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🎾 Tutto su Jannik Sinner: numeri, record, novità sul campione mondiale di Tennis 🛑 Notizie dell’ultim’ora mercoledì 5 agosto 2026

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5 Agosto 2026

Jannik Sinner (press photo)

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📰 Alcaraz, nuovo stop: salta torneo di Cincinnati, niente sfida con Sinner - adnkronos.com

Alcaraz, nuovo stop: salta torneo di Cincinnati, niente sfida con Sinner  adnkronos.com (leggi di più)

📰 Sinner: mattinata di controlli in una clinica milanese - Alto Adige

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📰 Sinner ancora dal medico: test di routine in vista della partenza per gli USA - Diretta

Sinner ancora dal medico: test di routine in vista della partenza per gli USA  Diretta (leggi di più)

🎾🥎 TENNIS, JANNIK SINNER A MILANO PER CONTROLLI ALLA PHYSIOCLINIC - Radio NBC Rete Regione

TENNIS, JANNIK SINNER A MILANO PER CONTROLLI ALLA PHYSIOCLINIC  Radio NBC Rete Regione (leggi di più)

📰 Sinner torna a Milano, controlli medici prima della partenza per gli Stati Uniti - Cremaoggi

Sinner torna a Milano, controlli medici prima della partenza per gli Stati Uniti  Cremaoggi (leggi di più)

🏋️ Shelton si schiera su Sinner e Djokovic, Shapovalov s'arrende: "Posso battere tutti tranne Jannik e Alcaraz" - Virgilio Sport

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📰 Us Open, Musetti torna nel misto con Kalinskaya (ex di Sinner). A caccia del titolo anche Errani-Vavassori e Cobolli-Bencic - corriere.it

Us Open, Musetti torna nel misto con Kalinskaya (ex di Sinner). A caccia del titolo anche Errani-Vavassori e Cobolli-Bencic  corriere.it (leggi di più)

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Alcaraz e l'allenamento con l'occhio bendato: ecco a cosa serve e il vero obiettivo di Carlos  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Nuovi controlli per Sinner a Milano da un fisioterapista - ANSA

Nuovi controlli per Sinner a Milano da un fisioterapista  ANSASinner di nuovo a Milano per dei controlli medici prima del volo verso gli Usa: come sta il numero uno del tennis  OpenSinner a Milano: nuovo controllo medico prima della partenza per gli Usa  Firenze Post (leggi di più)

📰 Sinner visitato oggi a Milano, c’entra il ginocchio? - Quotidiano Nazionale

Sinner visitato oggi a Milano, c’entra il ginocchio?  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Jannik Sinner e la curiosa passione per auto e moto: ancora senza patente dopo quattro bocciature - bluewin.ch

Jannik Sinner e la curiosa passione per auto e moto: ancora senza patente dopo quattro bocciature  bluewin.ch (leggi di più)

📰 Sinner a Milano per controlli prima della partenza per Cincinnati - Italpress

Sinner a Milano per controlli prima della partenza per Cincinnati  Italpress (leggi di più)

📰 Jannik Sinner in ospedale mentre Laila Hasanovic svolta a Copenhagen (applauditissima): cosa succede - Libero

Jannik Sinner in ospedale mentre Laila Hasanovic svolta a Copenhagen (applauditissima): cosa succede  Libero (leggi di più)

📰 Jannik Sinner a Milano: controlli di oltre quattro ore per "un fastidio al ginocchio". Come sta - Il Fatto Quotidiano

Jannik Sinner a Milano: controlli di oltre quattro ore per "un fastidio al ginocchio". Come sta  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Sinner, mattinata di controlli medici a Milano. Cos'è successo - adnkronos.com

Sinner, mattinata di controlli medici a Milano. Cos'è successo  adnkronos.com (leggi di più)

🎾🥎 Sinner: ultimo controllo medico prima della partenza per gli Stati Uniti - Ubitennis

Sinner: ultimo controllo medico prima della partenza per gli Stati Uniti  Ubitennis (leggi di più)

🏋️ Jannik Sinner, ultimi esami medici prima della partenza per Cincinnati - OA Sport

Jannik Sinner, ultimi esami medici prima della partenza per Cincinnati  OA Sport (leggi di più)

📰 Jannik Sinner a Milano per un controllo: tappa in clinica prima della partenza per gli Usa - MilanoToday

Jannik Sinner a Milano per un controllo: tappa in clinica prima della partenza per gli Usa  MilanoToday (leggi di più)

🎾🥎 Tennis: nuovi controlli medici per Sinner - tv33.it

Tennis: nuovi controlli medici per Sinner  tv33.it (leggi di più)

🏋️ Darderi e il paragone tra Sinner e Alcaraz: "Jannik straordinario da fondocampo, Carlos invece..." - Corriere dello Sport

Darderi e il paragone tra Sinner e Alcaraz: "Jannik straordinario da fondocampo, Carlos invece..."  Corriere dello Sport (leggi di più)

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