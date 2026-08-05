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Milan-Inter finisce 1-1: Dimarco e Nkunku in gol Mi-Tomorrow (leggi di più)
Milan-Inter 1-1, le pagelle: Dimarco (7) gol da centravanti, Lavelli (6,5) buon impatto, Goncalo Ramos (6,5) esordio, Torriani (7)... Il Messaggero (leggi di più)
Milan-Inter 1-1, pagelle e tabellino: Dimarco è sempre un fattore, Nkunku rigorista, Chukwueze non convince a tutta fascia, Leao volenteroso Goal.com (leggi di più)
Nkunku risponde a Dimarco, il primo Milan-Inter stagionale finisce 1-1 eurosport.it (leggi di più)
Nkunku risponde a Dimarco: il Derby di Perth finisce 1-1 Inter.it (leggi di più)
Il primo derby Milan-Inter: Amorim ritrova Leao e Goncalo Ramos, Stankovic per la conferma, Lautaro e Thuram fuori gioco Goal.com (leggi di più)
Milan-Inter, diretta amichevole: formazioni e risultato in tempo reale del derby TuttosportDove vedere Milan-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data e orario Goal.comDimarco e Nkunku accendono il derby: Milan e Inter non si fanno male La Gazzetta dello SportMilan-Inter diretta: segui il derby tra Amorim e Chivu a Perth LIVE Corriere dello SportMilan-Inter 1-1 LIVE: Dimarco e poi Nkunku su rigore. L'amichevole è su Sky e NOW Sky S... (leggi di più)
Milan-Inter a Perth, il ricordo di Baresi: rossoneri in campo con la maglia numero 6 la Repubblica (leggi di più)
Milan-Inter, orari e dove vederla in TV Inter.it (leggi di più)
Milan-Inter, anche in amichevole è sempre Stracittadina LE FOTO DEL MATCH Sportmediaset (leggi di più)
Milan-Inter a Perth nel segno di Baresi, un minuto di silenzio e i rossoneri tutti con la maglia numero 6 Italpress (leggi di più)
Perché Leao, Goncalo Ramos, Lautaro, Thuram e Calhanoglu non giocano Milan-Inter? I motivi delle scelte di Amorim e Chivu Goal.com (leggi di più)
Milan e Inter insieme, l'emozionante minuto di silenzio per Baresi prima del derby a Perth Corriere dello Sport (leggi di più)
Milan-Inter: formazioni ufficiali, Goncalo Ramos dalla panchina eurosport.it (leggi di più)
Formazioni Milan-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming Goal.com (leggi di più)
Milan-Inter: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali del derby amichevole Il Messaggero (leggi di più)
Derby a Perth, l'omaggio per Franco Baresi Inter.it (leggi di più)
LIVE! Milan-Inter: il primo derby stagionale si gioca a Perth eurosport.it (leggi di più)
Milan-Inter, le ultime da Perth sull'amichevole Sky Sport (leggi di più)
Tutto su Milan-Inter: debutti, assenze, probabili formazioni e dove vederla Diretta (leggi di più)
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