrutte. Ha anche seppellito sotto quelle macerie documenti che rappresentavano intere vite: atti di proprietà, referti medici, documenti […] The post Archivi pubblici e documenti privati: tra le rovine c’è la memoria di Gaza first appeared on il manifesto.
  • Spazzati via dalla diga
    di Valeria Marzano
    «Daremo la vita per salvare il Rio Indio! Vengo da Limón de Chagres, la prima comunità che potrebbe essere inondata per fare spazio alla diga», grida Maricel Sanchéz al microfono […] The post Spazzati via dalla diga first appeared on il manifesto.
  • SpinTime, parte la trattativa per la riapertura
    di Giuliano Santoro
    È presto per festeggiare, ma il segnale che una trattativa reale stia partendo c’è. In serata si apprende che si punta ad un accordo ponte per riaprire SpinTime nell’attesa di […] The post SpinTime, parte la trattativa per la riapertura first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset

Cerca il prodotto su Amazon

Musicletter.it utilizza i link di affiliazione per supportare il progetto.

CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 4 Agosto 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

✓ Redazione Musicletter.it è il team editoriale del sito Musicletter.it, un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio. La redazione cura quotidianamente la pubblicazione di articoli, recensioni, approfondimenti e contenuti editoriali che raccontano il panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, ai nuovi artisti e ai fenomeni culturali contemporanei. Il lavoro redazionale si basa su un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it si distingue per la continuità editoriale e per l’attenzione alla scena musicale alternativa, ai progetti emergenti e alla cultura digitale. La redazione collabora con autori, giornalisti e contributori che condividono la missione del sito: raccontare la musica senza condizionamenti commerciali, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze artistiche. Per contatti: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
4 Agosto 2026

Articoli recenti

Il disco in evidenza: Hope is the Thing with Feathers, 2026, Rhiannon Giddens

4 Agosto 2026

🎤☀️🌦️Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

4 Agosto 2026

⚽ Il calciomercato della serie A 🛑 Notizie dell’ultim’ora martedì 4 agosto 2026

3 Agosto 2026

⚽ Rafael Leão: dopo il Milan dove andrà il calciatore portoghese? 🛑 Notizie dell’ultim’ora martedì 4 agosto 2026

3 Agosto 2026

Il disco in evidenza: Bad Bunch, 2026, Black Bananas

3 Agosto 2026

🏟️​👥🎸 Concerti e festival dell’estate 2026 • Calendario aggiornato a oggi martedì 4 agosto 2026

3 Agosto 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Aggiungi Musicletter.it tra le tue fonti preferite di Google