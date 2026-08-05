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Alcaraz, nuovo stop: salta torneo di Cincinnati, niente sfida con Sinner adnkronos.com (leggi di più)
Sinner: mattinata di controlli in una clinica milanese Alto Adige (leggi di più)
Sinner ancora dal medico: test di routine in vista della partenza per gli USA Diretta (leggi di più)
TENNIS, JANNIK SINNER A MILANO PER CONTROLLI ALLA PHYSIOCLINIC Radio NBC Rete Regione (leggi di più)
Sinner torna a Milano, controlli medici prima della partenza per gli Stati Uniti Cremaoggi (leggi di più)
Shelton si schiera su Sinner e Djokovic, Shapovalov s'arrende: "Posso battere tutti tranne Jannik e Alcaraz" Virgilio Sport (leggi di più)
Us Open, Musetti torna nel misto con Kalinskaya (ex di Sinner). A caccia del titolo anche Errani-Vavassori e Cobolli-Bencic corriere.it (leggi di più)
Alcaraz e l'allenamento con l'occhio bendato: ecco a cosa serve e il vero obiettivo di Carlos Il Messaggero (leggi di più)
Nuovi controlli per Sinner a Milano da un fisioterapista ANSASinner di nuovo a Milano per dei controlli medici prima del volo verso gli Usa: come sta il numero uno del tennis OpenSinner a Milano: nuovo controllo medico prima della partenza per gli Usa Firenze Post (leggi di più)
Sinner visitato oggi a Milano, c’entra il ginocchio? Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Jannik Sinner e la curiosa passione per auto e moto: ancora senza patente dopo quattro bocciature bluewin.ch (leggi di più)
Sinner a Milano per controlli prima della partenza per Cincinnati Italpress (leggi di più)
Jannik Sinner in ospedale mentre Laila Hasanovic svolta a Copenhagen (applauditissima): cosa succede Libero (leggi di più)
Jannik Sinner a Milano: controlli di oltre quattro ore per "un fastidio al ginocchio". Come sta Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Sinner, mattinata di controlli medici a Milano. Cos'è successo adnkronos.com (leggi di più)
Sinner: ultimo controllo medico prima della partenza per gli Stati Uniti Ubitennis (leggi di più)
Jannik Sinner, ultimi esami medici prima della partenza per Cincinnati OA Sport (leggi di più)
Jannik Sinner a Milano per un controllo: tappa in clinica prima della partenza per gli Usa MilanoToday (leggi di più)
Tennis: nuovi controlli medici per Sinner tv33.it (leggi di più)
Darderi e il paragone tra Sinner e Alcaraz: "Jannik straordinario da fondocampo, Carlos invece..." Corriere dello Sport (leggi di più)
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